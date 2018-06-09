Тушки мертвых мышей Катрин складывает горкой в лесу, на радость лисам. Тут нет ничего личного или жестокого, просто Швейцария страна, близкая к природе и с долгими традициями крестьянского труда.

К концу дня они подсчитывают, от скольких вредителей сегодня избавилось это поле.

Пока земля еще не прогрелась, мыши семейства полёвковых подолгу спят. А Катрин с помощницей могут устраивать себе долгие перерывы на обед, причем в дни охоты они, как правило, не едят мяса.

Катрин Хирсбруннер отмечает на карте территорию, уже очищенную от мышей. С владельцем этого поля у нее подписан постоянный трудовой договор.

Недалеко от Цюриха они вначале разыскивают норы мышиных колоний и отмечают их при помощи флажков. Мыши обычно прокладывают свои тоннели на глубине от 5 до 20 см под землей.

Полевое обмундирование и оборудование: резиновые сапоги, ящик с ловушками и флажки, чтобы отмечать места их установки.

фотогалерея про женщину, которая убивает мышей

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 11:00 09.06.2018 - 11:00

Катрин Хирсбруннер — первая и единственная сегодня в Швейцарии профессиональная охотница на полевых мышей. На ее счету уже более 90 000 «жертв». Мыши наводят страх на садоводов и овощеводов, ведь они способны уничтожить сразу целый урожай. К профессиональным услугам Катрин прибегают также аэропорты и даже ФИФА.

Выучившись на скульптора, Катрин Хрисбруннер (Kathrin Hirsbrunner) некоторое время проработала в качестве социального педагога в рамках благотворительного проекта, но потом ей захотелось поменять профессию и сферу деятельности. Она мечтала об активной физической работе, желательно на свежем воздухе.

Посмотрев в 2003 году документальный фильм о последней в Швейцарии, недавно умершей охотнице на полевых мышей, Катрин поняла: «Раз последняя охотница умерла, я должна стать первой»! Затем она начала самостоятельно осваивать азы профессии. Через несколько месяцев, имея на своём счету уже тысячу убитых полёвок, она стала предлагать свои услуги тем, кому досаждали серые грызуны. И с тех пор зажила на гонорары от охоты.

По словам самой Хирсбруннер, работа эта очень важна. В естественной среде обитания у полевых мышей практически нет врагов, а значит, нет и способа регулировать размеры их популяции. Самка рожает выводок из четыре-пять детёнышей по пять раз в год. Через два месяца они достигают половой зрелости и сами начинают размножаться в геометрической прогрессии. Работая на лугу или в поле, Хирсбруннер убивает до 200 мышей в день, в фруктовых садах — около 50. Многие фермеры подписывают с ней постоянный договор, чтобы удержать «мышиную заразу» под контролем.

А еще услуги Катрин пользуются большим спросом на взлётных полосах аэропортов. Оказывается, колонии мышей привлекает хищных птиц, а те, охотясь за мышами, могут стать смертельной опасностью для самолётов: столкновение с птицами, как мы знаем, является одной из самых частых причин авиакатастроф. Недавно она наняла себе помощницу, вдвоём они убивают куда больше мышей и работают более эффективно. Документальный фильм о последней охотнице на мышей в Швейцарии, который так повлиял на Катрин Хирсбруннер, можно посмотреть в архиве телекомпании SRF на немецком языке: Der letzte Feldmauser, SRF ArchivВнешняя ссылка.



Перевод: Людмила Клот.

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