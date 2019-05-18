В начале процесса разведения пчелиных маток Петер Линдер берет из сот молодых личинок в возрасте от одного до полутора дней. Их нужно хорошо снабдить кормовым соком. Полноценными королевами могут стать только молодые личинки, находящиеся в хороших условиях.