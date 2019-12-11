Федеральный кабинет министров Швейцарии, Федеральный совет, официальная фотография 2019 года. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Получит ли Регула Ритц, глава партии швейцарских «Зелёных», место в Федеральном совете? Накануне сегодняшнего дня выборов все эксперты предрекали, что если экологисты и получат место в правительстве Швейцарии, то только за счет министра иностранных дел Иньяцио Кассиса. Накануне мы поговорили с известным швейцарским политологом Михаэлем Херманном и по его прогнозу такое развитие событий было маловероятным.

Насколько он был прав? Сегодня ответ на этот вопрос дадут, а может быть и уже дали, депутаты обеих палат парламента Швейцарии, малой палаты, Совета кантонов, и большой палаты, Национального совета, образующих вместе Федеральное собрание. Именно они сегодня и формируют новый кабинет.

По результатам октябрьских выборов швейцарского федерального парламента «Зелёные» оказались в большой палате парламента, Национальном совета, на четвертом месте по количеству депутатских мандатов: на первом месте «народники» (SVP), у которых 53 места, на втором — социалисты (39 мест), на третьем либералы (FDP, 29 мест), на четвертом «Зелёные» (GPS), у которых 28 мест, а к ним еще можно добавить «Зелёных либералов» (GLP), у которых 16 депутатских мандатов. Что касается малой, сенаторской палаты, то «Зелёные» появились даже и там (5 мест), где всегда безраздельно доминировал правый центр.

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И вот теперь левый лагерь в лице партии Регулы Ритц требует себе одного места в кабинете министров. Успехи экологических партий налицо, но достаточно ли этих успехов, чтобы претендовать на место в федеральном правительстве, Федеральном совете? Партии правого и правоцентристского толка, прежде всего «народники» и «либералы», выступают против, считая, что успех «зелёных» не системен, но случаен, кроме того, согласно «Магической формуле» (см. материал ниже) партия католиков-демократов (CVP), проигравшая гражданскую войну 1847 года, просто обязана быть в кабинете.

«Зеленые» тоже ссылаются на эту неписанную «формулу», согласно которой три первые по степени электоральной поддержки партии (процент голосов на федеральных выборах и количество мест в парламенте) получают по 2 места, а четвертая — 1 место в правительстве. А что говорит наш собеседник, известный швейцарский политолог и эксперт в области политической географии Михаэль Херманн? Он выступает за более гибкий подход к вопросу партийно-политического распределения мест в кабинете министров.

swissinfo.ch: Популярный политик Регула Ритц, председатель партии «Зелёных», хочет занять место в федеральном правительстве. Насколько обоснованы такого рода претензии?

Михаэль Херманн: Абсолютно обоснованы. Для выдвижения «зелёной кандидатуры» есть очень веские основания. С одной стороны, таким основанием является доля избирателей, поддержавших ее партию на выборах. С другой стороны, партии «Зелёных» удалось даже получить пять мест в малой, сенаторской палате парламента, в Совете кантонов. А как раз отсутствие экологистов в малой палате и было до недавнего времени одним из самых сильных аргументов против предоставления «Зелёным» места в кабинете.

Политолог Михаэль Херманн. (Keystone / Martin Ruetschi)

swissinfo.ch: Кому тогда придется освободить свое кресло в кабинете и отдать его «Зелёным»?

М.Х.: Смотрите, какая получается сейчас исходная ситуация: право-бюргерские партии (либералы / FDP и «народники» / SVP) абсолютного большинства мест в парламенте больше не имеют. А вот в правительстве, с другой стороны, они вместе имеют такое большинство в четыре места. При этом данное большинство, на самом деле, есть совершенно исключительное положение в том смысле, что начиная с 1959 года, то есть с момента оформления нынешней «Магической формулы» распределения мест в кабинете, католики-демохристиане (CVP) как раз и были всегда той самой «соломинкой, ломающей хребет верблюду».

Иными словами, именно эта партия всегда завершала собой «паззл» любого абсолютного доминирования в кабинете: с правыми (FDP, SVP) она могла формировать правоцентристское квалифицированное большинство, а с левыми (социалисты / SP) она могла формировать в кабинете такое же левоцентристское большинство.

swissinfo.ch: Это все понятно, но что конкретно? Ведь если мы хотим, чтобы воля избирателей была адекватно отражена в составе правительства, то «Зелёные» просто обязаны получить кресло в кабинете, не так ли?

