Этот контент был опубликован 25 июня 2015 г. 11:00 25.06.2015 - 11:00

В октябре на выборах партия швейцарских «Зелёных», скорее всего, потеряет голоса избирателей. (Keystone)

За четыре месяца до очередных выборов в федеральный парламент в настроении избирателей обозначился легкий правоцентристский сдвиг. Партия швейцарских либералов (FDP) может рассчитывать на прирост голосов, лидеры выборной гонки, «народники» (SVP) и социалисты (SPВнешняя ссылка), останутся «при своих», малые партии центра и «Зелёные» должны настроиться на потери.

Репрезентативный опрос, по результатам которого мы собираемся проанализировать настроения избирателей за четыре месяца до федеральных парламентских выборов, был проведен институтом изучения общественного мнения gfs.bernВнешняя ссылка по заказу национальной швейцарской телерадиокомпании SRG SSR в первые две недели июня 2015 года.

Первое, что бросается в глаза: заметный прирост симпатий избирателей в отношении старейшей швейцарской партии «FDP.Die LiberalenВнешняя ссылка». Небольшое отступление: перевод названий политических партий на русский язык есть всегда дело непростое. Особенно это касается данной партии, фактически стоявшей в 1848 году у колыбели современного швейцарского государства, пусть даже официально о создании этой партии было объявлено позже.

Если быть до конца точным, то «Freisinn» (дословно — «вольнодумие», «свободомыслие») - это течение внутри общественно-политического понятия «либерализм», с той только разницей, что от исконного либерализма «Freisinn» отличается отсутствием сколько-нибудь выраженного антиклерикализма. Куда важнее то обстоятельство, что в середине-конце 19-го века в немецком языковом пространстве понятия «Freisinn», «либерализм» и «радикализм» («freisinnig», «liberal», «radikal») фактически совпадали.

Поэтому вариант перевода названия данной партии, как «Либерально-радикальная партия Швейцарии» (ЛРПШ, краткий вариант: «либеральная партия», «партия либералов») представляется допустимым. Главное, не путать ее с существующей в Германии партией с такой же аббревиатурой «FDP», которая традиционно расшифровывается как «СвДП» или «Свободная демократическая партия» («Freie Demokratische Partei»). Со швейцарским «Freisinn» эта партия не имеет ничего общего.

Готовность голосовать

Но вернемся к результатам опроса. Итак, швейцарские либералы находятся на явном подъеме. Об этом говорит, например, такой показатель, как готовность их сторонников пойти в октябре голосовать. За последние месяцы FDP удалось их мобилизовать и увеличить данный показатель на 6 процентных пунктов.



Руководитель института gfs.bern политолог Клод Лоншан (Claude Longchamp) связывает такое развитие ситуации с результатами выборов в парламент кантона Цюрих в апреле текущего года, очевидными победителями которых стали как партия FDP.Die Liberalen, так и в целом бюргерский политический лагерь. Кстати, а как избирается парламент в Конфедерации? Об этом вам расскажет этот анимационный ролик!

«Именно выборы в Цюрихе превратили либералов из партии проигравших в партию победителей», — убежден К. Лоншан. Далее, последний опрос показывает, что осенью этого года либералам вполне окажется по силам забрать себе голоса «перебежчиков», то есть граждан, разочаровавшихся как в Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVPВнешняя ссылка), так и в обеих партиях бюргерского центра — «Партии зелёных либералов» (Grünliberale ParteiВнешняя ссылка) и «Бюргерско-демократической народной партии» (Bürgerlich Demokratische Volkspartei, BDPВнешняя ссылка).

В итоге, как предсказывает институт gfs.bern, на выборах в октябре FDP сможет по сравнению с 2011 годом заработать дополнительно 2% и обеспечить себе 17,1% голосов. Однако сильнейшей партией страны все еще остается Швейцарская народная партия (SVP) с её 26,1% голосов избирателей. На выборах 2015 года «народники» хотели бы, как минимум, сохранить свои лидирующие позиции, и, скорее всего, это им легко удастся. На такой же стабильный результат может рассчитывать и партия швейцарских социал-демократов (SP), имеющая за собой 19,3% голосов.

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А вот кто должен будет приготовиться к потерям, так это партии левого центра, такие, как «Зелёные либералы» («Grünliberalen»), «BDP», «демохристиане» (CVPВнешняя ссылка) и традиционные «ЗелёныеВнешняя ссылка». Почему так? Причины тому применительно к каждой из партий разные, однако есть здесь и один общий знаменатель. Дело в том, что все эти четыре партии за последние годы так и не смогли сформулировать и закрепить в сознании избирателей свой четкий профиль, который было бы невозможно перепутать с профилем других партий.

Не учли они и то обстоятельство, что, по сравнению с 2011 годом, — а это было время катастрофы на комплексе реакторов в Фукусиме, — избирателей теперь куда меньше волнуют вопросы экологии и климата. Сейчас в рейтинге самых насущных проблем данная тема находится на третьем месте, и именно поэтому легко предсказать потери как традиционным «Зелёным», так и их бюргерским коллегам из партии «Зелёных либералов».

