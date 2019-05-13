В Женеве расследуют возможные избирательные манипуляции, и это накануне очередного национального референдума 19-го мая. (© Keystone / Martial Trezzini)

В Женеве расследуют возможные избирательные манипуляции, и это накануне очередного национального референдума 19-го маяВнешняя ссылка. Для дачи показаний сегодня в понедельник членам кантональной парламентской Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) вызваны председатель правительства кантона Женева Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers, партия «Зелёных»), руководитель аппарата правительства кантона (канцлер) Мишель Ригетти (Michèle Righetti) и председатель местной кантональной избирательной комиссии Патрик Ашери (Patrick Ascheri).

Соответствующие субботние сообщения швейцарского национального информационного агентства Keystone-SDA и швейцарского национального общественного (негосударственного) франкоязычного телеканала RTS уже убедительно подтверждены многими источниками, заслуживающих доверия, включая члена КРК Бертрана Букса (Bertrand Buchs, партия демохристиан /CVP). В четверг на прошлой неделе в связи с подозрениями относительного возможных избирательных манипуляций под стражу был взят один из сотрудников кантональной избирательной комиссии (КИК), кантональная прокуратура начала расследовать это дело, в помещениях и рабочих офисах КИК Женевы прошли обыски.

Уничтожение избирательных бюллетеней

Кантональная прокуратура подтвердила средствам массовой информации, что еще в феврале текущего 2019 года она получила информацию от швейцарского Федерального ведомства финансового контроля и аудита (Eidgenössische Finanzkontrolle) о том, что это ведомство по просьбе прокуратуры Женевы взяло показания у двух сотрудников женевской КИК. Эти лица, якобы, показали, что один из их коллег, сотрудников КИК, регулярно занимался уничтожением избирательных или голосовательных бюллетеней, или же совершал «вбросы». На допросе, проведенном уже женевскими правоохранительными органами, эти лица настаивали на своих показаниях.

Аппарат правительства кантона (Staatskanzlei), подразделением которого является КИК, сообщил, что он проинформирован о такого рода обвинениях в адрес одного из сотрудников кантональной избирательной комиссии и что «государственная канцелярия» Женевы намерена без каких-либо ограничений сотрудничать со следствием.

Что касается предстоящего 19-го мая национального референдума, то пока «у нас нет ровным счетом никаких оснований полагать, что в ходе подготовки голосования в кантоне Женева были нарушены какие-то базовые условия и критерии, обеспечивающие справедливое и честное проведение референдума». Это указано в соответствующем пресс-релизеВнешняя ссылка аппарата правительства.

Подозрительные результаты

В прошлом в Женеве было уже зарегистрировано немалое количество голосований, исход которых был предрешен подозрительно небольшим перевесом голосов. Среди них — голосование в марте 2015 года по новой редакции женевского кантонального закона «О полиции». Продавленная тогдашним членом правительства кантона Пьером Моде (Pierre Maudet) реформа законодательства, регулирующего рамочные правовые условия работы правоохранительных органов Женевы, была одобрена с преимуществом всего-то в 50 голосов «за». Полицейские профсоюзные организации кантона выступали решительно против новой редакции закона.

В феврале 2016 года контрпредложение правительства кантона к народной законодательной инициативе относительно внесения изменений в порядок налогообложения частного бизнеса была отвергнута большинством всего в 50,3% голосов. Речь в этом контрпредложении шла о возможности предоставлять компаниям временные налоговые преференции и послабления.

На том же референдуме, еще более скромным перевесом голосов в 50,26%, в Женеве были одобрены поправки в кантональный закон «Об основах обязательного медицинского страхования», одна из которых предлагала сократить выплаты из бюджета в доход малоимущих семей, не имеющих возможности оплачивать в полном объёме даже минимальные страховые медицинские взносы. В мае 2011 года большинством в 50,3% голосов в Женеве была одобрена инициатива, предлагавшая начать систематически обустраивать в кантоне и городе транспортно-дорожную инфраструктуру для нужд велосипедистов.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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