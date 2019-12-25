Распечатать Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 японский (ja)リコーダーができるまで китайский (zh)一支纯手工木笛是怎样制造出来的 Фотогалерея Так создают швейцарские флейты Жоэль Майер создает эскиз для изготовления новой флейты. Готовая флейта братьев Майеров, созданная по сохранившимся эскизам оригинального старинного барочного инструмента. Самшит является одной из самых твердых еврропейских пород дерева. Он особенно хорошо годится для изготовления музыкальных инструментов. Обработка дерева: широкий распил по длине и круглая вращающаяся средняя часть. Дерево должно быть тщательно отобрано и не иметь слишком много борозд. Перед тем, как просверлить центральное продольное отверстие, необходимо провести центровку заготовки. Жоэль Майер проверяет, насколько точно просверлено отверстие. Майерам принадлежат три разных мастерских, каждая из них по-своему способствуют созданию флейты. Флейты фирмы Meyerrecorders, что называется, на голову выше остальных. Для изготовления одного инструмента может понадобиться год, а то и больше. Мадлен Имбек также работает в мастерских братьев Майер: здесь она окрашивает деталь флейты обычной краской для волос. Флейта в 20 веке была почти забыта: она была такой редкостью, что композитор Стравинский, когда он увидел ее в первый раз, решил, что это разновидность кларнета. Себастьян Майер делает блок (отсюда название «блокфлейта»), который имеет решающее значение для «голоса» инструмента. По-немецки блокфлейта называется «флейта с блоком» (нем. Blockflöte), по-французски — «флейта с клювом» (фр. flûte à bec), по-итальянски — «нежная флейта» (ит. flauto dolce). Блокфлейта отличается от других подобных инструментов наличием семи пальцевых отверстий на лицевой стороне и одного на тыльной — так называемого октавного клапана. Новое произведение искусства готово: флейты Майеров стоят от 2 600 до 3 400 швейцарских франков. Bildergalerie über die Herstellung einer Flöte