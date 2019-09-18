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Национальная политика

Фотогалерея Курение в Швейцарии: вчера, сегодня! И завтра?

Mann schaut Fernsehen und raucht dazu

Курить у себя в квартире? С точки зрения законодательства делать это в Швейцарии можно и сейчас. Точнее, здесь возникла и до сих пор существует серая зона закона: по положениям Обязательственного права курильщик должен учитывать «интересы своих соседей», но что это значит на практике не знает никто. На фото: лидер-вокалист культовой швейцарской рок-группы Züri West Куно Лауэнер (Kuno Lauener), фото 1993-го года.

Maschinenarbeiter mit Zigarette im Mund

Кто не курит, тот работает? Еще в 1995 году рабочий у станка и с сигаретой в зубах не вызывал в Швейцарии ровным счетом никаких эмоций. На фото: фрезеровщик на уже не существующей фабрике Sulzer Medica. 

Junge Frau rauchend im Restaurant

Клиент в ресторане. В 2005 году это еще было возможно. 

Mann auf Spitalbett am Rauchen

На территории клиники Inselspital Bern, фото 2004 года.

Dick vermummter Fotograf mit Zigarette

Сигарета была неотъемлемым элементом экипировки любого журналиста. Фото 1968-го года. 

Drei Knaben am Rauchen

Есть законы, а есть традиции. Например, по особым праздникам, в частности, в первое Постное Воскресенье (Funkensonntag) в кантоне Аппенцелль-Внутренний курить разрешается даже детям. Фото сделано в 2003 году.

Bundesraete Pierre Aubert und Otto Stich im Gespraech

Члены федерального кабинета министров Швейцарии Пьер Обер (Pierre Aubert) и Отто Штих (Otto Stich) в 1984 году. Курение трубки еще недавно казалось признаком особой изысканной культуры: теперь все это плюсквамперфект (давно прошедшее время)! Трубка или сигарета — курение оно и есть курение!

Nationalratssaal mit Ledergerber

Депутат Эльмар Ледергербер (Elmar Ledergerber) в 1998 году раскуривает трубку в зале швейцарского парламента. Сегодня там царит строгий запрет на курение.

Hayek rauchend

Отказаться от этого удовольствия он был не в состоянии: будущий глава концерна Swatch Николас Хайек (Nicolas G. Hayek), фото сделано в 1970-е годы. Позже он сменил трубку на сигары. 

Demonstration der Raucher

«Das stinkt uns» («Нам надоела эта вонь»): под таким лозунгом проходила антитабачная демонстрация в Швейцарии в 2008 году. Ее участники требовали тогда запрета на курение в ресторанах.

Redaktionsmitarbeiter am Rauchen

А это наши коллеги из бывшей Швейцарской коротковолновой радиослужбы (Schweizerischer Kurzwellendienst), предшественницы портала SWI Swissinfo. Сегодня для курильщиков у нас отведена специальная зона во внутреннем дворе. Запрещено курить теперь не только в офисах телерадиокомпании SRG SSR, но и непосредственно перед входом в здание, где работает генеральная дирекция компании и расположены редакционные офисы нашего портала.

Mann liegend im Zug am rauchen

В вагоне 1-го класса по пути из Шюпфхайма (Schüpfheim) в Конольфинген (Konolfingen), кантон Берн, 2003 год.

Bildergalerie zum Rauchen in allen Lebenslagen

Число мест, в которых в Швейцарии разрешено курить, становится все меньше и меньше, особенно в последние 20 лет. При этом борьба с курением в этой стране до последнего времени выглядела несколько странно: давление, в том числе ценовое, власти оказывали в первую очередь на потребителей, а вот к производителям табачной продукции они относились куда более снисходительно. Однако теперь, как кажется, ситуация начинает меняться.

