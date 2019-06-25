«Фактор денег и их влияния на поведение избирателей часто переоцениваются». В парламенте Швейцарии в Берне. (SRF-SWI)

Сейчас парламентарии и те, кто хочет таковым стать, постепенно перестраиваются на предвыборный лад. В страну пришла жара, но по-настоящему «горячей» обещает стать и осень, то есть время, непосредственно накануне выборов нового состава федерального парламента страны. Что же касается сбора средств на ведение предвыборной кампании, то эту процедуру многие депутаты и кандидаты начинают уже сейчас.

Поэтому-то журналисты швейцарских общественных (негосударственных), телерадиокомпаний SRF, RTS и RSI,Внешняя ссылка вещающих на, соответственно, немецком, французском и итальянском языках, официальных языках Конфедерации, и решили поподробнее разузнать, а сколько вообще денег крутится вокруг швейцарских парламентских предвыборных баталий и откуда вообще эти деньги берутся, где их источники? Сразу спойлер: данный совершенно нерепрезентативный опрос (подробнее в конце материала) показал, что в целом швейцарский парламентарий инвестирует в свою предвыборную политическую кампанию примерно 27 тыс. франков.

При этом различия тут могут быть очень большие. Так, например, Ханс-Йорг Кнехт (Hansjörg KnechtВнешняя ссылка), кандидат в депутаты малой, сенаторской палаты парламента Швейцарии, Совета кантонов, от правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP, парторганизация кантона Аргау) запланировал себе «боевую предвыборную кассу» в размере 200 тыс. франков. Кроме того, уже в прошлом году он предусмотрительно нанял себе пиар-консультантов и зарезервировал себе выгодные места в городе Аарау, столице его кантона, для развешивания агитационных плакатов, а также закупил газетную площадь для размещения политической рекламы в печатных СМИ.

«Нашего избирателя на мякине не проведешь», — говорит Ханс-Йорг Кнехт.

(SRF-SWI)

Но не все поступают столь предусмотрительно, как он. Многие начинают только сейчас, за четыре месяца до выборов, собирать деньги, намереваясь инвестировать в листовки и плакаты, конфетки и зажигалки с собственным логотипом или профилем в лучшем случае пару тысяч франков, собранных по друзьям и знакомым.

Разница между правыми и левыми

Сравнивая ответы, полученные от политиков и депутатов, журналисты трёх швейцарских телеканалов отметили заметную разницу между теми, кто представляет правый политический сектор и левый. Политики от правоцентристских и центристских партий, таких, как Швейцарская народная партия (SVP) или Партия Либералов (FDP) в среднем намерены выделить на свою предвыборную кампанию до 50 тыс. франков каждый.

Заметно также, что партии правее центра относительно часто в качестве источников финансирования называют разного рода экономические и промышленные союзы и ассоциации. Как видно, политики бюргерского толка умеют налаживать и использовать отношения с «капитанами швейцарской экономики». Что же касается политиков от партий левее центра, например, тех, кто представляет социалистов (SP), то они готовы в среднем затратить на пропаганду и агитацию себя любимых в среднем 15 тыс. франков, и примерно в среднем по 10 тыс. готовы выложить кандидаты и депутаты от партий и движений лево-экологического толка.

При этом надо учитывать, что левые партии в Швейцарии несколько по-иному организованы: во многих регионах местные кантональные парторганизации финансируют сразу одну большую агитационную кампанию для всех своих депутатов, а не для какого-то одного кандидата. На эти деньги местные левые партийные списки получают возможность устроить фотосессию, напечатать плакаты для развешивания по улицам, оплатить рекламную площадь в СМИ и напечатать предвыборную агитационную газету-листовку.

Партия дала — партия взяла

Будет ли данная партия поддерживать индивидуальную предвыборную борьбу своих кандидатов, и если да, то в каком объёме — все это, как всегда в Швейцарии, зависит от кантона, что логично, потому что в этой стране кантоны, субъекты федерации, являются еще и одновременно избирательными округами. Если верить информации от самих депутатов, то в кантонах «немецкой» части страны парламентарии примерно половину расходов на свои агитационные кампании, а то и больше, оплачивают за счет собственных средств.

