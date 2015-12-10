На официальном "новоязе" выборы Федерального совета обозначаются как "выборы с целью обновления состава высшей исполнительной власти". Однако, как правило, все министры переизбираются парламентом. Так произошло и на этот раз, новым лицом в составе кабинета оказался только один Ги Пармелен. На фото: Федеральный совет образца 2016-2019 гг. принимает присягу.

Сторонники и соотечественники Ги Пармелена празднуют победу их кандидата. Почти у каждого в руках флажок кантона Во.

Потерпев поражение, Норман Гобби, один из кандидатов на избрание в Федеральный совет, делает подход к прессе.

Третьим кандидатом на избрание в Федеральный совет был представитель кантона Тичино Норман Гобби. В бернском ресторане "Gfeller" политики и просто граждане из Тичино внимательно следили за ходом голосования. Увы, их кандидату ничего не светило.

Томас Эши (Thomas Aeschi) из кантона Цуг тоже был один из кандидатов от "Швейцарской народной партии" на избрание в состав кабинета министров, но парламент решил, что его время пока не пришло.

Глава Швейцарской народной партии Тони Бруннер (слева) и еще не избранный министом Ги Пармелен оживленно общаются в перерыве между голосованиями.

Новый федеральный канцлер Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr), глава аппарата парламента и правительства, объявляет о том, что принимает решение парламента и что он готов взяться за работу на новом ответственном посту.

Ги Пармелен в раздумьях. Его еще не избрали, но в мыслях он уже примеряет на себя роль министра.

Парламент по достоинству оценил работу Эвелин Видмер-Шлумпф, бывшего теперь уже министра финансов, и проводил ее долгимии и продолжительными аплодисментами.

Эвелин Видмер-Шлумпф, теперь уже бывший министр финансов. За ее плечами 8 лет напряженной работы, но все равно, прощание - это всегда эмоции!

Этот контент был опубликован 10 декабря 2015 г. 9:35 10.12.2015 - 09:35

Федеральное собрание Швейцарии в составе двух палат парламента избрало 9 декабря 2015 года новое правительство страны. Процедура выборов началась в 8.00 утра по бернскому времени и завершилась ровно в полдень.

Состав швейцарского федерального кабинета министров не определяется, как в других странах, президентом, канцлером, главой партии, победившей на выборах, и не формируется по итогам коалиционных переговоров. В Швейцарии члены Федерального совета избираются, а точнее, как правило, переизбираются парламентом на четыре года все сразу в один день, начиная с самого «старослужащего» министра и продолжая в порядке убывания в соответствии со временем работы данного министра в правительстве.

Если какой-либо федеральный советник (министр) в период деятельности Федерального совета выбывает из кабинета (как правило – в результате добровольной отставки), то его преемник избирается на оставшийся срок, а потом он обязан принять участие в очередных регулярных выборах состава правительства, которые обычно проходят через примерно пять недель после очередных парламентских выборов. Переизбрание на второй, а то и третий срок допускается и является обычным делом. Практически не бывает, чтобы какой-либо федеральный советник не переизбирался, если он не выставил свою кандидатуру на следующий срок.

Ги Пармелен: Правила винодела из кантона Во Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентства новостей, г. Берн Кто вы, Ги Пармелен? В нашем материале вы первыми прочтете о новом федеральном министре Швейцарии.

Федеральный совет является исполнительной властью. Он состоит из семи федеральных советников или министров, которые по очереди, в порядке ротации, избираются парламентом на пост президента сроком на один год. Президент Швейцарии является всего лишь председателем Федерального совета как коллегиального органа управления страной, первым среди равных. Одновременно он продолжает руководить находящимся в его ведении министерством (в Швейцарии они по старинке называются «Департаментами»).

Административный аппарат правительства, – Федеральная канцелярия, – дает возможность Федеральному совету контактировать с парламентом. Она также решает задачи оперативного управления страной. Канцелярия, например, регистрирует народные законодательные инициативы и регулирует порядок проведения референдумов. Федерального канцлера, главу аппарата правительства, зачастую называют «восьмым министром», т.к. он (или она) принимает непосредственное участие в еженедельных, проходящих традиционно по средам, заседаниях Федерального совета в качестве секретаря без права голоса.

Отработав три легислатурных периода в большой палате федерального парламента Швейцарии, Национальном совете, сегодня в состав кабинета министров был избран фермер и винодел из франкоязычного кантона Во Ги Пармелен. Он займет место, освобожденное теперь уже бывшим министром финансов Эвелин Видмер-Шлумпф. Он будет вторым министром в кабинете от консервативной «Швейцарской народной партии» (SVP/UDC). В этой галерее мы собрали для вас самые запомнившиеся моменты, иллюстрирующие процедуру выборов высшей исполнительной власти в стране.

Neuer Inhalt Horizontal Line