Курение в ШвейцарииВнешняя ссылка за последние два десятилетия изменилось. Поменялись форматы потребления табачной продукции, изменился и взгляд на курение как на общественно значимое социальное действие: курить теперь стало не модно, сигарета в зубах уже не эквивалентна признаку «большого ума». Причиной этого процесса являются как новые регулирующие предписания властей, так и большее предложение на рынке табачных и сопутствующих товаров, включая и изменение в ментальности людей.

Напомним, что буквально на днях парламент Швейцарии в лице его малой палаты, сенаторского Совета кантонов, наметил ближайшие перспективы совершенствования правовых основ и рамок рекламы табака, одобрив соответствующие поправки в законодательство. Теперь реклама табака и табачных изделий должна быть запрещена не только в общественных СМИ (радио и телевидение, государственных СМИ в Швейцарии, как известно, нет), но и в частных масс-медиа (газеты и журналы, а также интернет-порталы). Запрещено должно быть привлечение табачных концернов в качестве спонсоров важных для Швейцарии мероприятий международного уровня, таких, например, как открытие нового посольства в Москве.

Фотогалерея Дело - табак!

Приглашаем вас познакомиться с уникальной культурой выращивания швейцарского табака. 

И тем не менее, в период с 1997 по 2017 годы число курильщиков в Швейцарии оставалось практически неизменным: доля курящих среди женщин за означенный период сократилась с 27 до 23%, а среди мужчин с 39 до 31%. Каждый год в Швейцарии от болезней, причиной которых было курение, умирают примерно 9 500 человекВнешняя ссылка. А вот очень сильно изменилось, так это ситуация в плане степени готовности общества быть пассивным курильщиком. Еще в 1990-е годы курящего человека можно было увидеть в офисе на работе, в поезде и даже в клинике.

Сегодня такого представить уже просто невозможно. Начиная с 2010 года в Швейцарии запрещено курить в общественных закрытых помещениях, доступных для всех и каждого. Запрет касается ресторанов, баров и дискотек, а также вокзалов (запрещено с 1 июня 2019 годаВнешняя ссылка) и аэропортов. Однако что не запрещено, так это оборудование, за счет заведения, разумеется, специальной курительной комнаты с отдельной вытяжкой (Fumoirs). Все эти новые и старые предписания серьёзно сократили в Швейцарии масштабы «пассивного куренияВнешняя ссылка». Если в 2002 году 26% некурящих оказывались под воздействием табачного дыма хотя бы на протяжении одного часа в день, то сегодня этот показатель снизился до 6%

Ужесточение условий рекламы табака

Новым аспектом стало намерение властей закручивать гайки не только в отношении потребителей табака, но и его производителей. Не секрет, что многие мировые табачные концерны официально зарегистрированы именно в Швейцарии (JTI, BAT, PMI). Первая попытка запретить табачную рекламу была предпринята еще в 2016 году, но она потерпела поражение в парламенте, не в последнюю очередь это был результат лоббистской работы табачных гигантов.

Однако на этой неделе во вторник малая палата, как мы уже указывали, начала формулировать и дискутировать поправки к Федеральному закону о табачной продукции (Bundesgesetz über TabakprodukteВнешняя ссылка). Сейчас этот законодательный акт предусматривает исключение доступа к табачной рекламе только для несовершеннолетних лиц, что уже не соответствует принятым в мире стандартам, в частности, закрепленным в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗВнешняя ссылка). Подписав в 2004 году эту Конвенцию, Швейцарии ее пока не ратифицировала, поскольку до сих пор парламент страны выступал против дальнейшего ограничения табачной рекламы.

И вот теперь Совет кантонов сам призвал правительство страны ужесточить антитабачное законодательство, мол, теперь настало время в полном объеме реализовать в Швейцарии закрепленные в РКБТ ВОЗ нормы и защитить молодежь от вредоносного воздействия табака. Общественное здоровье парламентарии теперь оценивают в качестве актива, куда более весомого, нежели такой актив, как свобода предпринимательства. Позже этот вопрос обсудит и большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет.

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