Многие кантональные партийные организации (а партийная жизнь в Швейцарии «бьёт ключом» именно на кантональном уровне, партийные организации федерального уровня — это во многом только номинальный председатель и его небольшой аппарат) предлагают депутатам и кандидатам в депутаты пакеты у слуг по агитационно-рекламному сопровождению и организации промо-компаний, требуя, правда, за это, серьезных денег.

«Я бы немедленно отвергла любое пожертвование, увязанное с какими-то политическими требованиям», — говорит Р. Квадранти (BDP). (SRF-SWI)

Например, во многих кантонах партийные организации демохристиан (CVP) и либералов (FDP) требуют за это до 25 тыс. франков. Другие партии на кантональном уровне предлагают купить места в первых строчках предвыборных списков. Например, как говорит Розмари Квадранти (Rosmarie QuadrantiВнешняя ссылка) от цюрихской организации Бюргерско-демократической партии (BDP Zürich) за право поместить свое имя в первой десятке кандидатов списка следует уплатить до 4 тыс. франков.

Друзья и партнёры по бизнесу

Примерно половина опрошенных кандидатов финансировала свои предвыборные кампании за счет пожертвований. При этом все равно, какие это политики и кандидаты, правые или левые, всех их роднит одно и то же, а именно, тот факт, что большая часть поступающих в их распоряжение пожертвований происходит из их «ближнего круга» в лице друзей, родных и близких, знакомых и приятелей. И не случайно, что среди пиар-консультантов и политтехнологов Швейцарии бытует поговорка, мол, политик, а особенно политик-женщина, въезжает в Федеральный дворец на плечах своей семьи.

Относится это и к финансовой составляющей. Зависимость от «небольших пожертвований» с особой гордостью подчеркивают почему-то именно представители левых. Среди них Маттеа Майер (Mattea MeyerВнешняя ссылка) от парторганизации социалистов из Цюриха (SP des Kantons Zürich), которая даже начала уже собирать деньги при помощи интернета. «Суммы пожертвований, получаемых мною, могут колебаться от 20 до 1000 франков. И это всегда частные лица, а не какие-то организации и ассоциации», — подчеркивает М. Майер. Иначе выгладит ситуация у депутата Совета кантонов от водуазской организации партии Либералов (FDP) Оливье Франсеза (Olivier FrançaisВнешняя ссылка), который имеет доступ к предвыборному бюджету размером до 150 тыс. франков.

«Примерно половина моих жертвователей — это мои деловые партнёры, например, из области капитального строительства, где я сам работаю уже несколько десятилетий. Кроме того, нередко меня поддерживают сами строительные организации, а также ассоциации транспортников и сферы дорожного строительства». Средняя сумма таких пожертвований варьируется от 2 тыс. до 5 тыс. франков. Оливье Франсез уверяет, что он ни за что не стал бы принимать единовременных пожертвований на сумму больше 10 тыс. франков, потому что ему его политическая свобода куда дороже.

Пожертвования ведут к зависимости?

Кстати, что касается зависимости. Все принимавшие в опросе политики отрицают даже мысль о том, что жертвователь может ожидать за свои деньги каких-то «мелких услуг» от политика. «Я бы немедленно отверг любое пожертвование, увязанное с какими-то политическими требованиями, если только, конечно, это не моя сестра, которая в обмен потребует от меня угостить ее вечером кофе», — говорит Р. Квадранти (BDP).

А вот например Филипп Маттиас Бреги (Philipp Matthias BregyВнешняя ссылка) признаёт, что получил пожертвование в размере 20 тыс. франков от влиятельного швейцарского общественного автомобильного клуба TCS, членом правления которого он сам является. «Для меня ясно, что пожертвования такого размера я могу принять только от организации, сотрудником которой я сам уже являюсь и мнение которой по основным вопросам политической повестки я разделяю. В этом случае я могу со спокойной совестью представлять интересы такой организации».

