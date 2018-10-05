Президент Швейцарии Ален Берсе (третий слева) вместе с Моникой Шмутц Киргоз, послом Швейцарии в Ливане (слева), во время встречи с сирийскими беженцами и членами Комитета Красного Креста в лагере беженцев в Талль-Майяне, Ливан, август 2018 года.

После землетрясение вблизи турецкого города Ван в октябре 2011 года Швейцарский Красный Крест направил в пострадавшие районы семейные палатки.

Бежавшая из сирийского города Хомса в Ливан семья обновляет палатку, установленную в неформальном палаточном лагере в долине Бекаа 13 декабря 2012 года. Швейцарская гуманитарная организация «Каритас» предоставила для ремонта водонепроницаемую пленку, дерево, гвозди и клей.

Швейцарская гуманитарная помощь для 300 семей на севере Ирака в сентябре 2014 года весила 50 тонн, включая 300 палаток, обогревательные печи, одеяла, спальные маты и наборы кухонной утвари.

Сотрудники швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA) выдают предметы первой необходимости перемещенным лицам в Матаре, Шри-Ланка, после цунами в январе 2005 года.

Швейцарский эксперт осматривает разрушенное здание в поисках пострадавших, после того, как более 1 000 человек погибли и около 7 000 получили ранения во время землетрясения в Алжире в 2003 году (Keystone / Gaetan Bally).

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов по шкале Рихтера. Группа экспертов по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи из Швейцарии прибыла в Порт-о-Пренс; одой из ее задач было оказание неотложной медицинской помощи.

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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 15:55 05.10.2018 - 15:55

Цунами, последовавшее за землетрясением в Индонезии 28 сентября 2018 года, привело к гибели более 1 000 человек, несколько сотен получили ранения разной степени тяжести, размеры материального урона пока не поддаются исчислению. Индонезийское правительство в срочном порядке обратилось за международной помощью. Швейцария ответила на этот призыв, организовав сегодня, 5 октября, национальный день сбора пожертвований в пользу пострадавших.

А еще раньше, в понедельник 1 октября 2018 года, Швейцария заявила о направлении на место стихийного бедствия команды из семи экспертов по оказанию чрезвычайной помощи. В неё входят врачи, а также специалисты по водоснабжению, строительству и логистике. Направлены они по линии Швейцарского Корпуса гуманитарной помощи (SКН), который является структурным подразделением Дирекции по развитию и сотрудничеству (Deza), департамента Федерального Департамента/Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД/МИД).

Тем самым Корпус, будучи гибким оперативным инструментом ФДИД, в значительной степени отражает официальный внешнеполитический курс Швейцарии, направленный на оперативное гуманитарное реагирование в случае наступления чрезвычайных ситуаций, таких, например, как ситуация, сложившаяся сейчас в Индонезии. Подробнее о том, как швейцарские специалисты направляются в кризисные зоны и как такие эксперты отбираются для работы в Корпусе, можно прочитать в материале ниже.

В 2012 году команды SHA осуществили за рубежом более 500 чрезвычайных миссий общей продолжительностью 50 000 дней. Швейцарское министерство иностранных дел подчеркивает, что основными задачами SHA являются помощь в спасении человеческих жизней в любом месте земного шара, где бы они ни находились, а также помощь в облегчении страданий с акцентом не только на спасательных миссиях, но и на осуществление долгосрочных мер профилактики как стихийных бедствий, так и вооружённых конфликтов.

Кампания по сбору средств для Индонезии Пятница, 5 октября, была объявлена в Швейцарии национальным днём сбора средств для оказания помощи жертвам стихийного бедствия в Индонезии. Организационную работу выполняет Swiss Solidarity / GlücksketteВнешняя ссылка, гуманитарный фонд, тесно связанный со швейцарской вещательной национальной общественной телерадиокомпанией SRG SSR, чьим подразделением также является информационный портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. Этот фонд работает с 26-тью швейцарскими неправительственными благотворительными организациями. Пожертвования можно перечислить непосредственно здесьВнешняя ссылка. Все собранные средства будут немедленно направлены на удовлетворение самых неотложных потребностей пострадавших, таких как обеспечение доступа к питьевой воде, продовольствию, жилью и медицинскому обслуживанию. Позже — если позволят средства — на месте также будут развёрнуты проекты с целью помощи пострадавшему населению. Конец инфобокса

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