В январе 2018 года дороги к курортному Церматту были заблокированы в результате аномального снегопада. На фото: туристы выстроились в очередь в ожидании возможности вылететь из города вертолётом компании Air Zermatt (KEYSTONE/Dominic Steinmann).

Виктор Перрен (Viktor Perren) из спасательного патруля Air Zermatt выбрасывает из окна вертолета взрывпакет с тем, чтобы добиться схода контролируемой лавины в регионе над лыжными трассами Церматта. Снимок сделан 10 января 2018 года (KEYSTONE/Dominic Steinmann).

Спасательный вертолет службы Air Zermatt во время демонстрации технологии спасения пассажиров с канатной дороги около г. Церматт. Снимок сделан 12 октября 1981 года (KEYSTONE/Str).

Эльза Карлен (Elsa Carlen) собирается лететь вертолетом компании Air Zermatt к горному перевалу Фурка, чтобы посмотреть, как работает принадлежащий ей туристический аттракцион «Ледяной грот» на Ронском леднике у отеля Belvedere. Снимок сделан в кантоне Вале 13 июня 1980 года (KEYSTONE/Str).

An image gallery about Air Zermatt

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 7:00 22.05.2018 - 07:00

В этом году компания Air Zermatt, одна самых известных воздушных спасательных служб Швейцарии, отмечает свой полувековой юбилей.

Основная задача авиакомпанииВнешняя ссылка, одна из опорных баз которой находится на популярном одноимённом горном курорте, состоит в том, чтобы спасать людей, пострадавших или затерявшихся в горах или в труднодоступных регионах в Альпах, но при этом она также предлагает, например, туристам возможность совершать увлекательные обзорные полёты с видами на знаменитую гору Маттерхорн или ледник Алеч.

Ещё одно направление работы Air Zermatt — перевозка грузов. На этот вид деятельности у компании уходит примерно 60% времени. Если, скажем, требуется осуществить транспортировку строительных материалов в труднодоступные горные регионы, например, для ремонта и модернизации альпийских турбаз, участков горных железных дорог или антилавинных заграждений, то без Air Zermatt просто не обойтись.

Компания работает не только в Швейцарии: в 2011 году при ее поддержке был построен современный спасательный центр в Гималаях (Непал). Проект изначально планировался в качестве образовательного, в рамках которого горные проводники и лётчики-спасатели из Швейцарии и Непала получили бы возможность для углублённого обмена опытом и навыками.

Награды и критика

В том же году два горных спасателя Air Zermatt были удостоены в США высокой награды за героизм, проявленный ими во время спасательной операции в горах Непала на высоте 7 000 метров. Пилот Air Zermatt и горный гид из местной деревни как раз совершали учебный полет в этом районе, когда им поступил экстренной вызов. В итоге теория превратилась в практику, из горного плена удалось выручить троих человек.

Впрочем, нередко компания подвергалась и критике. Такие правозащитные и экологические общественные организации, как Mountain Wilderness, утверждают, что туристические полёты и развлечения вроде «хели-ски» (Heliskiing — разновидность горнолыжного спорта, фрирайда, сущность которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс с подъёмом к началу спуска на вертолёте), осуществляемые, в том числе, компанией Air Zermatt, негативно влияют на флору и фауну горных регионов. Для справки: «хели-ски» в Швейцарии разрешён, но он регулируется строгими правилами и нормами.

Neuer Inhalt Horizontal Line