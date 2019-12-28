Президент США хочет купить Гренландию? США в прошлом уже покупали территории: у России они купили Аляску, а у Франции Луизиану. Так или иначе, в уходящем 2019-ом году очередная эксцентричная выходка американского президента стала для швейцарских мастеров карикатуры неисчерпаемым источником веселья. Постсоветское же пространство они, как и в прошлые годы, тщательно обходили стороной.

Зато есть Бразилия, страна, в которой много-много разных проблем, потенциально способных стать источником вдохновения для швейцарских «кукрыниксов». Новый президент этой страны, как рассказала нам бразильская журналистка Даниэла Пиньейру в рамках торжеств, приуроченных к 20-летию портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch, ведет «войну» против свободной прессы. Тут, правда, её российская коллега из портала «Медуза» Галина Тимченко вполне была в состоянии поспорить с ней по части абсурдности методов, с помощью которых власти по обе стороны океана пытаются загонять в угол остатки свободной и критической прессы.

Но, разумеется, Дональд Трамп! Если бы его не было, его нужно было бы выдумать! Вот, например, карикатурист Феликс Шаад! Он изобразил Дональда Трампа и то, как он сидит за столом и дуется, словно маленький ребенок. Что случилось? Он не получит Гренландию. Но его министр иностранных дел уже придумал выход, мол, а вот тут есть еще один остров, отдают недорого, зовётся Великобритания. После чего он анонсирует государственный визит высокого гостя, премьер-министра Бориса Джонсона, который уже стоит в дверях, улыбается и машет британским флагом.

Где селёдка покупает свою шубу?

Смешно? Так или иначе, политическая карикатура внезапно вновь стала мощным оружием. Настолько, что иные СМИ вообще уже предпочитают отказаться от него и не применять вовсе. Вроде как: «Мы за смех, но нам нужны подобрее Щедрины, и такие Гоголи, чтобы нас не трогали». О чем речь? Читайте ниже в материале, написанном специально для нашего портала швейцарским карикатуристом Патриком Шапаттом.

Хотя реальность регулярно переигрывает уже даже самую буйную фантазию самых язвительных карикатуристов: в Канаде знаменитый фильм «Один дома-2» вышел без сценыВнешняя ссылка, в которой юный герой картины сталкивается в фойе отеля с неким инвестором по имени… О ужас, Дональд Трамп! А в России из сериала «Эпидемия» вырезают, а потом переделываютВнешняя ссылка, целую серию, речь в которой идет о том, как силовики расстреливают демонстрантов. М-да, крайности вдруг начинают сходиться самым… карикатурным образом.

В этой галерее мы представляем наш вариант сатирического обзора уходящего политического 2019-го года. Послевкусие от него остается очень горьким. Здравый смысл, критический взгляд на мир и власть предержащих, смех как высшее проявление свободы: территория тех, кто разделяет эти ценности, в уходящем году продолжала сжиматься. Так что прекратите отнимать у крабов их палочки и с Наступающим Новым Годом!



Справка Карикатурный обзор уходящего года проводится в бернском Музее коммуникации (Museum für Kommunikation) в двенадцатый раз. Экспозиция продлится до 9 февраля 2020 года. На выставке «Gezeichnet 2019Внешняя ссылка» свои работы, а всего их около двухсот, представили около полусотни художников-карикатуристов со всей Швейцарии. Выставка проходит под патронатом старейшего в Европе (выходит непрерывно с 1875 года) периодического издания, швейцарского сатирического журнала «NebelspalterВнешняя ссылка» (по смыслу: «Ведро электричества», «Сухая вода» и т.п.). В период Рождественских и Новогодних праздников экспозиция уже традиционно привлекает тысячи гостей. Конец инфобокса

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