Подсчет голосов в Берне, 20 октября 2019 года. (Keystone / Peter Klaunzer)

Швейцарские избиратели сформировали себе новый парламент. При помощи шести графиков мы наглядно покажем Вам основные результаты.

1. Динамика изменений в раскладе политических сил Конец инфобокса

Парламентские выборы в Швейцарии октября 2019 года ознаменовались довольно-таки по швейцарским меркам серьёзными сдвигами в раскладе основных политических сил. Сразу становится заметным, сколь решительно народ образца 2019 года оппонировал самому себе в варианте четырехлетней давности.

Если в 2015 году «Зелёные» и «Зелёные Либералы» были в стане проигравших, то четыре года спустя они смогли получить в своё распоряжение довольно значительное число депутатских мандатов, причем в большой, так и в малой палате федерального парламента страны. Что касается консервативной Швейцарской народной партии (SVP), то с ней в этом году политическая судьба обошлась диаметрально противоположным образом.

Verschiebungen Grüne und Grünliberale gewinnen, SVP verliert

2. «Зелёная волна» Конец инфобокса

Климатические изменения были накануне нынешних парламентских выборов едва ли не главной темой. Партия «Зелёных»Внешняя ссылка, долгое время профилировавшаяся в качестве ведущей экологической силы страны, смогла извлечь из данной ситуации максимальную прибыль. Она, а также партия «Зелёных либералов»Внешняя ссылка, являются главными победителями выборов.

Не следует забывать, правда, что вопросы климата решаются на уровне экологии, то есть там, где климат пересекается с коммунальной политикой. И здесь Швейцария является идеальным примером того, как демократия, инновации и экологическое самосознание могут стать базисом для решения самых насущных экологических проблемВнешняя ссылка.

И именно такой курс ведут «Зелёные либералы». Собственно «Зелёные» в обычном социалистическом ключе делают ставку на «выбивание» из государства денег, которыми они, «Зелёные», могли бы распоряжаться, решая экологические проблемы. Какой подход победит в будущем?

gruene2 Gruene Welle Grafik

Так или иначе, «Зелёные» смогли получить себе 17 дополнительных депутатских мандатов и теперь они даже начали посматривать на Федеральный совет, правительство Швейцарии, мол, а не пора ли нам предоставить место и в кабинете министров? Если взглянуть на динамику потерь и приобретений депутатских кресел, то можно увидеть, что обе экологические партии смогли вернуть себе всё, и даже больше того, что они потеряли на выборах в 2015 году.



gruene Grüne Welle überrollt die Schweiz

3. Швейцарская народная партия SVP в проигрыше Конец инфобокса

Как и ожидалось, основным проигравшим в ходе нынешних выборов стала консервативная Швейцарская народная партия (SVP). Все предварительные опросы общественного мнения предсказывали ей потерю примерно 2% голосов избирателей, в реальности она утратила поддержку целых 3,8% граждан страны, что эквивалентно потере 12 мест в большой палате парламента, Национальном совете. На прошлых выборах в 2015 году партия смогла приобрести 11 кресел в большой палате.

SVP SVP verliert Sitze im Parlament

4. Явка продолжает падать Конец инфобокса

Явка в Швейцарии продолжает падать, при всей политизации и мобилизации психологически важная планка в 50% опять не была достигнута. Более того, явка даже еще сократилась по сравнению с показателями четырёхлетней давности, едва добравшись до отметки в 45,1%. В Швейцарии, правда, низкая явка является признаком не политического кризиса, но скорее всеобщего социального благополучия.

Собственно, в этом смысле Швейцария не исключение, во всех богатых странах запада явка на выборы снижается последние несколько десятилетий. В Конфедерации за 50% явка переваливает в редчайших случаях. Еще в 1950-е годы явка в 70% была абсолютной нормой, но с середины-конца 1970-х гг. она начала последовательно сокращаться.

Эксперты объясняютВнешняя ссылка такую ситуацию также наличием в Швейцарии развитых инструментов прямой демократии: гражданам не нужно ждать следующих 4-5 лет до выборов, важные для них вопросы они могут решать каждые четыре месяца на референдуме.

Die Wahlbeteiligung Wahlbeteiligung Schweizer Parlamentswahlen

5. Дамы в парламенте Конец инфобокса

Уже накануне выборов было ясно: страну охватила не только «климатическая», но и «женская» волнаВнешняя ссылка. Среди кандидатов в депутаты никогда еще не была столь велика доля женщин (41%). Так и оказалось: доля женщин среди реально выбранных депутатов значительно выросла как применительно к большой палате парламента, так и малой. Соответственно в Национальном совете доля женщин выросла с 32 до 42%, а самой значительной женской долей обладает фракция социалистов (SP): в её рядах этот показатель достигает 64%.



Frauen frauenanteil im parlament steigt



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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