Кто в чьи глубины заглядывает? (Keystone)

Впервые на парламентских выборах в Швейцарии избиратели смогут показать через социальную сеть, что они участвовали в выборах, нажав на специальную кнопку в Facebook. Что это – стремление увеличить явку избирателей или попытка манипуляции?

Вот такой символ означает, что человек проголосовал. (pixabay)

«Сегодня – день выборов!» Надпись в таком духе должна подтолкнуть пользователей Facebook в Швейцарии к участию федеральном голосовании 20 октября, писала ранее газета Berner ZeitungВнешняя ссылка. Пользователи социальной сети из Калифорнии также смогут нажать на эту маленькую кнопку, отметив, что они проголосовали, а запись об этом появится на их страничке. Это подтвердил представитель Facebook.

В США подобная кнопка впервые появилась в 2008 году. За пределами Штатов ее использовали на выборах и референдумах, включая референдум о независимости Шотландии в 2014 году, референдум по Брекситу в 2016 году и президентские выборы в США в 2016 году, в ходе которых Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Подсчитано, что порядка 3,8 миллиона швейцарцев активны на Facebook как минимум раз в месяц, а 2,9 миллионов – и каждый день. Из них около миллиона пользователей находятся в возрасте 20-30 лет.

Что Facebook хочет сказать своей кнопкой «Я проголосовал»? Конец инфобокса

«Демократия живет благодаря гражданскому участию, – сказал представитель этой социальной сети газете Berner Zeitung. – Вот почему мы напоминаем людям через их новостную ленту на Facebook, что нужно идти и голосовать».

Об этих целях «улучшения мира» говорит и Элизабет Линдер (Elizabeth Linder), которая работала в Facebook с 2008 по 2016 год и создала отдел глобальной политики и информационно-пропагандистской деятельности этой компании. В интервью цюрихской газете Tages-AnzeigerВнешняя ссылка в апреле 2018 года Э. Линдер сказала, что аргумент, который она использовала, чтобы убедить Facebook расширить использование кнопки в глобальном масштабе, «заключался в том, что эта кнопка действительно повлияла на участие избирателей в Америке, а значит, мы могли добиться того же воздействия на международном уровне». По ее словам, кнопка «Я проголосовал» не имеет в себе ничего общего с бизнес-схемой: «Денег на этом не заработаешь».

Юрг Чиррен (Jürg Tschirren), цифровой редактор швейцарского общественного радио SRF, считает, что это просто «попытка улучшить свой имиджВнешняя ссылка» со стороны сети Facebook, которая, по его словам, хочет представить себя как опору гражданского общества и напомнить гражданам об их гражданской обязанности. «И Facebook сделать это даже легче, чем любому другому СМИ в Швейцарии», – говорит он.

В Berner Zeitung пишут, что эта кнопка появится у всех пользователей Facebook в Швейцарии в возрасте 18 лет и старше, а значит, также и проживающих здесь иностранцев, которые голосовать не могут. Пока даже не известно, в какой момент появится кнопка, но, к примеру, на последних выборах в Австрии она стала доступна вечером в день перед голосованием.

Есть ли от этой кнопки толк?



«Влияние близких друзей повышает участие в выборах», – к такому выводу пришли исследователи, проведя эксперимент с участием 61 миллиона пользователей Facebook. Этот социальный эксперимент вошел в историю как один из наиболее масштабных по количеству участников. Результаты исследованияВнешняя ссылка были опубликованы в сентябре 2012 года в журнале Nature. «На примерно 340 000 людей больше приняли участие в выборах в Конгресс США 2010 года из-за одного сообщения в сети Facebook о том, что сегодня – день выборов», – говорится в нем.

По оценкам исследователей, это напоминание напрямую увеличило избирательскую явку примерно на 60 000 голосов. «Но еще 280 000 человек косвенно ощутили толчок к участию в голосовании, например, увидев сообщения в своих новостных лентах, в которых говорилось, что их друзья нажали кнопку «Я проголосовал».

Если повышать участие в выборах – это хорошо, так в чем же проблема? Конец инфобокса

Одна из проблем заключается в том, чтобы знать: может ли Facebook искажать результаты выборов, увеличивая участие избирателей только внутри определенной группы избирателей, а именно – среди своих пользователей.

«Аудитория в Фейсбуке моложе, более женская и более многонациональная, чем избиратели в среднем по стране, – пояснил в интервью Berner Zeitung специалист по политическим кампаниям Даниэль Граф (Daniel Graf). – И его пользователи более скептически настроены к СМИ. Поэтому часто Facebook популярен среди людей, которые отвергают традиционные средства массовой информации, такие как газеты, телевидение, плакаты и листовки».

Д. Граф также отметил, что неясно, куда потом будет собрана вся информация о проголосовавших. «Продает ли Facebook данные избирателей? Ведется ли учет того, кто является избирателем, то есть гражданином Швейцарии?»

Хуго Вилер (Hugo Wyler), представитель Федерального ведомства по защите данных и информацииВнешняя ссылка, говорит, что кнопка «Я проголосовал» сама по себе не является незаконной, но не известно, как компания на самом деле обрабатывает эти данные».

Политолог Луи Перрон (Louis Perron) видит в ней и преимущества, и риски. «Все исследования показывают, что в результате кампании в Facebook явка избирателей действительно несколько увеличивается – и это плюс», – сказал он Berner Zeitung. – Минус же, по его словам, заключается в том, что теперь Facebook знает, как вы себя ведете.

«Сегодняшние данные стоят столько же, сколько нефть и золото вместе взятые, – добавляет он. – Недаром «бесплатная для всех платформа» Facebook на самом деле имеет стоимость в несколько сотен миллиардов долларов. Но, во всяком случае, нажимать на кнопку или нет – дело совершенно добровольное».

Что предпринимает на этот счет швейцарское правительство? Конец инфобокса

«Ответственные федеральные ведомства внимательно следят за ситуацией, связанной с информацией и формированием мнения как внутри страны, так и за рубежом», – заявил пресс-секретарь Федеральной канцелярии Урс Брудерер (Urs Bruderer) в интервью Berner Zeitung. – В принципе, никаких проблем с частными политическими кампаниями, которые направлены, например, на увеличение явки избирателей, нет».

У. Брудерер подтвердил, что в июне 2019 года состоялись две встречи между представителями Фейсбука и федеральными властями.

Однако федеральный комиссар по защите данных и информации Адриан Лобсигер (Adrian Lobsiger) сообщил швейцарскому онлайн-изданию RepublikВнешняя ссылка в мае 2018 года, что он по работе сейчас очень сильно загружен тем, что связано с Facebook. «Существует несколько инструментов цифровой обработки данных, которые можно использовать для оказания влияния на поведение пользователей во время выборов», – предостерег он. – И избиратели, и политики должны быть осведомлены о них».









Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch

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