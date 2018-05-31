Без «скорой помощи» не обошлось. По итогам концертов в общей сложности оказалось пятеро пострадавших: четверо фанатов и один сотрудник полиции (RDB).

Bildergalerien in schwarzweiss über das Konzert

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 7:30 31.05.2018 - 07:30

Полвека назад молодежь на Западе сказала «так жить нельзя» и «мы ждём перемен». У «контркультурного» поколения очень быстро сложился свой пантеон «святых», поклоняться которым нужно было беспрекословно. Одним из таких фигур, без сомнения, был Джими Хендрикс, американский гитарист-виртуоз и композитор. Его «концерты монстров», прошедшие в Цюрихе на переполненном стадионе «Hallenstadion» 30 и 31 мая 1968 года, по праву вошли в анналы истории как рок-н-ролла, так и города на реке Лиммат.

Тогда вместе с ним в Швейцарии выступили лучшие на тот момент команды, включая «Anselmo Trend», «Bluesbreakers» Джона Мейолла, «The Koobas», Эрика Бёрдона с его «The New Animals», группы «Traffic» и «The Move», ну а хэдлайнером, если использовать современную терминологию, был, разумеется, сам Джими Хендрикс с его на тот момент совсем недавно сформированной группой «The Jimi Hendrix Experience».

Организатором концерта был Ханс-Рюди Ягги (Hans-Ruedi Jaggi), который годом ранее уже привозил в Цюрих «The Rolling Stones». Концерт вечером в четверг прошел вполне мирно и пристойно, но после выступления Джими Хендрикса в пятницу вечером что-то пошло «не так», и фанаты разнесли в пух и прах несколько рядов деревянных стульев. Брошенные один на другой штабелем, на телевизионном экране они выглядели куда драматичнее, чем все было на самом деле.

Ну, когда любители тяжёлой гитарной музыки начали разводить незаконные костры, полиция решила, что ей пора вмешаться, и предприняла попытку блокировать шествие фанатов, направлявшееся к Главному вокзалу, применив водомёт и резиновые пули. Начались беспорядки, которые немедленно охватили весь центр города и продолжались до самого утра. Что стало их причиной? Недовольство молодёжи буржуазным образом жизни, властями и общественными авторитетами? Как бы там ни было, концерт Хендрикса разбудил дремлющие общественные силы, которые, как и полагается, развернули революционную агитацию.

А через четыре недели эта агитация дала свои плоды, и в городе вспыхнули куда более серьёзные «глобусные беспорядки», причиной которых стала попытка наиболее радикальных молодёжных групп занять помещения временного филиала магазина «Globus». Его до сих пор можно увидеть сразу по выходу с вокзала с правой стороны. Сегодня в этом нависающем над рекой помещении располагается филиал супермаркета «Migros». Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. И кстати, когда после концерта Джими Хендрикс захотел перекусить в одном из ресторанов Цюриха, его там не стали обслуживать. Причиной был тёмный цвет его кожи.

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