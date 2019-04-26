Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 10:24

В Швейцарии различают «национальные языки» («Landessprache») и «официальные языки»(«Amtssprache»). В первом случае акцент делается на языке как на факторе культурном и фольклорном, а потому к числу «национальных языков» относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Понятия «государственный язык» здесь не существует в принципе.

Во втором случае смысловой акцент приходится на языки как инструмент делопроизводства и бюрократии. Поэтому к официальным языкам относятся только немецкий, французский, итальянский. Именно на этих языках идут дебаты в федеральном парламенте, и только с этих и на эти языки переводится, например, всё федеральное законодательство.

Ретороманский может использоваться в качестве «официального», но в ограниченном масштабе, только там и в том случае, где речь идет об общении с людьми, для которых этот язык родной. Иными словами, ретороманский является «официальным языком» регионального значения.

Языки и общество Нелегкая борьба за многоязычную Швейцарию В последнее время в Швейцарии итальянский и французский языки проигрывают в конкурентной борьбе немецкому. Автор: Гемма д'Урсо, Беллинцона/Лугано

(SRF/YouTube/Джули Хант (Julie Hunt), swissinfo.ch)

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