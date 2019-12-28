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Национальная политика

Фотогалерея Год 2019-й глазами швейцарских мастеров политической карикатуры

Petwal der Pet Fontäne ausbläst

Загрязнение мирового океана пластиковыми отходами все чаще становится причиной гибели морских млекопитающих и других обитателей этого «самого большого континента» на Земле (Кристоф Бидерманн — для журнала «Reformiert»).

Mann hält seine Waffen im Arm

«О, дети мои!». Военнослужащий швейцарской армии обнимает целую связку «стволов». На референдуме 19 мая 2019 года швейцарский избиратель одобрил новую редакцию национального законодательства, регулирующего оборот легкого стрелкового оружия. Поправки были внесены с тем, чтобы соответствовать новым нормам ЕС. Теперь владение полуавтоматическим оружием, в том числе и армейским, регламентируется в Швейцарии на основе значительно более строгих правил (Каролина Рутц для журнала «Vigousse»).

Trump wütend am Schreibtisch

Несостоявшаяся гренландская сделка и хаос Брексита: «Новая норма внешней политики», воплощенная Дональдом Трампом и Борисом Джонсоном в карикатуре Феликса Шаада для газеты из Цюриха Tages-Anzeiger.

Weltkarte fliesst über Schreibtisch

Еще одна благодатная тема: изменение климата и предсказываемое многими экспертами перспектива повышения уровня мирового океана (Бенедикт Самбо для газеты «24heures»).

Theresa May steht auf Teekanne

Станет ли Брексит политическим самоубийством Великобритании, как опасаются некоторые комментаторы? Это еще предстоит выяснить. Но факт остаётся фактом: премьер-министр Тереза Мэй уже стала жертвой хаоса, возникшего в результате запуска процедуры выхода Соединённого Королевства из Евросоюза (Том Кюнцли для журнала «Nebelspalter»).

Mann hält eine Marlboro Zigarettenpackung in der Hand

«Минздрав предупреждает: курение способно привести в возгоранию Собора Парижской Богоматери». 15 апреля 2019 года вечный символ Парижа был охвачен пламенем. Предполагается, что причиной пожара стали или брошенная сигарета, или короткое замыкание в электропроводке (Бенедикт Самбо для газеты «24 часа»).

Brennende Welt gratuliert Businessmann

И снова изменение климата. Соревнование по армрестлингу между двумя неравноправными соперниками: слева Земля, охваченная потеплением, справа подлый промышленник, ежесекундно увеличивающий при помощи грязного производства своё состояние. Художники газеты «Правда» плачут от зависти. Кстати, самыми крупными «климатическими грешниками» являются сейчас США и Китай (Макс Весна для левого издания «Солидарность»).

Trump begrüsst Ueli Maurer

Детское приставное креслице для президента Швейцарской Конфедерации Ули Маурера: 16 мая 2019 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра финансов Швейцарии Ули Маурера. За время своего президентства У. Маурер совершил множество «спорных», как сейчас принято выражаться, поездок за рубеж, включая вояж в Москву (Александр Балламан для газеты «Liberté»).

Zwei Treppen mit sehr verschieden hohen Stufen - für Frauen und Männer verschieden

Гендерное равенство в Швейцарии? Пока оно не достигнуто, а потому в целях увеличения степени представленности женщин в правлениях и в советах директоров швейцарских компаний парламент Швейцарии летом 2019 года утвердил примерные квоты для женщин в этих структурах на уровне соответственно 20% и 30% (Тони Маршан для издания «Feuille d'Avis du District de Courtelary»).

Regula Rytz auf Surfbrett

«Суперженщина» с выдающимися результатами: партия «Зелёных» завоевала по итогам парламентских выборов 17 дополнительных мест в большой палате, Национальном совете, и, разумеется, произошло это благодаря Регуле Ритц (Regula Rytz), президенту «Швейцарской партии зеленых». Будучи главой четвертой по силе партии, она попыталась затем пройти в состав Федерального совета, но неудачно. Депутаты, избирающие правительство, решили, что «больше женщин» не значит «больше политического разнообразия» (Майкл Штран для журнала «Nebelspalter»).

Velo-Parkplatz von Cassis bleibt besetzt - Regula Rytz läuft davon

Могла бы Регула Ритц стать министром? Только за счет представителя кантона Тичино, министра иностранных дел Иньяцио Кассиса! Поэтому-то на выборах правительства 11-го декабря 2019 года Р. Ритц потерпела досадное поражение (Патрик Шапатт, для газеты «NZZ am Sonntag»).