Филипп Маттиас Бреги (Philipp Matthias Bregy): «Пожертвования я могу принять только от организации, сотрудником которой я сам уже являюсь и мнение которой по основным вопросам политической повестки я разделяю». (SRF-SWI)

А случалось ли вам отвергать пожертвования? Филипп Маттиас Бреги отвечает на этот вопрос положительно. «Ко мне как-то обратились с вопросом, не хотел бы я запустить в парламенте депутатский запрос и если да, то сколько это будет стоить. Я, разумеется, такого рода предложение отверг». Впрочем, среди тех, кто принимал участие в опросе трёх редакций, случай Ф. М. Бреги остался единичным.

С другой стороны, многие депутаты и с правого фланга, и с левого, признают, что им случалось отвергать пожертвования на сумму свыше 10 тыс. франков или же они принимали решение открыто задекларировать поступление такой суммы. А это как раз та самая пороговая сумма, введения которой требует в Швейцарии народная законодательная инициатива по вопросу об обеспечении прозрачности процессов финансирования партий в стране (Transparenz-Initiative).

Дорогой Совет кантонов, дешевые малые кантоны

Еще одно неписанное правило швейцарской предвыборной кампании состоит в том, что кандидатура в Совет кантонов обходится претенденту в целом дороже, недели выдвижение себя кандидатом в депутаты большой палаты, Национального совета. Дело опять-таки в системных факторах: сенаторы избираются на основе мажоритарного принципа и борьба, как правило, за два места от кантона ведется куда более жестко.

Отсюда необходимость в приоритетном финансировании персонализированных, индивидуальных кампаний, а они обходятся весьма недёшево. Бюджеты от 100 тыс. франков и выше тут не редкость. В кулуарах бернского Федерального дворца даже поговаривают, что иные сенаторы вложили в свои предвыборные компании до полумиллиона. Другое правило состоит в том, что, чем больше кантон, тем дороже предвыборная кампания. Юрг Гроссен (Jürg Grossen), председатель партии «Зелёных либералов» (GLP), намерен вложить в свое избрание до 50 тыс. «В моём родном кантоне Берн население превышает один миллион человек, так что тут на месте в парламенте вполне можно разглядеть ценник с цифрой 5 и ещё четырьмя нулями следом», — признаёт он.

Другое дело малые кантоны. Депутат от партии либералов (FDP) из Золотурна Курт Флури (Kurt FluriВнешняя ссылка) особенно насчет выборов не волнуется: «Никакой предвыборной кампании я не планирую». Старожил и тяжеловес, в Национальном совете он работает уже 16 лет. Кроме того, с 1993 года он занимает должность мэра города Золотурн, в котором он куда известнее иных рок- и поп-звёзд. «Ну, может быть я и потрачу на выборы примерно тысяч пять, не исключено, что я размещу анонс с местной газете „Schwarzbuben Woche“ Но это и всё! А зачем больше — известность позволяет экономить».

Курт Флури (Kurt Fluri): «Никакой предвыборной кампании я не планирую».

(SRF-SWI)

Ну а у кого вообще нет денег, тот должен рассчитывать на свои ноги и активность. Так что деньги в предвыборную пору — фактор важный, но не единственный. В этом все опрошенные депутаты и кандидаты едины. «Нашего избирателя на мякине не проведешь», — говорит Ханс-Йорг Кнехт, и это как нарочно депутат, обладающий самой тугой предвыборной мошной. И тем не менее, он убеждён: «Фактор денег и их влияния на поведение избирателей часто переоцениваются».

Опрос и методология Данный опрос не носит репрезентативного характера и был проведен в письменной форме среди тех нынешних депутатов парламента Швейцарии, кто осенью намерен бороться за своё переизбрание. Было разослано 198 электронных писем с просьбами ответить на вопросы по поводу характера и источников финансирования предвыборных кампаний данных политиков. Ответы были получены на 80 запросов, 8 человек не захотели отвечать со ссылкой на защиту собственной приватной сферы или на нехватку времени. Все проанализированы были 72 ответа. Участие в опросе приняли представители всех партий, однако участие политиков левой ориентации было заметнее всего. Лидером стали социалисты, которые прислали 26 ответов. Опрос был совместно проведен журналистами швейцарских общественных (негосударственных) телерадиокомпаний SRF, RTS и RSI, аккредитованных при федеральном парламенте в Берне. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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