Фотогалерея В гостях у швейцарской сказки
Музей под открытым небом «Балленберг» с его историческими постройками, свезёнными сюда из всех регионов Швейцарии, является последним оплотом незатронутой прогрессом сказочной страны.
До 300 тыс. посетителей приезжают ежегодно сюда, в регион Бернский Оберланд, дабы погрузиться в давно прошедшее время. Посетители имеют шанс, построив своими собственными руками глиняную печь или научившись плести шляпы, немного отвлечься от виртуальных миров и бесконечного сидения у компьютера.
Уют старой Швейцарии очень резко контрастирует с безжалостной волной урбанизации, захлестывающей в настоящее время равнинные регионы страны. В нынешние времена прогресса и всеобщего ускорения темпов жизни этот музей все еще воспринимается в качестве некоего оазиса тишины и покоя. И именно поэтому, наверное, «Балленберг» так популярен у швейцарских и иностранных туристов.
Повседневная жизнь прошлых лет, тщательно реконструированная в «Балленберге», невольно становится фактором современности, связывая нас с уникальными историей и культурой Швейцарской Конфедерации.
Все фотографии: Томас Вютрих (Tomas Wüthrich).