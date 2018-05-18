Дети в школе на первом этаже прачечной из города Рюшликон (кантон Цюрих).

Печь в жилом доме в г. Мальвалья (кантон Тичино).

Семья за столом на кухне одного из крестьянских домов из города Ланси (кантон Женева).

Над каждым окном и над каждой дверью есть крест, поэтому исторки считают, что этот жилой дом из г. Мальвалья (кантон Тичино) принадлежал когда-то священнику.

На прогулке. Перекусив, сотрудники фирмы стараются проявить себя в соревнованиях по игре на альпийском рожке, традиционном для региона Альп Кампач (Alp Champatsch, кантон Граубюнден).

Шляпных дел мастер за работой на осенней ярмарке.

Настоящая Балленбергская колбаска должна висеть три недели в коптильне крестьянского дома. Дом привезен из городка Мадисвиль (кантон Берн) и относится к 1709 году.

Выпас овец перед домом из кантона Швиц. Он был построен в 1336 году и является старейшей из сохранившихся деревянных построек Швейцарии.

Музей под открытым небом «Балленберг»

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:41 18.05.2018 - 13:41

Музей под открытым небом «Балленберг» с его историческими постройками, свезёнными сюда из всех регионов Швейцарии, является последним оплотом незатронутой прогрессом сказочной страны.

До 300 тыс. посетителей приезжают ежегодно сюда, в регион Бернский Оберланд, дабы погрузиться в давно прошедшее время. Посетители имеют шанс, построив своими собственными руками глиняную печь или научившись плести шляпы, немного отвлечься от виртуальных миров и бесконечного сидения у компьютера.



Уют старой Швейцарии очень резко контрастирует с безжалостной волной урбанизации, захлестывающей в настоящее время равнинные регионы страны. В нынешние времена прогресса и всеобщего ускорения темпов жизни этот музей все еще воспринимается в качестве некоего оазиса тишины и покоя. И именно поэтому, наверное, «Балленберг» так популярен у швейцарских и иностранных туристов.



Повседневная жизнь прошлых лет, тщательно реконструированная в «Балленберге», невольно становится фактором современности, связывая нас с уникальными историей и культурой Швейцарской Конфедерации.



Все фотографии: Томас Вютрих (Tomas Wüthrich).

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