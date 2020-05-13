Вот уже многие десятилетия отношения Швейцарии с ЕС являются вечным вопросом во внутренней и внешней политике Швейцарии. Понятно, что Берн не был членом ЕС и в обозримом будущем он в эту организацию не войдет. Вместе с тем давно назрел подробный «технический осмотр» нынешнего механизма швейцарско-европейской кооперации. От его итогов зависят будущие рамочные условия работы швейцарской экономики на европейском направлении, с учетом того, что ЕС был и остается основным торговым партнером Конфедерации.

Швейцария не хочет вступать в ЕС, все уже прошедшие в Швейцарии референдумы и их результаты это наглядно продемонстрировали. Берн делает ставку на так называемые двусторонние соглашения, которые обеспечивают ему доступ на внутренний рынок ЕС. Однако Брюссель готов продолжать двигаться по «двустороннему пути» только в том случае, если стороны подпишут так называемое «Рамочное соглашение».

В этом документе должны быть решены базовые институциональные вопросы модальностей и условий перспектив развития отношений в тандеме Швейцария-ЕС. В Швейцарии судьба этого «Рамочного документа» складывается непростая, против него слышна агитация как справа, так и слева, пусть и исходит эта критика порой из диаметрально противоположных мотивов. Ставки сделаны и они очень высоки: каждая сторона хочет получить максимум, поступившись минимумом.



Переговоры по документу проходят сложно. До последнего времени Берн тянул время, что, с другой стороны, соответствует давней традиции: Швейцария всегда ведет переговоры с Европой, используя тактику «рубки хвоста собаки по частям». Об этом говорит и швейцарский лоббист в Брюсселе, адвокат Жан Руссотто (Jean Russotto). «Швейцария обычно предпочитает разобрать предмет разговора на мелкие детали, тщательно проанализировать их, глубоко изучить, и только потом уже начинать договариваться в целом».

Кроме того: «Добиваться наилучших результатов нам, швейцарцам, удается, только тогда, когда мы оказываемся прижатыми к стене».



Официальная позиция швейцарского правительства на данный момент выглядит довольно сложносочинённым образом. С одной стороны, в кабинете превалирует стремление подписать-таки это институциональное соглашение, однако на Федеральный совет сейчас оказывается мощное внутриполитическое давление. Левые профсоюзы и партии требуют от правительства обеспечить защиту швейцарского рынка труда и заработной платы от дешевой европейской рабочей силы, решить вопрос о параметрах предоставления государственных субсидий, а также решительно отказаться от включения в текст соглашения понятия «гражданство ЕС». Этого требуют уже правые силы, опасающиеся массового «социального туризма» в Швейцарию.

Еще до карантина в Давосе правительство Швейцарии и ЕС договорились «не будить собак». Брюссель обещал до референдума 17 мая 2020 года по «ограничительной инициативе», запущенной консервативной Швейцарской народной партией (SVP), не предпринимать никаких шагов, которые могли бы ухудшить в народе Швейцарии и без того сложное отношение к Рамочному соглашению, а правительство в Берне обещало, со своей стороны, после негативного для «народников» исхода голосования по их предложению денонсировать режим свободы перемещения между Швейцарией и ЕС, по быстрому довести консультации по этому соглашению до «победного конца».

Коронавирус перечеркнул все эти планы, референдум был перенесен на 27 сентября, и кто от этого переноса выиграет — пока сказать нельзя. Ясно одно: согласие народа с предложением отказаться от свободы передвижения граждан между ЕС и Швейцарией приведет Берн к потере всего первого пакета секторальных соглашений (соглашение о свободе передвижения входит в этот пакет и действуют они только вместе: денонсация одного соглашения пакета приводит автоматом к денонсации всех остальных договоров), а это, фактически, вернуло бы Берн на позиции, на которых она находилась на европейском направлении в 1990 году. Rien ne va plus!

ЕС-Швейцария Отношения Швейцарии и Евросоюза: застой и взаимная блокада? Кстати, а как обстоит дело с Рамочным соглашением между ЕС и Швейцарией? Где находятся Берн и Брюссель и какие тут вырисовываются перспективы? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Ж. Руссотто: «Это может быть очень утомительным и действовать на нервы, но Швейцария действительно считает, что всё на свете нужно делать правильно, а на это нужно время, и что упомянутая тактика «рубки хвоста собаке по частям», в конечном счете, обернется в ее пользу. Часто этот метод и в самом деле оправдывал себя в прошлом целиком и полностью, но он, мягко говоря, не всегда по достоинству ценился Евросоюзом».

По словам Ж. Руссотто, Швейцария в настоящее время находится в тупике, потому что новый состав Еврокомиссии отверг любые повторные или дополнительные переговоры по тексту Рамочного соглашения. «Не исключено, что Жан-Клод Юнкер действительно с нынешних позиций смотрится более гибким переговорщиком, [чем его сменщица Урсула фон дер Ляйен, которая занимает должность председателя Еврокомиссии с декабря 2019 года]. Но как бы там ни было, эта фаза закончилась, и новые реалии пока приходятся Швейцарии не очень по вкусу».

Швейцария рискует... И выигрывает?

На первый взгляд, тактика проволочек идет на пользу Берну: если все останется как есть и никакого Рамочного соглашения не будет, то он все равно сохранит доступ к внутреннему рынку ЕС, сохраняя при этом свой суверенитет.



Но на второй взгляд становится ясно, что кое-что в этой стратегии все-таки до конца не продумано. ЕС не готов ведь продлевать старые секторальные соглашения или заключать новые договоренности такого рода до тех пор, пока Швейцария не подпишет Рамочное соглашение. «И Швейцария, и ЕС находятся в состоянии неустойчивого балансирования, а от этого проигрывают все стороны. Заблокированные переговоры и консультации наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям Берна и Брюсселя», — говорит Ж. Руссотто.

В качестве примера он приводит отказ ЕС продлить двустороннее соглашение о поставках на европейский рынок продукции швейцарской медико-технической отрасли. «Это замедляет торговлю между Швейцарией и ЕС в чрезвычайно чувствительной отрасли, непосредственно влияющей на здоровье пациентов. Для Швейцарии это может означать перенос производственных мощностей за границу», — говорит Ж. Руссотто. «Пока в Швейцарии не будет реальной политической воли к заключению Рамочного соглашения, эта стагнация будет продолжаться. А это чревато опасным риском эрозии базиса швейцарско-европейских экономических отношений», — считает Ж. Руссотто.

Учтем однако и тонкости Рамочного соглашения: раньше швейцарская сторона имела «доступ» на рынок ЕС, теперь же в тексте этого документа говорится о ее «участии» в деятельности этого рынка. В зависимости от толкования этих терминов Рамочное соглашение может означать потерю Швейцарией своего суверенитета, на что указывает, в частности, Швейцарская народная партия. Пока же очевидно одно: до референдума по «ограничительной инициативе» 27-го сентября 2020 года никаких решительных шагов стороны предпринимать не будут.



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