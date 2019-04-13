Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 11:00

Международный фестиваль комиксов Fumetto, одно из важнейших событий в Европе для тех, кого привлекает мир рисованных историй, завершился в эти выходные. Он прошел уже в 28-й раз в городе Люцерн на берегу одноименного озера.

С самого начала этот фестиваль был наделен духом независимости и даже непокорности. Благодаря этому за предыдущие годы ему удалось завоевать себе репутацию и место на карте Европы. Сюда приезжают всемирно известные авторы, работающие в жанре поп-арта, а также стремятся и молодые таланты со всего мира – в этом году на Фестивале «Фуметто» побывали 1053 художника из 54 стран.

Афишу фестиваля нарисовал японский мастер поп-арта Кейичи Танаами. (Keiichi Tanaami)

Главной темой его на этот раз стал велосипед и велоспорт. Среди ведущих участников были американский автор Эмиль Феррис (Emil Ferris), японский художник Кейити Танаами (Keiichi Tanaami), предшественник японского поп-арта и талантливый французский художник Джоан Сфар, автор знаменитого мультипликационного сериала «Кот раввина» (Le Chat du rabbin).

В течение девяти дней фестивальные мероприятия проходили во множестве залов и других мест Люцерна, семинары, детские и молодежные программы и мастер-классы под руководством художников стали важной частью фестиваля, который привлек посетителей всех возрастов.

Швейцарию представляли молодой талант Симона Бёре (Simon Beuret) из Биля со своим альбомом Eye Contact, в котором герой отправляется по следу загадочной женщины, и Мелк Талманн (Melk Thalman) из Люцерна. Он нарисовал комикс о Фердинанде Гатти (Ferdinand Gatti), итальянском каменщике, гильотинированном в 1892 году на берегу Фирвальштетского озера.

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