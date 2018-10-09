Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:19 09.10.2018 - 11:19

Каким образом цифровая революция повлияет на экономику и занятость, в мире вообще и в Швейцарии в частности? В 1930 году великий экономист Дж. Кейнс предсказал, что через «сто лет мы все будем иметь возможность наслаждаться 15-часовой трудовой неделей». Как подтверждают британские учёные из Оксфордского университета в своём докладе «Будущее труда и занятости», «такой режим работы больше не является фантастикой, хотя в реальности многое для этого еще должно радикально поменяться».

Речь идет, прежде всего, о развитии технологии, которую называют «искусственный интеллект»: самообучающиеся роботизированные производственные линии и системы смогут уже в ближайшем будущем взять на себя еще больший объем работы, выполняемой пока человеком. Как это отразится на ситуации в области занятости? Исчезнут ли, например, шофёры-дальнобойщики, на место которых придёт беспилотный транспорт? Не будет больше кассирш в супермаркете, на место которых придут магазины с бесконтактной оплатой и автоматическим списанием сумм со счета при выходе? Станет ли ненужным почтальон, который раньше «звонил дважды», а сегодня ушёл на пенсию, уступив своё место дрону-беспилотнику?

Некоторые эксперты, например, немецкий предприниматель и общественный деятель Карл-Хайнц Ланд (Karl-Heinz Land), один из авторов монографии Dematerialisierung — die Neuverteilung der Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus («Дематериализация — новый расклад мировых сил в эпоху цифрового дарвинизма»), убежден, что новые алгоритмы и программы-приложения являются «убийцами труда и занятости», поскольку они «ведут к дематериализации труда, к переводу его из материальной сферы в нематериальную». Один из примеров, часто им приводимых, связан с ключами от входной двери. В будущем привычные железные ключи, которые сейчас слесарь вытачивает на станке из материально осязаемого бруска железа, будут заменены на специальные программы-приложения, установленные на смартфон пользователя. Реальное железо исчезнет, уступив место нематериальной программе. Исчезнет и массовая профессия слесаря по обработке и производству металлоконструкций.

Экономист из Гарварда Мартин Фельдштайн (Martin Feldstein) ни в коей мере не отрицает таких перспектив, но для него стакан все-таки наполовину полон, а не пуст. «Цифровой переворот в самом деле ведет к исчезновению целого ряда профессий, но им на замену в других отраслях и секторах экономики возникают другие виды занятости, прежде всего в сервисном секторе». В отдельности на индивидуальном уровне будут и проигравшие от цифровой революции, будут и те, кто получил от нее огромную выгоду. Однако в общей сумме ВВП будет расти, добавленная стоимость, перейдя на новый экономический уклад, в рамках которого центральную роль будут играть инновации, увеличится, что потенциально может позитивно воздействовать на жизненные стандарты и на уровень жизни.

Вкалывают роботы

Поскольку автоматизированные системы возьмут на себя непродуктивный, рутинный, нетворческий и просто однообразный тяжелый труд, у человека появится больше свободного времени и вырастет его спрос на, в частности, туристические и гастрономические услуги. «А это приведёт к возникновению в этих секторах экономики дополнительных отношений занятости», — убежден М. Фельдштайн. «Кроме того, рост средней продолжительности жизни приведёт к созданию новых рабочих мест в сфере медицины, здравоохранения, ухода за больными и престарелыми».

Какие же профессии в условиях цифровой революции обречены на исчезновение, а какие нет? Несколько лет назад ответ на этот вопрос попытались дать шведские учёные, экономист Карл Бенедикт Фрей (Carl Benedikt Frey) и специалист в области информационных технологий Майкл Осборн (Michael Osborne). С их точки зрения обречены на исчезновение такие специальности, как работник колл-центра, закройщик-портной или страховой агент. Компьютер заменит их с легкостью. Бессилен же компьютер в таких областях, где требуется проявление человеческих качеств, таких, как способность к эмпатии и творческий потенциал, например, речь идет о физиотерапии, социальных работниках, арт-директорах. В целом по итогам «цифрового переворота» исчезнет, по мнению Фрея/Осборна, каждая вторая специальность из ныне существующих.

Иного мнения придерживается германский «Институт изучения рынка труда и занятости» (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). По мнению экспертов этого НИИ, реально «роботы» могут привести к исчезновению только 15% от числа профессий, существующих на сегодняшний день. «Вполне возможно, что компьютерная революция в конечном итоге приведёт даже к увеличению числа рабочих мест, поскольку программы работают не в воздухе, для каждого софта нужно своё „железо“, а его надо создавать, монтировать, ремонтировать и обслуживать, этим железом нужно управлять. Кроме того, необходимо еще обучить специалистов, способных выполнять все эти виды деятельности, а это значит, что будет расти спрос на соответствующие учебные программы, то есть на услуги методистов и педагогов».

Швейцарский аспект

Экономика альпийской республики относится к числу самых инновационно продвинутых, компании здесь активно инвестируют в цифровое переоборудование и в соответствующий пересмотр производственных и управленческих процессов. Одной из таких компаний является Alpnach Norm, о которой идет речь в нашем видеосюжете. В целом швейцарские компании инвестируют в настоящее время в среднем около 5% их торгового оборота в переоборудование в соответствии с императивами Экономики-4.0. В 2018 году треть компаний Швейцарии анонсировала готовность или намерение превысить этот показатель и выйти на цифры выше 5%. Одновременно многие компании указывают на то, что тормозом для них на пути перехода к экономике цифрового уклада являются как раз высокая стоимость переоборудования и технического переоснащения и недостаток квалифицированного персонала.

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