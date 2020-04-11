Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 11:00

Для многих людей, живущих в Швейцарии, долгие пасхальные выходные — это всегда, как правило, время приятных встреч, общения с родными и близкими и, конечно же, выезда на отдых куда-нибудь на юг, в горы, к озёрам. В кантоне Тичино у многих швейцарцев традиционно есть самая настоящая дача, небольшой домик-шале, позволяющий с удовольствием провести свободное время в «солнечной гостиной» страны с субтропическим климатом.

В этом году из-за коронавирусной пандемии на многих планах пришлось уже заранее поставить крест. Одним из классических пасхальных «событий» в Швейцарии является самое настоящее паломничество жаждущих солнца северян через Альпы в кантон Тичино, который весьма популярен благодаря своему мягкому климату, набережным, уютным городам, живописным озерам и пальмам. В этом году швейцарские власти призывают людей оставаться дома.

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«Это самое лучшее, что мы можем сейчас сделать для страны», говорят чиновники. Швейцарцы народ дисциплинированный и сознательный. Очевидно, что большинство населения выполнит этот призыв правительства. В городах, поэтому, также будет тише, чем обычно. Так называемое «социальное дистанцирование» делает невозможным традиционные «яичные» вечеринки, участники которых пытаются выяснить, «чья скорлупа крепче».

Впрочем, в кругу семьи эту игру никто не запрещал, и ничто не мешает пасхальному зайцу оставить для детей какое-какие приятные сладости-сюрпризы в укромном месте. Швейцарские супермаркеты хорошо подготовились к праздникам, хотя любителям совершать покупки в последнюю минуту, возможно, придется проявить гибкость в отношении имеющихся в наличии ингредиентов для праздничных куличей.

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