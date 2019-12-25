Распечатать Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 китайский (zh)Meyer笛子的优质声音-吹奏者Madeleine Imbeck，小提琴演奏Barbara Litschig Видео Так звучат флейты фирмы Meyerrecorders Сгенерировать HTML-код <iframe src="https://www.swissinfo.ch/rus/embedded/%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B-meyerrecorders/45449222" width="640" height="360"></iframe> Скопировать код языка разметки гипертекста Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 9:00 25.12.2019 - 09:00 На блокфлейте играет Мадлен Имбек, партия скрипки — Барбара Литчиг. Ключевые слова Культура Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме! subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Адрес электронной почты Лучшие материалы Швейцария в кадре Прямая демократия Политика Экономика Культура Общество Наука и техника Мультимедиа