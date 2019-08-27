По результатам общешвейцарского голосования титул самой красивой деревни получил поселок Труб в регионе Верхний Эмменталь. Благодарим правление общины Труб и лично госпожу Андреа Ребер (Andrea Reber) за предоставленные фотоматериалы.
Фотогалерея Труб в Эмментале, самая живописная деревня ШвейцарииАвтор: Игорь Петров
По результатам общешвейцарского голосования титул самой красивой деревни получил поселок Труб в регионе Верхний Эмменталь. Благодарим правление общины Труб и лично госпожу Андреа Ребер (Andrea Reber) за предоставленные фотоматериалы.