М.Х.: Если рассматривать позиции партии только с точки зрения доли голосов избирателей, отданных в ее пользу, то на этот вопрос следует дать абсолютно положительный ответ. Но «Магическая формула» не является математически точным методом распределения мест в кабинете. При взгляде на этот вопрос мы понимаем, что тут существует несколько перспектив.

Ведь при всем при этом нельзя забывать, что социалисты на последних парламентских выборах в октябре 2019 года понесли существенные потери. И «Зелёные», и социалисты (SP) представляют собой левый политический лагерь и их стратегии и подходы очень близки, а порой и просто совпадают. Поэтому возникает вопрос, а действительно ли у «красно-зелёного лагеря» есть право претендовать на три места в кабинете?

Регула Ритц (из Берна, председатель партии «Зелёных»), намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах правительства. (© Keystone / Peter Klaunzer)

swissinfo.ch: Как вы объясните многим молодым избирателям, проголосовавшим за «Зелёных» в страхе перед глобальным потеплением, что их партия сейчас не получит места в правительстве, но, возможно, она получит его через четыре года в случае, если станет ясным, что успех «Зелёных» носит не случайный, конъюнктурный, но системный характер?

М.Х.: До сих пор политическое мышление у нас всегда характеризовалось доминированием тезиса о том, что власть надо завоевать, а потом удержать. Швейцария по-прежнему является очень стабильной с политической точки зрения страной, но долевое соотношение избирателей с разными партийными предпочтениями перестало быть неким жестким корсетом, это соотношение стало куда более гибкой структурой. Многие избиратели часто исходят из текущей ситуации.

И они могли вчера голосовать за правых, а сегодня им вдруг захотелось поддержать левых или вот как сейчас левых с «зелёной» окраской. Но, так или иначе, в целом тезис о том, что нам следует ждать четыре года, представляется мне сомнительным с демократической точки зрения. «Зелёный лагерь» в рамках нынешнего легислатурного периода в самом деле нарастил политические мускулы и он хочет принимать участие (в оперативном управлении страной на уровне правительства).

swissinfo.ch: Представители партий, в настоящий момент представленных в правительстве, говорят, что нельзя вот так взять и не переизбрать действующих членов кабинета, мол, не по-швейцарски это. А каково Ваше мнение?

М.Х.: Сейчас самое время было бы перейти на более гибкую систему, которая могла бы более адекватно реагировать на текущие изменения в настроениях избирателей. Есть две опции. Первая. Мы могли бы положить конец всем этим тактически и стратегически просчитанным отставкам министров, когда они вдруг говорят в середине легислатурного периода «я устал и я ухожу в отставку», смешивая тем самым всем карты и запуская процесс закулисных переговоров и сделок. Или же, второе, мы должны перейти к системе, позволяющей не переизбирать в обязательном порядке действующих министров.

swissinfo.ch: А о чем мы вообще говорим? Ведь не избрание политиков в демократическом обществе есть норма? Или нет?

М.Х.: В самом деле, тот, кто боится не быть избранным, изначально не должен идти в политику. Расписание политической работы на данной выборной должности не должно ориентироваться на жизненные планы конкретных министров, это расписание должно предусматривать в том числе и недобровольное прекращение деятельности.

В конце концов, в случае Швейцарии, уход министра не означает, что все вдруг «смешается в нашем доме» и наступит хаос. Иногда должность министра — это просто должность, и не более того.

swissinfo.ch: Ну хорошо, а что нам ожидать конкретно на нынешних выборах? Стоит ли готовиться к сюрпризам?

М.Х.: Судя по всему распределение мест в кабинете остается неизменным. Ни либералы, ни народники не будут голосовать против своих собственных членов правительства. Большинство парламентариев из числа фракции демохристиан тоже не захотят «провалить» кого-то из нынешних министров. Да и сама Регула Ритц, похоже, не может исходить из того, что свои голоса ей отдадут буквально все депутаты от социалистов, «Зелёных» и «Зелёных либералов».

swissinfo.ch: Ну, тут сложно говорить заранее, ведь все-таки выборы министров тайные, каждый депутат голосует сам, как хочет. Ясно, что Регула Ритц претендует на какое-то одно из кресел в кабинете, ныне занимаемых либералами Карин Келлер-Суттер (юстиция и полиция) и Иньяцио Кассисом (МИД). У кого из них теоретически меньше шансов остаться в правительстве?

М.Х.: Явно у министра иностранных дел. Ведь это еще и вопрос общей популярности. Министр юстиции и полиции прочно закрепилась в правительстве, ее позиции сильнее позиций главы швейцарской дипломатии. Однако у Кассиса есть статус единственного представителя италоязычной Швейцарии, а это очень сильный козырь.





Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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