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Фотогалерея Как вся Швейцария стала «домашним офисом»

Ländliche Landschaft

Специалист отдела «Коммуникации и маркетинга», город Берн. 

Blauer Himmel und Bäume

Видео-журналист, кантон Берн, город Берн. 

Balkon. Sicht auf Bäume

Журналист русскоязычной редакции, город Берн, кантон Берн. 

Balkon. Sicht auch Stadt. Blauer Himmel

Журналист отдела развития связей и контактов с пользовательской аудиторией, город Берн, кантон Берн. 

Sicht auf Dach eines Gebäudes

Журналист португалоязычной редакции, город Берн, кантон Берн. 

Arbeitsplatz mit Computerinfrastruktur

Специалист отдела «Маркетинг и коммуникация», город Берн, кантон Берн.

Sicht auf Aare, Bäume und Schwimmbar

Журналист испаноязычной редакции, город Берн, кантон Берн. 

Sicht auf längliches Gebäude

Первый заместитель главного редактора, город Берн, кантон Берн. 

Sicht auf kleines Quartier

Графический дизайнер, город Берн, кантон Берн. 

Sicht auf Garten

Архив, город Иттиген, кантон Берн. 

Sicht auf grüne Wiese. Daneben fährt ein Zug durch

Журналист швейцарской редакции (нем. яз.), город Лисс, кантон Берн. 

Sicht auf alten Baumbestand

Ассистент отдела IT, город Биль, кантон Берн. 

Ländlich. Sicht auf grüne Wiese

Видео-журналист, город Домпьер (Dompierre), кантон Фрибур.

Sicht auf Quartier. Ein Schwimmbad gibt es auch

Журналист арабоязычной редакции, город Куртион (Courtio), кантон Фрибур.

Ländliche Landschaft

Отдел IT, город Кормаген (Cormagens), кантон Фрибур.

Arbeitsplatz mit Computer

Журналист португалоязычной редакции, город Фрибур, кантон Фрибур.

Strahlen blauer Himmel. Sicht aus Balkon.

Журналист арабоязычной редакции, город Марли (Marly), кантон Фрибур.

Gasse zwischen zwei genfer Hochhäuser

Журналист швейцарской редакции (фр. яз.), кантон Женева, город Женева. 

Sicht auf Garten und See

Эксперт развития форматов, город Шпиц (Spiez), кантон Берн.

Arbeitsplatz mit Computer

Журналист портала TVS tvsvizzera.it, город Бреганцона (Breganzona), кантон Тичино.

Arbeitsplatz mit Computer und offener Agenda auf dem Tisch

Журналист портала TVS tvsvizzera.it, итальянский эксклав в Швейцарии Капионе-де-Италия (Campione d'Italia), кантон Тичино. 

Sicht auf Bäume und Haus

Журналист арабоязычной редакции, город Золотурн, кантон Золотурн. 

Sicht auf Dorf. Leicht grauer Himmel an dem Tag

Фоторедактор, город Мёрикен (Möriken), кантон Аргау.

Sicht auf Garten mit einzelnem Baum

Дата-журналист, город Веттинген (Wettingen), кантон Аргау. 

Arbeitsplatz mit Katze auf dem Tisch, neben einem Computer

Журналист японской редакции, город Диетикон (Dietikon), кантон Цюрих.

Fenstersicht auf Hochhaus

Журналист японоязычной редакции, кантон Цюрих, город Цюрих.

Sicht auf Strasse und Blockhäuser. Zwei Türme in der Ferne sichtbar

Специалист по связям с пользовательской аудиторией, кантон Цюрих, город Цюрих.

Sicht auf Quartier in Zürich

Видео-журналист, кантон Цюрих, город Цюрих.

Sicht auf Bäume. Strahlend blauer Himmel

Журналист португалоязычной редакции, город Эрленбах (Erlenbach), кантон Цюрих.

Sicht auf Quartier und Gartensitzplatz

Зам. главного редактора по вопросам развития диалога с аудиторией и инновационного развития, город Устер (Uster), кантон Цюрих. 

Sicht durch eine Gasse auf älter Chalet

Журналист швейцарской редакции (нем. яз.), город Фальс (Vals), кантон Граубюнден.

Galerie: Mitarbeiter von SWI zeigen ihren Fensterausblick

Эта галерея показывает всё разнообразие мест проживания наших коллег: это и небольшие деревушки, и крупные городские агломерации, это и туристические центры вроде небольшого городка Шпиц, и крупные столичные центры, такие как Берн, Цюрих, Женева.

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