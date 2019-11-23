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История и Религия

Фотогалерея История старейшего еврейского кладбища в Швейцарии

Friedhof Übersicht

Кладбище Эндинген-Ленгнау также называют «хорошим местом» — здесь могилы были защищены от гроз, ураганов и дождей.

Nahaufnahme der Grabsteine

Изначально надпись была на иврите. Только в середине 19-го века на надгробиях появился немецкий язык.

Mit Moos bewachsener Stein

Надгробия сделаны из местного песчаника.

Grabstein gegen den Himmel

Более обеспеченные использовали мрамор, который разрушается намного медленней.

Sicht auf verschieden Grabsteine

Кладбище расширяли несколько раз. Сегодня здесь сохранилось около 2 700 могил.

Verwiterte Grabsteine

В самой старой части кладбища царит запустение.

Kippender Grabstein

Согласно еврейской культуре погребения усопшие должны покоиться на одном и том же месте до дня Воскрешения. Это означает, что могилы нельзя использовать повторно.

Rückansicht und Nummer auf Grabstein

Последние могилы на «еврейском острове» на Рейне были ликвидированы в 1954 году. 

Steine auf Grabstein

Традиция оставлять на могиле мелкие камни — это старинная еврейская практика, которая восходит по крайней мере к временам средневековья, а, возможно, и к более ранним эпохам. Помещая камешек на могильной плите, человек выражает уважение умершему, показывая другим людям, что эту могилу недавно посетили. 

Reihe von Grabsteinen

Согласно еврейской традиции людей хоронят ногами на восток, но здесь они лежат в положении ногами на север. Причина этого неизвестна.

Grabstein von oben

Женщин и мужчин хоронят раздельно, на соответствующей половине кладбища. 

Holocaustdenkmal

В 2014 году на еврейском кладбище был установлен Мемориальный камень памяти жертв Холокоста, жертвами которого стали несколько сотен швейцарских евреев. 

Bildergalerie jüdischer Friedhof im Herbst

В кантоне Аргау на территории отдаленного участка леса находится самое большое и в то же время самое старое еврейское кладбище Швейцарии. Как так получилось, что кладбище оказалось на непонятно кому принадлежащей земле между общинами Эндинген и Ленгнау, единственными, в которых когда-то в 19-м веке разрешалось в Швейцарии жить евреям?

В 1646 году тогдашние правители Конфедерации приняли решение изгнать всех евреев из Швейцарии. Но поскольку ни одна страна не хотела брать их к себе, им все-таки позволили остаться, а именно в графстве Баден. Эта территория была фактически колонией Конфедерации и ее решения были обязательны здесь к выполнению. Правители Бадена решили не оспаривать это решение, надеясь, что они смогут даже на этом заработать, обложив их налогами и продавая им охранные грамоты.

В самом городе Баден граждане тоже не хотели, чтобы у них селились евреи. Поэтому еврейским семьям пришлось перебираться в регион Зурбталь (Surbtal), небольшую долину, расположенную недалеко от Бадена между общинами Ленгнау и Эндинген. Близость к городу Баден была евреям крайне важна, потому что им разрешалось работать только в качестве скромных бродячих торговцев и коробейников. В течение многих десятилетий евреям в Швейцарии было позволено жить только здесь. Хоронить же умерших евреям разрешалось только на небольшом рейнском островке недалеко от швейцарского города Кобленца (не путать с немецким Кобленцем на слиянии Мозеля и Рейна!).

Этот так называемый «еврейский остров» постоянно затапливало водой, и кладбище, как следствие, разрушалось, поэтому в 1750 году евреи из региона Зурбталь попросили у властей разрешения позволить им хоронить мертвых поблизости от их общин проживания. Получив согласие, они за 340 гульденов купили участок земли между Ленгнау и Эндингеном и устроили там кладбище. Кладбище расширяли несколько раз. Сегодня там сохранилось около 2 700 могил, и с 1963 года оно является охраняемым швейцарским культурным достоянием национального значения.

Уроки истории Забытые жертвы Холокоста из Швейцарии

В нацистских концлагерях в заключении находились около одной тысячи граждан Швейцарии. Из судьбы до сих пор никем всерьез не изучены.

Евреи в Швейцарии

В Швейцарии проживает около 18 600 евреев, что составляет 0,4 процента от общей численности населения. В общинах Эндинген и Ленгнау до сих пор живут по две еврейской семьи, при том, что в середине 19 века евреи составляли половину от здешнего населения. В центре обоих городков и сегодня стоят синагоги, церквей тут нет.

Конец инфобокса

Перевод и подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне.

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