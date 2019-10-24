В сентябре-октябре 1944 года итальянским партизанам удалось освободить от германских войск несколько регионов вокруг города Домодоссола и даже основать там собственную «республику». После того, как эта часть Италии снова оказалась под немецким контролем, тысячи сторонников Сопротивления, среди них и большое число детей, были вынуждены искать убежища в соседней нейтральной Швейцарии.

Взгляд в историю: 3 сентября 1943 года западные Союзники, оккупировавшие к тому моменту юг Италии, подписали с Королевством Италия так называемое «перемирие КассибилеВнешняя ссылка» (по названию населённого пункта, в котором оно было подписано), повлёкшее за собой капитуляцию вооружённых сил страны.

Новый расклад сил позволил партизанским группам сопротивления, находящимся под сильным влиянием коммунистов, организовать свои собственные самоуправляющиеся квазигосударственные образования, продолжавшие оказывать сопротивление немецким вооруженным формированиям и войскам неофашистской «Социальной Республики Сало».



(Anpi Novara)

В ноябре 1943 года на севере Италии в регионе Вилладоссола (Villadossola) началось восстание против немецкого оккупационного режима. К июню 1944 года партизанам удалось также поставить под свой контроль еще и город Вальзесия (Valsesia). Оккупационный режим в этой части Италии был довольно жестким, немцы всячески противодействовали партизанам, нанося им порой значительный урон в живой силе.

Тем не менее, в сентябре 1944 года двум партизанским дивизиям, носившим имена «Valtoce» и «Valdossola», удалось занять столицу региона город Домодоссола (Domodossola). Размещенные здесь подразделения Вермахта получили право сложить оружие и покинуть город. Так возникла партизанская «Республика Оссола» («La Repubblica dell’Ossola»).

Эксперимент в области гражданского самоуправления

Одним из первых актов нового образования стал созыв правительственного совета, основу которого составляли гражданские представители всех основных коммунистических и антифашистских движений сопротивления. Председателем совета стал врач-социалист Этторе Тибальди (Ettore Tibaldi, 1887-1968), специально вернувшийся из швейцарской эмиграции. Позже к нему присоединилась коммунистка Джизелла Флореанини (Gisella Floreanini, 1906-1993).

Особенностью короткой истории «Республики Оссола» стала попытка создать настоящее локальное гражданское самоуправление, при том понимании, что такое политическое устройство могло бы быть использовано для создания будущей демократической Италии. Правительственный совет Республики занимался не только вопросами военного строительства и снабжения населения всем необходимым, но еще и делами образования, здравоохранения, юстиции, труда и занятости.

Бегство в Швейцарию

Долгой жизни, однако, этому эксперименту отмерено не было: 10 октября Вермахт перешел в наступление, 22 октября Правительственный совет Республики Оссола принял решение о своей эвакуации. Через перевал Сан-Джакомо он переправился в Швейцарию, в кантон Тичино, найдя убежище в деревне Бедретто недалеко от границы с Италией, а уже 23 октября 1944 года Вермахт снова поставил под свой контроль регион вокруг Домодоссолы.

Правительственный совет, изначально поддерживавший со Швейцарией тесные отношения, прежде всего благодаря связям Этторе Тибальди, наладил сотрудничество со Швейцарским Красным Крестом и организовал переправку из Италии в Швейцарию сотен гражданских лиц, прежде всего детей. Спасение в Швейцарии нашли и многие солдаты партизанского сопротивления, прижатые немцами к границе.

Фото: Keystone/Photopress

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