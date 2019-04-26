В Швейцарии различают «национальные языки» («Landessprache») и «официальные языки»(«Amtssprache»). В первом случае акцент делается на языке как на факторе культурном и фольклорном, а потому к числу «национальных языков» относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Понятия «государственный язык» здесь не существует в принципе.
В Швейцарии 63% населения говорят на немецком языке / диалекте, однако все чаще встречаются и английский с португальским. Причина: трудовая миграция.
Автор: Александра Колер (Alexandra Kohler), дата-журналист
Во втором случае смысловой акцент приходится на языки как инструмент делопроизводства и бюрократии. Поэтому к официальным языкам относятся только немецкий, французский, итальянский. Именно на этих языках идут дебаты в федеральном парламенте, и только с этих и на эти языки переводится, например, всё федеральное законодательство.
Ровно 80 лет назад, 20 февраля 1938 года, швейцарские избиратели на референдуме придали ретороманскому языку статус национального.
Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi)
Ретороманский может использоваться в качестве «официального», но в ограниченном масштабе, только там и в том случае, где речь идет об общении с людьми, для которых этот язык родной. Иными словами, ретороманский является «официальным языком» регионального значения.