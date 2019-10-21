Швейцарские избиратели сформировали себе новый парламент. При помощи шести графиков мы наглядно покажем Вам основные результаты.
1. Динамика изменений в раскладе политических силКонец инфобокса
Парламентские выборы в Швейцарии октября 2019 года ознаменовались довольно-таки по швейцарским меркам серьёзными сдвигами в раскладе основных политических сил. Сразу становится заметным, сколь решительно народ образца 2019 года оппонировал самому себе в варианте четырехлетней давности.
Если в 2015 году «Зелёные» и «Зелёные Либералы» были в стане проигравших, то четыре года спустя они смогли получить в своё распоряжение довольно значительное число депутатских мандатов, причем в большой, так и в малой палате федерального парламента страны. Что касается консервативной Швейцарской народной партии (SVP), то с ней в этом году политическая судьба обошлась диаметрально противоположным образом.
2. «Зелёная волна»Конец инфобокса
Климатические изменения были накануне нынешних парламентских выборов едва ли не главной темой. Партия «Зелёных»Внешняя ссылка, долгое время профилировавшаяся в качестве ведущей экологической силы страны, смогла извлечь из данной ситуации максимальную прибыль. Она, а также партия «Зелёных либералов»Внешняя ссылка, являются главными победителями выборов.
Не следует забывать, правда, что вопросы климата решаются на уровне экологии, то есть там, где климат пересекается с коммунальной политикой. И здесь Швейцария является идеальным примером того, как демократия, инновации и экологическое самосознание могут стать базисом для решения самых насущных экологических проблемВнешняя ссылка.
И именно такой курс ведут «Зелёные либералы». Собственно «Зелёные» в обычном социалистическом ключе делают ставку на «выбивание» из государства денег, которыми они, «Зелёные», могли бы распоряжаться, решая экологические проблемы. Какой подход победит в будущем?
Так или иначе, «Зелёные» смогли получить себе 17 дополнительных депутатских мандатов и теперь они даже начали посматривать на Федеральный совет, правительство Швейцарии, мол, а не пора ли нам предоставить место и в кабинете министров? Если взглянуть на динамику потерь и приобретений депутатских кресел, то можно увидеть, что обе экологические партии смогли вернуть себе всё, и даже больше того, что они потеряли на выборах в 2015 году.
3. Швейцарская народная партия SVP в проигрышеКонец инфобокса
Как и ожидалось, основным проигравшим в ходе нынешних выборов стала консервативная Швейцарская народная партия (SVP). Все предварительные опросы общественного мнения предсказывали ей потерю примерно 2% голосов избирателей, в реальности она утратила поддержку целых 3,8% граждан страны, что эквивалентно потере 12 мест в большой палате парламента, Национальном совете. На прошлых выборах в 2015 году партия смогла приобрести 11 кресел в большой палате.
4. Явка продолжает падатьКонец инфобокса
Явка в Швейцарии продолжает падать, при всей политизации и мобилизации психологически важная планка в 50% опять не была достигнута. Более того, явка даже еще сократилась по сравнению с показателями четырёхлетней давности, едва добравшись до отметки в 45,1%. В Швейцарии, правда, низкая явка является признаком не политического кризиса, но скорее всеобщего социального благополучия.
Собственно, в этом смысле Швейцария не исключение, во всех богатых странах запада явка на выборы снижается последние несколько десятилетий. В Конфедерации за 50% явка переваливает в редчайших случаях. Еще в 1950-е годы явка в 70% была абсолютной нормой, но с середины-конца 1970-х гг. она начала последовательно сокращаться.
Эксперты объясняютВнешняя ссылка такую ситуацию также наличием в Швейцарии развитых инструментов прямой демократии: гражданам не нужно ждать следующих 4-5 лет до выборов, важные для них вопросы они могут решать каждые четыре месяца на референдуме.
5. Дамы в парламентеКонец инфобокса
Уже накануне выборов было ясно: страну охватила не только «климатическая», но и «женская» волнаВнешняя ссылка. Среди кандидатов в депутаты никогда еще не была столь велика доля женщин (41%). Так и оказалось: доля женщин среди реально выбранных депутатов значительно выросла как применительно к большой палате парламента, так и малой. Соответственно в Национальном совете доля женщин выросла с 32 до 42%, а самой значительной женской долей обладает фракция социалистов (SP): в её рядах этот показатель достигает 64%.
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.