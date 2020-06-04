Деревня Давос в ожидании гостей Всемирного экономического форума, январь 2020 года. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Всемирный экономический форум пообещал провести свою ежегодную сессию в Давосе в январе 2021 года, демонстрируя тем самым готовность международной элиты к возобновлению контактов, которые были заморожены из-за пандемии коронавируса.

Мероприятия такого рода, как Международный экономический форум в Давосе, были отменены по всему миру с момента начала пандемии, и многие их руководители выражают сомнение в том, что международные контакты вернутся на прежний уровень своей активности и что они будут, как и прежде, проходить в формате массовых конференций. Между тем, некоторые участники и гости Форума в Давосе даже предположили, что сама сессия в январе 2020 года сыграла очень важную роль в распространении вируса.



«Мне приснился кошмар, что каким-то образом все, кто был тогда в Давосе, заболели коронавирусом. А потом мы все разъехались и перезаражали других. Единственная хорошая новость в моем сне — это то, что если бы так случилось, то вирус убил бы мировую элиту», — политически некорректно пошутил Джейми Даймон (Jamie Dimon), председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase, на встрече с инвесторами в феврале. Клаус Шваб (Klaus Schwab), основатель и бессменный глава ВЭФ, в интервью газете Financial Times отверг эту возможность.

Дело в том, что первый случай заболевания Covid-19 в Швейцарии был зарегистрирован только 23 февраля, почти через месяц после завершения ежегодного форума, отметил он. «Так что у меня в этом отношении абсолютно чистая совесть», — добавил он. Клаус Шваб сообщил также, что ВЭФ «провентилировал» вопрос проведения Форума, как обычно в январе, среди своих участников и партнеров. «Мы получили, я бы сказал, энергичную поддержку, потому что ясно, что нам нужно возвращаться к новой реальности», — подчеркнул он.

Клаус Шваб подчеркнул, что ежегодная сессия WEF состоится только в том случае, если Форум сможет гарантировать безопасность ее участников. При этом он выразил уверенность в том, что Всемирный Форум сумеет это сделать, и заявил, что личное общение является единственным эффективным способом проведения саммита. Цель встречи 2021 года — осмысление и подготовка к «масштабной перезагрузке капитализма», — заявил К. Шваб.

По его мнению, «пандемия обнажила недостатки старой системы, которая пренебрегала инфраструктурой, системами здравоохранения и социального обеспечения. Если мы продолжим в том же духе, что и сейчас, то можно легко предположить, что всё это приведет к выступлениям и беспорядкам», — указал он.

По материалам газеты The Financial Times





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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