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История и Религия

Фотогалерея Труб в Эмментале, самая живописная деревня Швейцарии

Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Gemeindeverwaltung Trub
Trub

По результатам общешвейцарского голосования титул самой красивой деревни получил поселок Труб в регионе Верхний Эмменталь. Благодарим правление общины Труб и лично госпожу Андреа Ребер (Andrea Reber) за предоставленные фотоматериалы. 

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