Климатическая катастрофа, климатические забастовки, спасение климата, климатические выборы: в 2019 г. защита климата была едва ли не доминирующей темой в Швейцарии. Что случилось? Почему против войны в Сирии или в Украине швейцарцы не протестуют, и почему климат вдруг стал темой «климатических забастовок», а потом уже приелся настолько, что Грета Тунберг с её восклицанием-всхлипом «Как вы можете?» превратилась сначала в заголовок мировой прессы, а потом просто в «мем»?

В январе Грета Тунберг посетила Всемирный экономический форум в Давосе, осенью швейцарские партии «Зелёных» (левая «Швейцарская партия зелёных» и правая «Партия зелёных либералов»), одержали, как поспешили заявить многие комментаторы, «историческую победу на парламентских выборах в Швейцарии». Так ли это? Уходящий 2019 год показал, что с правильным лозунгом в голове и удачным хештегом в руке можно не только бороться с мнимыми и реальными насильниками, но еще и вести политическую борьбу.

Природа рождает нас всех равными в теории, социальные сети уравняли нас на практике. Швейцарские и международные «климатические движения», действуя порой на грани морального фола и зачастую преступая грань дозволенного Уголовным кодексом, почуяли «волну» и ощутили редкий шанс конвертировать импульс уличной энергии в конкретные депутатские и министерские кресла.

Однако в декабре 2019 года всю свою гениальность показала швейцарская политическая система. Попытка «зеленых» одним «кавалерийским наскоком» совершить транзит с улицы через парламент в состав правительства был мягко, но решительно, остановлен депутатами. «Магическая формула» не догма, а руководство к действию. В следующие четыре года у экологистов будет достаточно шансов заслужить у швейцарцев «билет в кабинет», спасибо прямой швейцарской демократии.

Еще один формат «инстаграмизации» политики: «забастовка женщин». 14 июня 2019 года около 500 тыс. человек вышли на улицы городов по всей Швейцарии, что стало крупнейшим политическим событием со времён Всеобщей забастовки 100 лет назад в 1918 году. Так, по крайней мере, утверждала Швейцарская федерация профсоюзов (SGB). Эта забастовка, будучи пролетарской по форме и глубоко буржуазной по содержанию, стала ярким, но преходящим явлением. Все-таки в Швейцарии политика делается не на улице, а в кантонах, на референдумах и в парламенте.

Да, факт остается фактом, в 2019 году женщины в Швейцарии все еще за тот же труд в среднем зарабатывали почти на 20% меньше, чем мужчины, и это через 38 лет после того, как швейцарский избиратель своей волей внес в Конституцию Швейцарии статью, постулирующую принцип равенства мужчин и женщин. Что дальше? Школьники вернулись с климатических забастовок за парты, женщины избрались в парламент и получили шанс вести «свою» политику. Какой она будет? Посмотрим в новом году.

Колосс и царь

И еще одно событие хотелось бы выделить из череды новостей уходящего года: коронация единственного короля Швейцарии. 25 августа 2019 года Кристиан Штуки (Christian Stucki) добился эффектной победы в финальном поединке на звание чемпиона Швейцарии по традиционной борьбе «швинген».

Кристиан Штуки весит около 150 килограммов при росте чуть ниже двух метров. Его царствование продлится три года, и все эти годы он будет располагать своими регалиями королевского достоинства: лавровым венком и грандиозным быком-производителем.

В середине декабря 2019 года К. Штуки был признан швейцарским «спортсменом года», тогда как Роджеру Федереру, лучшему теннисисту всех времен и народов, пришлось довольствоваться вторым местом. Два короля – это все-таки даже для Швейцарии слишком много!



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