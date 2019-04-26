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Культура

Видео На каком языке говорят в Швейцарии?

В Швейцарии различают «национальные языки» («Landessprache») и «официальные языки»(«Amtssprache»). В первом случае акцент делается на языке как на факторе культурном и фольклорном, а потому к числу «национальных языков» относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Понятия «государственный язык» здесь не существует в принципе. 

Язык мой Французский язык используется в Швейцарии всё чаще

В Швейцарии 63% населения говорят на немецком языке / диалекте, однако все чаще встречаются и английский с португальским. Причина: трудовая миграция.

Во втором случае смысловой акцент приходится на языки как инструмент делопроизводства и бюрократии. Поэтому к официальным языкам относятся только немецкий, французский, итальянский. Именно на этих языках идут дебаты в федеральном парламенте, и только с этих и на эти языки переводится, например, всё федеральное законодательство.

История и культура Четвертый национальный язык Швейцарии — ретороманский

Ровно 80 лет назад, 20 февраля 1938 года, швейцарские избиратели на референдуме придали ретороманскому языку статус национального.

Ретороманский может использоваться в качестве «официального», но в ограниченном масштабе, только там и в том случае, где речь идет об общении с людьми, для которых этот язык родной. Иными словами, ретороманский является «официальным языком» регионального значения.

Иностранный язык Швейцарские языковые дебаты — новый раунд

В эти выходные в кантоне Цюрих пройдет референдум о порядке преподавания иностранных языков в начальной школе. Подробности в нашем материале.

Вопросы языкознания Швейцария официально признала юрассийский диалект

Швейцария официально признала диалект, на котором говорят в кантоне Юра, в качестве языка меньшинств. А кстати, что такое Patois?

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 9:25

(SRF/YouTube/Джули Хант (Julie Hunt), swissinfo.ch) 

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