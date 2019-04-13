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Культура

Фотогалерея Мир рисованных историй в Люцерне

Jad El Khoury

Джад эль-Хури (Jad El Khoury) родился в 1988 году в Баабде, в Ливане. Уличный художник и дизайнер интерьеров живет и работает сегодня в Кувейте и Бейруте.

© Jad El Khoury / Fumetto Comic Festival

Jad El Khoury


Джад эль-Хури (Jad El Khoury) еще помнит времена, когда Ливан называли «Ближневосточной Швейцарией». Поездка в Люцерн дала ему возможность мысленно воссоздать, каким был Ливан до гражданской войны. Одна из работ Джада эль-Хури используется для украшения часов бренда Swatch.

© Jad El Khoury / Fumetto Comic Festival

Francesc Ruiz

"Расширенный комикс" (La «BD élargie») Франческа Руиза (Francesc Ruiz) дает возможность зайти за рамки мультипликации и представить работу в выставочном пространстве.

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

Francesc Ruiz

Этот художник родился в Барселоне в 1971 году. Кроме Испании работал в Каире и в Филадельфии, его работы выставляются в многочисленных галереях современного искусства.

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

Francesc Ruiz

По словам искусствоведа Макса Эндрюса (Max Andrews из журнала Frieze), «Франческ Руиз (Francesc Ruiz) создает искусство в расширенном мультипликационном формате, использующем радикальный потенциал дешевых печатных изданий - и в словах, и изображениях - для создания историй и образов с целью изучения гей-идентичности и современного города".

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

Maria Kokorina

Художница Мария Кокорина живет и работает в Москве. Она уже была участницей Фестиваля "Фюметто" в 2016 году, а в этот раз здесь представили ее персональную выставку.

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

linogravures et les céramiques de Kokorina

Художница Мария Кокорина делает линогравюры и керамические изделия в основном по мотивам русских народных сказок и на темы природы. Через эти иллюстрации она выразила свои впечатления от Швейцарии. Они были созданы специально для swissinfo.ch!

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

Локеш Кходке (Lokesh Khodke) - это независимый художник и иллюстратор из Нью-Дели, Индия. Локеш является соучредителем Blue Jackal, онлайн-платформы для размещения комиксов и иллюстрированных книг, а также соорганизатором фестиваля India Comix Fest в Дели.

На этом рисунке изображен город, где он вырос: Бхопалу в Индии, пострадавший от ужасной промышленной катастрофы в 1984 году.

© Lokesh Khodke / Fumetto Comic Festival

В работах Кейичи Танаами сочетаются психоделические видения, японская культура и мир американских комиксов. На одном и том же рисунке можно прочесть историю о торговле, войне, болезнях и о стремлении превратиться в сияющий космос.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

Кейичи Танаами начал свою карьеру в 1960-х годах. Он считается родоночальником жанра поп-арт в Японии.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

Первая выставка этого японского художника в Швейцарии, в Художественном музее Люцерна, демонстрирует широкий спектр техник, которыми он владеет: коллаж, живопись, гравюра, рисунок, анимация и скульптура, но в особенности полно представлены комиксы.

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

комиксы

Международный фестиваль комиксов Fumetto, одно из важнейших событий в Европе для тех, кого привлекает мир рисованных историй, завершился в эти выходные. Он прошел уже в 28-й раз в городе Люцерн на берегу одноименного озера.

С самого начала этот фестиваль был наделен духом независимости и даже непокорности. Благодаря этому за предыдущие годы ему удалось завоевать себе репутацию и место на карте Европы. Сюда приезжают всемирно известные авторы, работающие в жанре поп-арта, а также стремятся и молодые таланты со всего мира – в этом году на Фестивале «Фуметто» побывали 1053 художника из 54 стран.

пестрая афиша фестиваля

Афишу фестиваля нарисовал японский мастер поп-арта Кейичи Танаами.

(Keiichi Tanaami)

Главной темой его на этот раз стал велосипед и велоспорт. Среди ведущих участников были американский автор Эмиль Феррис (Emil Ferris), японский художник Кейити Танаами (Keiichi Tanaami), предшественник японского поп-арта и талантливый французский художник Джоан Сфар, автор знаменитого мультипликационного сериала «Кот раввина» (Le Chat du rabbin).

В течение девяти дней фестивальные мероприятия проходили во множестве залов и других мест Люцерна, семинары, детские и молодежные программы и мастер-классы под руководством художников стали важной частью фестиваля, который привлек посетителей всех возрастов.

Швейцарию представляли молодой талант Симона Бёре (Simon Beuret) из Биля со своим альбомом Eye Contact, в котором герой отправляется по следу загадочной женщины, и Мелк Талманн (Melk Thalman) из Люцерна. Он нарисовал комикс о Фердинанде Гатти (Ferdinand Gatti), итальянском каменщике, гильотинированном в 1892 году на берегу Фирвальштетского озера.

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