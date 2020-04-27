Эта галерея показывает всё разнообразие мест проживания наших коллег: это и небольшие деревушки, и крупные городские агломерации, это и туристические центры вроде небольшого городка Шпиц, и крупные столичные центры, такие как Берн, Цюрих, Женева.
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Фотогалерея Как вся Швейцария стала «домашним офисом»
Эта галерея показывает всё разнообразие мест проживания наших коллег: это и небольшие деревушки, и крупные городские агломерации, это и туристические центры вроде небольшого городка Шпиц, и крупные столичные центры, такие как Берн, Цюрих, Женева.