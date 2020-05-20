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Фотогалерея Городской мёд

Производство мёда на крыше дома в центре Цюриха. Елена Гретер в полной защитной экипировке открытывает один из ульев.

Производство мёда на крыше дома в центре Цюриха. Елена Гретер в полной защитной экипировке открытывает один из ульев.

Летом во время сбора меда необходимо из ульев достать соты.

Летом во время сбора меда необходимо из ульев достать соты.

Пчеловодство также включает в себя изучение пчел (так называемое "Чтение пчел" или по-немецки Bienenlesen), которое помогает получить информацию о состоянии и потребностях пчелиной колонии.

Пчеловодство также включает в себя изучение пчел (так называемое "Чтение пчел" или по-немецки Bienenlesen), которое помогает получить информацию о состоянии и потребностях пчелиной колонии.

В Цюрихе есть множество цветущих растений, благодаря многочисленным городским паркам, садам и даже лугам. Елена Гретер работает с пчелами, используя защитную сетку для лица.

В Цюрихе есть множество цветущих растений, благодаря многочисленным городским паркам, садам и даже лугам. Елена Гретер работает с пчелами, используя защитную сетку для лица.

Чтобы открыть улей, необходимы защитные перчатки.

Чтобы открыть улей, необходимы защитные перчатки.

Перья и дым  - два классических "инструмента", которые помогают пчеловоду при сборе меда. Дым для усмирения пчел, гусиное перо для мягкого смахивания пчел с рамок.

Перья и дым  - два классических "инструмента", которые помогают пчеловоду при сборе меда. Дым для усмирения пчел, гусиное перо для мягкого смахивания пчел с рамок.

В этих сотах было много мёда. Их можно использовать многократно.

В этих сотах было много мёда. Их можно использовать многократно.

После того, как весь мёд был собран, в качестве замены пчел начинают кормить сахарным сиропом.

После того, как весь мёд был собран, в качестве замены пчел начинают кормить сахарным сиропом.

Для сбора мёда заполненные им соты помещают в специальный резервуар для транспортировки.

Для сбора мёда заполненные им соты помещают в специальный резервуар для транспортировки.

Пчелы запечатывают мёд в сотах, когда он уже созрел. Такую восковую "крышку" называют забрус.

Пчелы запечатывают мёд в сотах, когда он уже созрел. Такую восковую "крышку" называют забрус.

Распечатанные соты размещают симметрично и сбалансировано - так, чтобы барабан мог плавно, но эффективно вращаться, а мёд течь. Затем мёд трижды фильтруют и оставляют в покое на 10 дней.

Распечатанные соты размещают симметрично и сбалансировано - так, чтобы барабан мог плавно, но эффективно вращаться, а мёд течь. Затем мёд трижды фильтруют и оставляют в покое на 10 дней.

Собранный мёд процеживают, чтобы в него не попали кусочки воска. Елена Гретер пробует свежий мёд.

Собранный мёд процеживают, чтобы в него не попали кусочки воска. Елена Гретер пробует свежий мёд.

Мёд разливают в тару, маркируют и готовят к продаже.

Мёд разливают в тару, маркируют и готовят к продаже.

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Занятие пчеловодством на крышах и террасах больших городов распространено во всем мире, в том числе и в Цюрихе, крупнейшей швейцарской метрополии. Но если кто-то думает, что и жизнь городского пчеловода сладка, как мёд, то он ошибается. Эта профессия увлекательна, но требует терпения и применения очень специальных знаний.

Одним из пионеров в области городского пчеловодства в Цюрихе является биолог Елена Гретер (Helena Greter). Уже много лет она полностью посвящает себя пчелам и продает самый настоящий «Мед из Цюриха», собранный из ульев, расположенных в парках, садах и даже на пустырях этого города. Она по собственному опыту знает, что пчеловодство – это не простое ремесло. Заинтересованным в такой работе горожанам она рекомендует пройти двухлетний курс пчеловода.

В последние годы в СМИ сообщалось о массовой гибели пчел и о том, что причина этого явления неизвестна. Виноваты ли в исчезновении целых пчелиных колоний опасные паразитические клещи вида Varroa Milbe, завезенные из Дальнего Востока? Или же свою роль тут сыграли вредные пестициды, применяемые в сельском хозяйстве?

В любом случае понятно, что человек и природа нуждаются в этом маленьком, трудолюбивом насекомом, хотя бы потому, что как дикие, так и домашние пчелы опыляют большую часть культурных и дикорастущих видов растений. Таким образом, тот факт, что о пчелах теперь в Швейцарии будут заботиться не только сельской местности, но и в городах, безусловно, является хорошей новостью.

Фотографии: Анна Габриель-Юргенс (Anne Gabriel-Jürgens), текст: Габи Оксенбайн (Gaby Ochsenbein), перевод с немецкого и адаптация: Надежда Капоне.

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Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

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