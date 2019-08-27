Регионы Швейцарии Самая живописная деревня Швейцарии — снова в кантоне Берн

В прошлом году титул самой красивой деревни завоевала бернская деревня Оберхофен, в этом году этот кантон снова на высоте.

Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 15:46