Bildergalerie mit Cartoons

Президент США хочет купить Гренландию? США в прошлом уже покупали территории: у России они купили Аляску, а у Франции Луизиану. Так или иначе, в уходящем 2019-ом году очередная эксцентричная выходка американского президента стала для швейцарских мастеров карикатуры неисчерпаемым источником веселья. Постсоветское же пространство они, как и в прошлые годы, тщательно обходили стороной.

Зато есть Бразилия, страна, в которой много-много разных проблем, потенциально способных стать источником вдохновения для швейцарских «кукрыниксов». Новый президент этой страны, как рассказала нам бразильская журналистка Даниэла Пиньейру в рамках торжеств, приуроченных к 20-летию портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch, ведет «войну» против свободной прессы. Тут, правда, её российская коллега из портала «Медуза» Галина Тимченко вполне была в состоянии поспорить с ней по части абсурдности методов, с помощью которых власти по обе стороны океана пытаются загонять в угол остатки свободной и критической прессы.

Фотогалерея Карикатуристы и тема смертной казни

Является ли тема смертной казни подходящей для такого жанра, как карикатура? Оказывается — да! Посмотрите подборку рисунков на эту непростую тему. 

Но, разумеется, Дональд Трамп! Если бы его не было, его нужно было бы выдумать! Вот, например, карикатурист Феликс Шаад! Он изобразил Дональда Трампа и то, как он сидит за столом и дуется, словно маленький ребенок. Что случилось? Он не получит Гренландию. Но его министр иностранных дел уже придумал выход, мол, а вот тут есть еще один остров, отдают недорого, зовётся Великобритания. После чего он анонсирует государственный визит высокого гостя, премьер-министра Бориса Джонсона, который уже стоит в дверях, улыбается и машет британским флагом.

Где селёдка покупает свою шубу?

Смешно? Так или иначе, политическая карикатура внезапно вновь стала мощным оружием. Настолько, что иные СМИ вообще уже предпочитают отказаться от него и не применять вовсе. Вроде как: «Мы за смех, но нам нужны подобрее Щедрины, и такие Гоголи, чтобы нас не трогали». О чем речь? Читайте ниже в материале, написанном специально для нашего портала швейцарским карикатуристом Патриком Шапаттом. 

Хотя реальность регулярно переигрывает уже даже самую буйную фантазию самых язвительных карикатуристов: в Канаде знаменитый фильм «Один дома-2» вышел без сценыВнешняя ссылка, в которой юный герой картины сталкивается в фойе отеля с неким инвестором по имени… О ужас, Дональд Трамп! А в России из сериала «Эпидемия» вырезают, а потом переделываютВнешняя ссылка, целую серию, речь в которой идет о том, как силовики расстреливают демонстрантов. М-да, крайности вдруг начинают сходиться самым… карикатурным образом.

В этой галерее мы представляем наш вариант сатирического обзора уходящего политического 2019-го года. Послевкусие от него остается очень горьким. Здравый смысл, критический взгляд на мир и власть предержащих, смех как высшее проявление свободы: территория тех, кто разделяет эти ценности, в уходящем году продолжала сжиматься. Так что прекратите отнимать у крабов их палочки и с Наступающим Новым Годом!

Точка зрения Патрик Шапатт о решении «Нью-Йорк Таймс» отказаться от карикатур

С 1 июля «Нью-Йорк таймс» прекратит печатать политические карикатуры. Швейцарец П. Шапатт, регулярно работавший на газету, хочет высказаться!

Справка

Карикатурный обзор уходящего года проводится в бернском Музее коммуникации (Museum für Kommunikation) в двенадцатый раз. Экспозиция продлится до 9 февраля 2020 года. 

На выставке «Gezeichnet 2019Внешняя ссылка» свои работы, а всего их около двухсот, представили около полусотни художников-карикатуристов со всей Швейцарии.

Выставка проходит под патронатом старейшего в Европе (выходит непрерывно с 1875 года) периодического издания, швейцарского сатирического журнала «NebelspalterВнешняя ссылка» (по смыслу: «Ведро электричества», «Сухая вода» и т.п.). 

В период Рождественских и Новогодних праздников экспозиция уже традиционно привлекает тысячи гостей.

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