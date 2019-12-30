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Национальная политика

Фото-итоги года Швейцария в 2019 году: инстаграмизация политики и гигант в опилках

Greta Thurnberg Review 2019

16-летняя активистка Грета Тунберг на железнодорожном вокзале в Давосе. 23 января 2019 года.

5G Demo Review 2019

Активисты в масках в виде мобильных телефонов демонстрируют против введения в Швейцарии стандартов беспроводной связи 5G. 5 марта 2019 года, г. Берн.

Chinese Besuch Review 2019

Китайская туристическая группа численностью 4 000 человек в Люцерне. Понедельник, 13 мая 2019 года.

Seeentleerung Review 2019

Лодки на берегу временно высохшего озера Грюер (Greyerzersee) возле города Ла-Рош (La Roche). Суббота, 20 апреля 2019 года.

Frauenstreik Review 2019

Участники «женской забастовки» в Женеве, 14 июня 2019 года.

Überschwemmung Review 2019

Сильные грозы и дожди вызвали наводнения в нескольких регионах кантона Невшатель, г. Домбрессон, 22 июня 2019 г.

Fete de Vignerons Review 2019

Статисты шоу в честь праздника виноделов Fete des Vignerons в г. Веве. Этот праздник проводится только один раз в 25 лет, в 2019 году он проходил с 18 июля по 11 августа.


Grasski Review 2019

Вторник, 13 августа 2019 года, тренировка лыжника на чемпионате по лыжным видам спорта на искусственном покрытии. Гора Маарбахэгг, кантон Люцерн. 

Stucki Review 2019

Он — новый король Швейцарии: Кристиан Штуки, кантон Цуг, воскресенье, 25 августа 2019 г.

100er Review 2019

Новая купюра в 100 франков: презентация в Швейцарском национальным банке в Берне 3 сентября 2019 года.

Jagd Review 2019

Охота в кантоне Граубюнден. Петер Маругг (Peter Marugg) на привале, четверг, 19 сентября 2019 года, в регионе г. Клостерс.

youth Olympic Review 2019

Аэрофотоснимок церемонии поднятия флага юношеских Олимпийских зимних игр 2020 года в Лозанне. Игры пройдут с 10 по 19 января 2020 года.

Солнечные батареи на плавучих платформах на поверхности водохранилища Лак-де-Туль (Lac des Toules), кантон Вале, 8 октября 2019 года. 

Grün Review 2019

Регула Ритц (справа), председатель «Швейцарской партии Зелёных», 20 октября 2019 года. Её попытка избраться в состав правительства Швейцарии, однако, окончилась провалом.

Jump Review 2019

Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе на Федеральной площади в Берне по случаю Дня прав ребенка, среда 20 ноября 2019 года.

Mühleberg Review 2019

В Швейцарии состоялся официальный вывод из эксплуатации атомной электростанции Мюлеберг. Пятница, 20 декабря 2019 г.

Bilder Review 2019

Климатическая катастрофа, климатические забастовки, спасение климата, климатические выборы: в 2019 г. защита климата была едва ли не доминирующей темой в Швейцарии. Что случилось? Почему против войны в Сирии или в Украине швейцарцы не протестуют, и почему климат вдруг стал темой «климатических забастовок», а потом уже приелся настолько, что Грета Тунберг с её восклицанием-всхлипом «Как вы можете?» превратилась сначала в заголовок мировой прессы, а потом просто в «мем»?

В январе Грета Тунберг посетила Всемирный экономический форум в Давосе, осенью швейцарские партии «Зелёных» (левая «Швейцарская партия зелёных» и правая «Партия зелёных либералов»), одержали, как поспешили заявить многие комментаторы, «историческую победу на парламентских выборах в Швейцарии». Так ли это? Уходящий 2019 год показал, что с правильным лозунгом в голове и удачным хештегом в руке можно не только бороться с мнимыми и реальными насильниками, но еще и вести политическую борьбу.

Аналитика 246 швейцарских стульев: как понимать итоги выборов в Швейцарии?

В Швейцарии прошли парламентские выборы. А почему они меня должны интересовать? Вопрос законен. Рассказываем.

Природа рождает нас всех равными в теории, социальные сети уравняли нас на практике. Швейцарские и международные «климатические движения», действуя порой на грани морального фола и зачастую преступая грань дозволенного Уголовным кодексом, почуяли «волну» и ощутили редкий шанс конвертировать импульс уличной энергии в конкретные депутатские и министерские кресла.

Однако в декабре 2019 года всю свою гениальность показала швейцарская политическая система. Попытка «зеленых» одним «кавалерийским наскоком» совершить транзит с улицы через парламент в состав правительства был мягко, но решительно, остановлен депутатами. «Магическая формула» не догма, а руководство к действию. В следующие четыре года у экологистов будет достаточно шансов заслужить у швейцарцев «билет в кабинет», спасибо прямой швейцарской демократии.

Еще один формат «инстаграмизации» политики: «забастовка женщин». 14 июня 2019 года около 500 тыс. человек вышли на улицы городов по всей Швейцарии, что стало крупнейшим политическим событием со времён Всеобщей забастовки 100 лет назад в 1918 году. Так, по крайней мере, утверждала Швейцарская федерация профсоюзов (SGB). Эта забастовка, будучи пролетарской по форме и глубоко буржуазной по содержанию, стала ярким, но преходящим явлением. Все-таки в Швейцарии политика делается не на улице, а в кантонах, на референдумах и в парламенте.

Да, факт остается фактом, в 2019 году женщины в Швейцарии все еще за тот же труд в среднем зарабатывали почти на 20% меньше, чем мужчины, и это через 38 лет после того, как швейцарский избиратель своей волей внес в Конституцию Швейцарии статью, постулирующую принцип равенства мужчин и женщин. Что дальше? Школьники вернулись с климатических забастовок за парты, женщины избрались в парламент и получили шанс вести «свою» политику. Какой она будет? Посмотрим в новом году.

Колосс и царь

И еще одно событие хотелось бы выделить из череды новостей уходящего года: коронация единственного короля Швейцарии. 25 августа 2019 года Кристиан Штуки (Christian Stucki) добился эффектной победы в финальном поединке на звание чемпиона Швейцарии по традиционной борьбе «швинген».

Кристиан Штуки весит около 150 килограммов при росте чуть ниже двух метров. Его царствование продлится три года, и все эти годы он будет располагать своими регалиями королевского достоинства: лавровым венком и грандиозным быком-производителем.

В середине декабря 2019 года К. Штуки был признан швейцарским «спортсменом года», тогда как Роджеру Федереру, лучшему теннисисту всех времен и народов, пришлось довольствоваться вторым местом. Два короля – это все-таки даже для Швейцарии слишком много!

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