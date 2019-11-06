Власти кантона Берн решили размещать соискателей убежища, в отношении которых было вынесено постановление о высылке из Швейцарии, в одном специально оборудованном месте – в тюрьме Мутье. Вот как изменилась после этого обстановка и уклад жизни этого пенитенциарного учреждения.

С 1 июля 2018 года кантон Берн реорганизовал свои тюрьмы. В результате было создано специальное подразделение для административного задержания лиц, получивших отказ в статусе беженца, до их высылки из Швейцарии.

В тюрьме Мутье для них выделили 28 мест: 14 отдельных камер, одну камеру на двух человек и четыре камеры – на троих человек. Такая специализация способствует облегчению тюремных правил, объясняет руководство, поскольку для таких задержанных устраивается менее строгий режим, чем в традиционных местах лишения свободы. Были сделаны изменения в правилах работы для сотрудников и в порядке общего функционирования учреждения.

В Мутье те из задержанных, которые работают (то есть занимаются уборкой, стиркой, изготовлением пачек из дерева или картона для часовой промышленности), покидают свои камеры с 9 до 18 часов. Остальные могут свободно ходить по двум этажам здания только с 12 до 18 часов и по крыше – с 14 до 17 часов. Как поделилось с нами руководство тюрьмы, главная цель его состоит в том, чтобы использовать все возможности для улучшения повседневной жизни заключенных при сохранении эффективной системы безопасности.

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