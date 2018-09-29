Если доктора вызывают на дом, то с собой он берёт и собственное зубоврачебное кресло.

Все свое оборудование зубной возит с собой в армейском чемодане на колесиках, в том числе портативный рентгеновский аппарат.

репортаж о работе дантиста в микроавтобусе

Если ты не идёшь к зубному врачу, то тогда он приходит к тебе! Стоматолог Михаэль Келлер (Michael Keller) предлагает своим, как правило, уже довольно-таки пожилым пациентам услуги мобильного стоматологического кабинета или у них дома, или же на базе специально оборудованного мини-автобуса, на котором он, начиная с 2014 года, без устали колесит по дорогам кантона Ури.

После окончания учебы и проработав несколько лет в качестве ассистента зубного врача, Михаэль Келлер (Michael Keller) хотел уже было открыть свою собственную практику в городе Андермат в стенах запланированного к открытию нового медицинского центра. Но потом, как это часто бывает, строительство центра затянулось на два лишних года. Проведя анализ рынка, М. Келлер отметил, что в Швейцарии вообще, и в его регионе в частности, пожилые люди все чаще сохраняют свои «родные зубы» в плоть до самого солидного возраста. А это значит, что у них остается потребность в услугах зубоврачебной практики, но при этом, опять же из-за возраста, им уже бывает трудно покидать свои отдалённые долины и деревни.

В итоге у них накапливаются стоматологические проблемы, которые никто не лечит. Вывод был очевиден: визит стоматолога на дом сильно облегчил бы жизнь таких пациентов. Так у него возникла идея организовать мобильный стоматологический кабинет. Своим новым проектом «Geriadent» – «Стоматологические услуги в рамках гериатрии» – он намерен привлечь к этой проблеме внимание своих коллег-стоматологов, экспертов и работников системы надомного ухода за больными и пожилыми людьми Spitex, сотрудников домов престарелых. Научно-экспертную поддержку проект получил со стороны Высшей школы прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern), а власти кантона Ури рассматривает в настоящее время вопрос о его частичном финансировании.

Доктор Келлер принимает от двух до четырёх пациентов в день. Работу эту он называет исключительно творческой, потому что импровизировать приходится ежедневно, буквально подбирая решения на ходу. Он не жалеет времени на своих пациентов и не пересчитывает скрупулёзно все услуги согласно пунктам оплаты по медицинскому прейскуранту. В классическом зубоврачебном кабинете он зарабатывал бы гораздо больше. «Я, наверное, самый бедный дантист в Швейцарии!», – говорит он, но при этом довольно улыбается.

Фотограф Ремо Нэгели (Remo Nägeli) завоевал с представленными в этой галерее фотоработами второе место в национальном ежегодном конкурсе «Swiss Press Photo Award» в категории «Швейцарские истории» («Schweizer Geschichten»). Перевод: Людмила Клот. Конец инфобокса

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