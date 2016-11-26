Этот контент был опубликован 26 ноября 2016 г. 13:29 26.11.2016 - 13:29

«Ищите женщину», «Кастро», «Че Гевара», «кока-кола». Эти четыре темы были положены в основу выставки и двух книг, подготовленных в «Елисейском музее» («Musée de l’Elysée») в Лозанне и посвященных швейцарскому фотографу Люку Шессё, непосредственному свидетелю кубинской революции.



Выставка «CCCC» («Castro, Coca, Che, Cherchez la femme»), которая продлится до 24 августа 2014 года, состоит из фотографий, отражающих события новейшей истории Кубы и опубликованных в свое время в самых разных газетах и журналах. А часть из них была собрана в книге, посвященной супруге Люка Шессё (Luc Chessex), урожденной кубинке.

Фотограф прожил на Кубе с 1961 по 1975 годы. Будучи одновременно свидетелем и участником кубинской революции, он показывает ее повседневные стороны, знакомые ему не понаслышке. Парадокс – известный революционер Че Гевара очень быстро стал культовым брендом западного общества, ничем в этом смысле не отличающимся от кока-колы.

Серии фотоснимков, посвященные революционеру и шипучему напитку, намеренно противопоставлены друг другу, подчеркивая противостояние, существующее между Кубой и США и по сей день. Вторая книга, «Ищите женщину», это персональный проект, начатый Люком Шессё еще в 1966 году. До последнего времени мало кто знал о нем. Эти фотоснимки посвящены образу кубинской женщины и являются, одновременно, размышлениями о природе фотографии как таковой.



Фотографии: © Люк Шессё (Luc Chessex)

Фонд «Fondation A Stichting» в Брюсселе, коллекция «Musée de l’Elysée».

Текст: Марк-Андре Мизере (Marc-André Miserez).

Перевод и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch





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