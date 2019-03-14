Праздновать 100-летие с момента постулирования Альбертом Эйнштейном основ теории относительности Берн начал еще в 2005 году. Городской Исторический музей посвятил этому событию выставку, которая стала настоящим хитом сезона, на который потом обратили внимание не только по всей Швейцарии, но и за рубежом.

В Берне Альберт Эйнштейн прожил семь лет, из них два года по адресу улица Крамгассе (Kramgasse), дом 49Внешняя ссылка. Он был скромным клерком «Швейцарского Патентного бюро» (сегодня «Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum», «IGE», или «Национальный институт по правам интеллектуальной собственности»).

Сто лет спустя Берн буквально утонул в самой настоящей «эйнштейномании». Город был настолько горд тем, что один из величайших мыслителей и ученых прожил здесь несколько лет, что, как в этом можно легко убедиться, слегка перегнул палку в плане наглядной агитации и рекламы. (Фотографии: Кристоф Бальзигер / Christoph Balsiger, перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров).

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