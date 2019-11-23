В кантоне Аргау на территории отдаленного участка леса находится самое большое и в то же время самое старое еврейское кладбище Швейцарии. Как так получилось, что кладбище оказалось на непонятно кому принадлежащей земле между общинами Эндинген и Ленгнау, единственными, в которых когда-то в 19-м веке разрешалось в Швейцарии жить евреям?

В 1646 году тогдашние правители Конфедерации приняли решение изгнать всех евреев из Швейцарии. Но поскольку ни одна страна не хотела брать их к себе, им все-таки позволили остаться, а именно в графстве Баден. Эта территория была фактически колонией Конфедерации и ее решения были обязательны здесь к выполнению. Правители Бадена решили не оспаривать это решение, надеясь, что они смогут даже на этом заработать, обложив их налогами и продавая им охранные грамоты.

В самом городе Баден граждане тоже не хотели, чтобы у них селились евреи. Поэтому еврейским семьям пришлось перебираться в регион Зурбталь (Surbtal), небольшую долину, расположенную недалеко от Бадена между общинами Ленгнау и Эндинген. Близость к городу Баден была евреям крайне важна, потому что им разрешалось работать только в качестве скромных бродячих торговцев и коробейников. В течение многих десятилетий евреям в Швейцарии было позволено жить только здесь. Хоронить же умерших евреям разрешалось только на небольшом рейнском островке недалеко от швейцарского города Кобленца (не путать с немецким Кобленцем на слиянии Мозеля и Рейна!).

Этот так называемый «еврейский остров» постоянно затапливало водой, и кладбище, как следствие, разрушалось, поэтому в 1750 году евреи из региона Зурбталь попросили у властей разрешения позволить им хоронить мертвых поблизости от их общин проживания. Получив согласие, они за 340 гульденов купили участок земли между Ленгнау и Эндингеном и устроили там кладбище. Кладбище расширяли несколько раз. Сегодня там сохранилось около 2 700 могил, и с 1963 года оно является охраняемым швейцарским культурным достоянием национального значения.

Евреи в Швейцарии В Швейцарии проживает около 18 600 евреев, что составляет 0,4 процента от общей численности населения. В общинах Эндинген и Ленгнау до сих пор живут по две еврейской семьи, при том, что в середине 19 века евреи составляли половину от здешнего населения. В центре обоих городков и сегодня стоят синагоги, церквей тут нет. Конец инфобокса

Перевод и подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне.

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