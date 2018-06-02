Police des trains

Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 11:00 02.06.2018 - 11:00

Начиная с 2009 года в составе швейцарского национального железнодорожного перевозчика, компании SBB / SFF, действует собственное отделение транспортной полиции. Фотограф Дидье Рюф получил уникальную возможность посмотреть на то, как выглядит работа сотрудников филиала этого отделения по кантону Тичино.

Всего специальное полицейское подразделение компании SBB / SFF насчитывает сегодня около 250 сотрудников. В кантоне Тичино, например, их два десятка человек. Не так уж пока и много, но это пока — железнодорожная полиция регулярно пополняет свои ряды в связи с увеличением пассажиропотоков на основных железнодорожных маршрутах, что влечёт за собой постоянный рост потребности в обеспечении надлежащей степени безопасности при перевозках на транспорте.

Обязанности полиции на железной дороге определяются действующим кантональным законодательством: в число задач транспортных полицейских входит обеспечение чести, достоинства, личной неприкосновенности пассажиров, выявление и нейтрализация злостных нарушителей общественного порядка вплоть до временного помещения под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции на транспорте имеют право осуществлять проверки документов и проездных билетов, накладывать административные штрафы, выносить предупреждения и вмешиваться с целью пресечения актов насилия и вандализма. Транспортная полиция имеет также право подавать в суды иски и возбуждении уголовных и административных дел, а также применять «спецсредства», включая наручники с тем, чтобы, утихомирив хулигана, передать его потом коллегам из «обычной» полиции.

Рабочий день сотрудника транспортной полиции развивается в едином ритме с пассажиропотоками и его содержание и особенности сильно зависят от времени суток. Утренние и вечерние поезда полны, например, студентами и школьниками, а также «маятниковыми мигрантами», то есть теми, кто живёт в одном городе, а работает в другом. К ним требуется один подход. Дневные пассажиры нередко путешествуют, погруженные в чтение.

Ночные же поезда — почти никогда не спят. Часто, особенно под выходные, они заполнены теми, кто только что вышел из клуба или покинул заводной концерт модной группы. Шумные и возбуждённые, с ними нужно держать ухо востро, что требует от сотрудников полиции ещё и умения разбираться в психологии поведения.



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