Распечатать Доступно на 9 других языках Доступно на 9 других языках Языки 9 арабский (ar)هكذا تنشأ ملكة النحل немецкий (de)Die Dame des Hofes entsteht английский (en)Breeding bees in Swiss valleys испанский (es)La dama de la corte французский (fr)La naissance d'une reine итальянский (it)La nascita di una regina японский (ja)女王バチが誕生するまで португальский (pt)Criação de abelhas китайский (zh)“女王”的诞生 Царица улья Автор: Марк Латцель (Marc Latzel) В начале процесса разведения пчелиных маток Петер Линдер берет из сот молодых личинок в возрасте от одного до полутора дней. Их нужно хорошо снабдить кормовым соком. Полноценными королевами могут стать только молодые личинки, находящиеся в хороших условиях. Личинки помещаются в специальные мисочки для разведения маток. Пятидневная личинка, будущая пчелиная матка, в мисочке. Здесь она питается маточным молочком. Любая личинка может стать королевой, если давать ей сок из рациона цариц улья. Племенная рамка с отводками для маток. Перед вылуплением маток над каждой ячейкой помещают решетчатую трубку-отводок, чтобы пчелиные матки после вылупления не поубивали друг-друга. Через 16 дней вылупляется юная пчелиная царица. Заводчик дает каждой номер и отмечает цветным клеем. Цвет указывает на год размножения. А сейчас Петер Линдер загружает полный ковшик рабочих пчел — около 100 граммов — в ящик для разведения и добавляет туда пчелиную матку. Здесь не должно быть мужских особей. Перед тем, как пчеловоды, которым нужны новые пчеломатки, принесут своих пчел, Петер Линдер должен проконтролировать здоровье трутней. Молодые пчелы присоединяются к молодой пчеломатке самое позднее через два дня после ее появления на свет. После этого, когда температура воздуха на улице достигает 12° C, пчелиная матка начинает спариваться. В полете она соединяется с несколькими трутнями, а после успешного оплодотворения трутень умирает. Единственная цель жизни трутней — спаривание с молодыми пчелиными царицами. Через несколько дней после спаривания королева улья значительно увеличивается в размерах и начинает процесс яйцекладки. В это время за ней постоянно ухаживают десяток рабочих пчел. Заказ выполнен: пчеловод получает отличных молодых пчел с пчеломаткой, оплодотворенными яйцами и наполненными воском сотами. Bildergalerie über das Züchten von Bienenköniginnen