Что же касается «BDP», основанной в 2008 году «из ребра» блохеровской «SVP», то этой партии за все прошедшее с тех пор время так и не удалось вообще сформировать какую-либо четкую программу и завоевать лидерство хотя бы в одной из важнейших тематических областей. Именно поэтому данная партия также должна исходить из потерь, а это означает, что шансы на переизбрание единственного представителя этой партии в федеральном кабинете, министра финансов Эвелин Видмер-Шлумпф, так же будут весьма скромными.

Инициативы как инструмент политического пиара

В последние годы, и мы уже писали об этом, все большее количество партий использует в своих собственных рекламных целях такой инструмент прямой швейцарской демократии, как народная законодательная инициатива. «Демохристиане» и «Зелёные либералы» также попытались в свое время оседлать эту волну, запустив в преддверии октябрьских выборов несколько инициатив, потерпев с ними, правда, полное поражение на референдуме 8 марта 2015 года.

Опрос SRG Данные, использованные в этом материале, были получены в результате репрезентативного опроса, проведенного институтом gfs.bern по заказу телерадиокомпании SRG SSR, подразделением которой является и портал swissinfo.ch. Опрос проводился в период с 1 по 12 июня 2015 года с участием 2009 граждан Швейцарии из всех трех основных языковых регионов. Статистическая погрешность составляет +/- 2,2 процентных пункта. Конец инфобокса

Напомним, что «CVP» предложило народу подумать об освобождении от налогов всех пособий и субсидий на детей, в то время как, соответственно, «GLP» намеревалась ускорить переход к энергосберегающей экономике путем замены НДС на некий «энергетический налог».

В итоге народ отверг обе инициативы, причем на долю «Зелёных либералов» выпало рекордное поражение на уровне 92% голосов, поданных против идеи замены НДС на энергоналог. «В день 8-го марта вся предвыборная кампания «GLP» рухнула, словно карточный домик», — говорит Клод Лоншан. Похожая участь была уготована и «демохристианам» (CVP).

Проиграв референдум по детским субсидиям, эта партия фактически утратила возможность убедительно использовать вопрос поддержки семьи в качестве выгодной для себя предвыборной темы. «Ясно одно: народная законодательная инициатива есть инструмент обоюдоострый. Она не всегда служит политическому профилированию той или иной партии, а иногда и прямо наносит партиям существенный вред», — резюмирует Клод Лоншан.

Европа и миграция

При всех этих изменениях нужно учитывать одно: каких-то действительно тектонических сдвигов Швейцария, скорее всего, не испытает. Последний раз глобальный переворот в партийно-политической структуре страны наблюдался в конце 1990-х годов и связан он был с феноменальным взлетом «SVP», превратившейся из невзрачной партии «ремесленников и бюргеров» в настоящего «анфан террибль» швейцарской политики.

И тому были свои причины, связанные, прежде всего, с распадом биполярного мирового порядка, с резким усилением миграционного давления на Европу вообще и Швейцарию в частности, а также с совершенно конкретной перспективой подключения Конфедерации к европейской экономической зоне (EWR). Умело воспользовавшись опасениями народа потерять свою политическую автономию и самостоятельность в результате вхождения в экономические, а потом, — как уверял всех К. Блохер, — и политические структуры единой Европы, партия сделала ставку на своеобразно истолкованные «ценности суверенитета и независимости» — и не пожалела!

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Выборы 2015 года во многом напоминают тот достопамятный декабрь 1992 года, когда народ микроскопическим перевесом голосов поставил крест на европейской перспективе Швейцарии. Сегодня вопросы отношений с ЕС вновь стоят в центре швейцарской повестки дня, точнее, в рейтинге «забот и тревог народных» они находятся на почетном втором месте, не в последнюю очередь из-за украинского кризиса. Но на первом месте, вне всякого сомнения, расположилась тема миграции и иностранцев, причем даже не тех иностранных граждан, что уже проживают в стране (их число недавно преодолело психологически важную отметку в два миллиона человек). Важнее всего для швейцарских граждан оказалась тема беженцев, регулярно гибнущих в волнах Средиземноморья.

Показательно, что для жителей единственного в стране италоязычного кантона Тичино проблема беженцев и миграции стоит далеко не на первом месте, и это несмотря на тревожное развитие событий, имевшее место в последние недели и в результате которых Швейцария даже пригрозила наглухо перекрыть границу с Италией. Куда важнее для тичинцев является проблема безработицы, хотя и она, пусть и косвенно, все равно связана с миграцией. И если по всей Швейцарии экологические темы находятся, как уже говорилось, на третьем по значимости месте, то в Тичино они смогли попасть только на пятую позицию, а в западной франкоязычной части Швейцарии они не вошли даже в пятерку вопросов, особенно волнующих будущих избирателей.

Тем не менее, при всей важности для граждан европейского вопроса (режим свободы перемещения, будущее билатерального формата кооперации Берна и Брюсселя, вопросы заключения «институционального» соглашения между Швейцарией и ЕС), в рамках предвыборной кампании он пока как-то особенно не прозвучал. По мнению Клода Лоншана, это связано с сознательным курсом и швейцарской, и европейской стороны на «примораживание» самых острых вопросов двустороннего досье. «Однако не будем обманывать себя — после выборов все эти вопросы встанут перед нами в полный рост», — резюмирует политолог.



Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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