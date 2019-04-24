В конце 80-х цюрихский парк «Платцшпитц» (Platzspitz) рядом с главным вокзалом и позади «Национального музея» был печально известен под именем «Игольного парка» («Needle Park»). Имя это приклеилось к нему недаром, ведь он стал последним прибежищем для наркоманов и прочих зависимых и бездомных, изгнанных до этого из других районов города.

Полиция долгое время закрывала глаза на происходящее там, поэтому наркоманов и наркоторговцев собиралось там все больше и больше. Сюда приезжали со всей страны и даже из-за рубежа. Иногда здесь сразу находилось до 3 тыс. наркоманов. Однако даже у швейцарской толерантности есть свои границы. Ситуация стала нетерпимой и властям пришлось-таки вмешаться.



5 февраля 1992 года парк «Платцшпитц» был «зачищен» и снабжен железными воротами. Наркоманы были удалены оттуда, однако практически никаких сопутствующих социальных и медицинских мер предпринято властями города не было. Поэтому-то это «блюдце» (на жаргоне наркоманов — традиционное место их сбора) не растворилось в воздухе, а просто нашло себе новое место в районе заброшенной железнодорожной станции «Леттен» (Letten). Там наркоманов терпели еще в течение трех лет, однако в 1995 году «зачистили» и «Леттен».



Грубая и во многом неудачная зачистка парка «Платцшпитц» и бедственное положение наркозависимых лиц привели, в итоге, к тому, что общество вынуждено было решительно переосмыслить свое отношение к наркотической зависимости и людям, страдающим от нее. Тем самым в Швейцарии был проложен путь к прагматичной и социально-приемлемой политике в отношении наркотиков, которая включает в себя, в том числе, и контролируемую раздачу героина среди «тяжелых» наркозависимых.



(Фотографии: © 1989 - 1994, Olivia Heussler/www.clic.li)

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