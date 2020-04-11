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Культура

Фотогалерея Пасха в Швейцарии, какой она была, какая она сейчас!

kids in rabbit costumes

Парк Ciani Park в городе Лугано (Lugano), кантон Тичино, 2016 год (KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu).

Brot Essen

Пасхальный Крёстный ход в деревне Гримисуат (Grimisuat), кантон Вале, 1954 год. (Keystone/Photopress-Archive/By).

Tapping eggs

Традиционные сваренные и раскрашенные Пасхальные яйца (Peter Klaunzer/Keystone).

Young man in suit

Участник традиционного регионального швейцарского праздника «Eierleset» («Сбор Яиц»). Томас Керн / Thomas Kern, 2018 год. 

Altdorf Prozession

Во время традиционного шествия в Страстную пятницу в городе Альтдорф, 2019 год (Urs Flüeler/Keystone).

Tütschen in Züri

Еще один швейцарский региональный обычай «Eiertuetschete», Цюрих, 1972 год (Keystone/Str). 

snowy traffic jam

На юг, к солнцу, пробка у Сен-Готардского автомобильного тоннеля недалеко от города Эрстфельд (Erstfeld) в 2018 году (Urs Flüeler/Keystone). 

Egg suspended over a clock tower

Почти как в фильме Феллини: вертолет и пасхальное яйцо, кантон Невшатель, 2019 год (KEYSTONE/Jean-Christophe Bo).

Man dressed as Jesus

На Пасху в городе Мендризио (Mendrisio), кантон Тичино, 2014 год (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Sunday Walker

Пасхальные яйца в снегу в 2012 году, регион Лунгерн (Lungern), кантон Обвальден (Keystone/Urs Flüeler).

Unterseen

Раздача Пасхальных яиц, кантон Берн в 1941 году (Keystone/Photopress-Archive/Walter Henggeler).

Pleureuses

Кантон Фрибур: на алых подушках плакальщики несут символы Страстей Христовых: терновый венец, кнут, гвозди, молоток, щипцы и плащаницу Святой Вероники (Thomas Kern/swissinfo.ch).

Swimmer with eggs on her head

Еще одна локальная традиция: «Пасхальный заплыв» на Цюрихском озере, город Устер (Uster) под Цюрихом, 2019 год (Walter Bieri/Keystone).  

Vintage skier image

Поиск Пасхальных яиц в горах, регион Виллар-Бретей (Villars-Bretaye), кантон Во, 1939 год (Keystone/Photopress-Achive/Str) . 

images of people celebrating Easter

Для многих людей, живущих в Швейцарии, долгие пасхальные выходные — это всегда, как правило, время приятных встреч, общения с родными и близкими и, конечно же, выезда на отдых куда-нибудь на юг, в горы, к озёрам. В кантоне Тичино у многих швейцарцев традиционно есть самая настоящая дача, небольшой домик-шале, позволяющий с удовольствием провести свободное время в «солнечной гостиной» страны с субтропическим климатом. 

В этом году из-за коронавирусной пандемии на многих планах пришлось уже заранее поставить крест. Одним из классических пасхальных «событий» в Швейцарии является самое настоящее паломничество жаждущих солнца северян через Альпы в кантон Тичино, который весьма популярен благодаря своему мягкому климату, набережным, уютным городам, живописным озерам и пальмам. В этом году швейцарские власти призывают людей оставаться дома. 

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«Это самое лучшее, что мы можем сейчас сделать для страны», говорят чиновники. Швейцарцы народ дисциплинированный и сознательный. Очевидно, что большинство населения выполнит этот призыв правительства. В городах, поэтому, также будет тише, чем обычно. Так называемое «социальное дистанцирование» делает невозможным традиционные «яичные» вечеринки, участники которых пытаются выяснить, «чья скорлупа крепче». 

Впрочем, в кругу семьи эту игру никто не запрещал, и ничто не мешает пасхальному зайцу оставить для детей какое-какие приятные сладости-сюрпризы в укромном месте. Швейцарские супермаркеты хорошо подготовились к праздникам, хотя любителям совершать покупки в последнюю минуту, возможно, придется проявить гибкость в отношении имеющихся в наличии ингредиентов для праздничных куличей.

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