Число мест, в которых в Швейцарии разрешено курить, становится все меньше и меньше, особенно в последние 20 лет. При этом борьба с курением в этой стране до последнего времени выглядела несколько странно: давление, в том числе ценовое, власти оказывали в первую очередь на потребителей, а вот к производителям табачной продукции они относились куда более снисходительно. Однако теперь, как кажется, ситуация начинает меняться.

Курение в ШвейцарииВнешняя ссылка за последние два десятилетия изменилось. Поменялись форматы потребления табачной продукции, изменился и взгляд на курение как на общественно значимое социальное действие: курить теперь стало не модно, сигарета в зубах уже не эквивалентна признаку «большого ума». Причиной этого процесса являются как новые регулирующие предписания властей, так и большее предложение на рынке табачных и сопутствующих товаров, включая и изменение в ментальности людей.

Напомним, что буквально на днях парламент Швейцарии в лице его малой палаты, сенаторского Совета кантонов, наметил ближайшие перспективы совершенствования правовых основ и рамок рекламы табака, одобрив соответствующие поправки в законодательство. Теперь реклама табака и табачных изделий должна быть запрещена не только в общественных СМИ (радио и телевидение, государственных СМИ в Швейцарии, как известно, нет), но и в частных масс-медиа (газеты и журналы, а также интернет-порталы). Запрещено должно быть привлечение табачных концернов в качестве спонсоров важных для Швейцарии мероприятий международного уровня, таких, например, как открытие нового посольства в Москве.

Фотогалерея Дело - табак! Приглашаем вас познакомиться с уникальной культурой выращивания швейцарского табака. Автор: Samuel Jaberg, Игорь Петров, Людмила Клот, Thomas Kern

И тем не менее, в период с 1997 по 2017 годы число курильщиков в Швейцарии оставалось практически неизменным: доля курящих среди женщин за означенный период сократилась с 27 до 23%, а среди мужчин с 39 до 31%. Каждый год в Швейцарии от болезней, причиной которых было курение, умирают примерно 9 500 человекВнешняя ссылка. А вот очень сильно изменилось, так это ситуация в плане степени готовности общества быть пассивным курильщиком. Еще в 1990-е годы курящего человека можно было увидеть в офисе на работе, в поезде и даже в клинике.

Сегодня такого представить уже просто невозможно. Начиная с 2010 года в Швейцарии запрещено курить в общественных закрытых помещениях, доступных для всех и каждого. Запрет касается ресторанов, баров и дискотек, а также вокзалов (запрещено с 1 июня 2019 годаВнешняя ссылка) и аэропортов. Однако что не запрещено, так это оборудование, за счет заведения, разумеется, специальной курительной комнаты с отдельной вытяжкой (Fumoirs). Все эти новые и старые предписания серьёзно сократили в Швейцарии масштабы «пассивного куренияВнешняя ссылка». Если в 2002 году 26% некурящих оказывались под воздействием табачного дыма хотя бы на протяжении одного часа в день, то сегодня этот показатель снизился до 6%

Ужесточение условий рекламы табака

Новым аспектом стало намерение властей закручивать гайки не только в отношении потребителей табака, но и его производителей. Не секрет, что многие мировые табачные концерны официально зарегистрированы именно в Швейцарии (JTI, BAT, PMI). Первая попытка запретить табачную рекламу была предпринята еще в 2016 году, но она потерпела поражение в парламенте, не в последнюю очередь это был результат лоббистской работы табачных гигантов.

Однако на этой неделе во вторник малая палата, как мы уже указывали, начала формулировать и дискутировать поправки к Федеральному закону о табачной продукции (Bundesgesetz über TabakprodukteВнешняя ссылка). Сейчас этот законодательный акт предусматривает исключение доступа к табачной рекламе только для несовершеннолетних лиц, что уже не соответствует принятым в мире стандартам, в частности, закрепленным в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗВнешняя ссылка). Подписав в 2004 году эту Конвенцию, Швейцарии ее пока не ратифицировала, поскольку до сих пор парламент страны выступал против дальнейшего ограничения табачной рекламы.

И вот теперь Совет кантонов сам призвал правительство страны ужесточить антитабачное законодательство, мол, теперь настало время в полном объеме реализовать в Швейцарии закрепленные в РКБТ ВОЗ нормы и защитить молодежь от вредоносного воздействия табака. Общественное здоровье парламентарии теперь оценивают в качестве актива, куда более весомого, нежели такой актив, как свобода предпринимательства. Позже этот вопрос обсудит и большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет.

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