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Сделано в Швейцарии

Видео Так звучат флейты фирмы Meyerrecorders

На блокфлейте играет Мадлен Имбек, партия скрипки — Барбара Литчиг.

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