Место, где в Швейцарии все еще можно, если очень повезет, найти золото: регион горы Напф в кантоне Люцерн.

В таком помещении наркоманы могут вколоть себе дозу в приемлемых в смысле гигиены условиях. Этот пункт оборудован Региональной службой по поддержке наркозависимых в Базеле.

Bildergalerie über Orte oder Räume die Geheimnisse bergen

Что общего у одиночной камеры-изолятора в тюрьме для особо опасных преступников, тайного кабинета для заседаний швейцарского правительства, Федерального совета, «комнаты смерти» компании ассистированного суицида Dignitas и исследовательской станции на горном пике Юнгфрауйох? Их объединяет одно: почти полная недоступность широкой публике. Но для Вас мы сделали исключение.

Катрин Изелин (Catherine Iselin), специалист в области истории искусств, и фотограф Костас Марос (Kostas Maros) давно уже пытались понять, что же делает скрытые, недоступные места столь интересными и привлекательными, таинственными и притягивающими?

В итоге они реализовали проект «HIDDEN — Verborgene Orte in der SchweizВнешняя ссылка» («То, что скрыто: недоступные пространства Швейцарии»). Всего они изучили четверть сотни разного рода локаций, недоступных для большинства людей или до сих пор остававшихся скрытыми от людских глаз.

Найти они старались места, «необычные в своей обыденности, причудливые в своей странности и многообразные в своей уникальности». Так, во всяком случае, указано в описании проекта. Катрин Изелин и Костас Марос искали места, которые совершенно неизвестны публике. Или если они известны, то недоступны. Или если доступны, то такие, которые еще никто не фотографировал.

В любом случае это места, не только скрытые от глаз людских, но и обладающие способностью вызывать в результате их созерцания необычные впечатления и ощущения. Результатом их поисков стали фотоработы, которые можно увидеть на специальной фотовыставке и на страницах выпущенного к этой экспозиции альбома-каталога.

Фотографии: Катрин Изелин, Костас Марос; обработка фотографий и текст: Эстер Унтерфингер; перевод и подготовка: Надежда Капоне.



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