Занятие пчеловодством на крышах и террасах больших городов распространено во всем мире, в том числе и в Цюрихе, крупнейшей швейцарской метрополии. Но если кто-то думает, что и жизнь городского пчеловода сладка, как мёд, то он ошибается. Эта профессия увлекательна, но требует терпения и применения очень специальных знаний.

Одним из пионеров в области городского пчеловодства в Цюрихе является биолог Елена Гретер (Helena Greter). Уже много лет она полностью посвящает себя пчелам и продает самый настоящий «Мед из Цюриха», собранный из ульев, расположенных в парках, садах и даже на пустырях этого города. Она по собственному опыту знает, что пчеловодство – это не простое ремесло. Заинтересованным в такой работе горожанам она рекомендует пройти двухлетний курс пчеловода.

В последние годы в СМИ сообщалось о массовой гибели пчел и о том, что причина этого явления неизвестна. Виноваты ли в исчезновении целых пчелиных колоний опасные паразитические клещи вида Varroa Milbe, завезенные из Дальнего Востока? Или же свою роль тут сыграли вредные пестициды, применяемые в сельском хозяйстве?



В любом случае понятно, что человек и природа нуждаются в этом маленьком, трудолюбивом насекомом, хотя бы потому, что как дикие, так и домашние пчелы опыляют большую часть культурных и дикорастущих видов растений. Таким образом, тот факт, что о пчелах теперь в Швейцарии будут заботиться не только сельской местности, но и в городах, безусловно, является хорошей новостью.

Фотографии: Анна Габриель-Юргенс (Anne Gabriel-Jürgens), текст: Габи Оксенбайн (Gaby Ochsenbein), перевод с немецкого и адаптация: Надежда Капоне.

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