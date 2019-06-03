По сообщению федеральных властей у них «нет информации о том, что в результате сотрудничества с этой фирмой из Литвы швейцарские бланки паспортно-визовых документов попали в не те руки». (© Keystone / Christian Beutler)

Полтора года назад швейцарские федеральные власти поручили восточноевропейской типографии производить бланки строгой отчетности с особенными степенями защиты и противодействия подделкам, в частности, бланки виз. Конкурентом этой типографии была швейцарская компания Orell Füssli, традиционно специализирующаяся на такого рода «особо чувствительной» продукции, но которая не смогла конкурировать с демпинговыми ценами литовской фирмы.

И вот теперь выяснилосьВнешняя ссылка: и эта компания, и ее «материнская фирма» из Бельгии подозреваются в фальсификации визовых документов и в уплате взяток чиновникам ряда стран. Федеральные власти Швейцарии прекратили сотрудничество с компанией из Литвы, причем, как отмечают швейцарские газеты, такого сотрудничества вообще не должно было бы быть, особенно с учетом того, что сообщения о взятках и фальсификациях, допущенных литовской фирмой, в достаточном количестве имелись в социальных сетях и в СМИ.

О том, что тут что-то «пошло не так», еще более года назад предупреждал швейцарский депутат федерального парламента от партии демохристиан Алоис Гмюр (Alois GmürВнешняя ссылка). А вот теперь, как пишет газета SonntagsZeitung, все подозрения подтвердились: литовская компания Garsu PasaulisВнешняя ссылка и ее бельгийская «материнская компания» SemlexВнешняя ссылка обоснованно подозреваются в том, что в ряде стран они платили взятки чиновникам и занимались фальсификацией паспортно-визовых документов. Известно это было давно, и вот наконец «данная информация дошла и до швейцарских властей, которые осознали, что ситуация настолько критична, что им не оставалось ничего иного, как прекратить с компанией из Литвы всякое сотрудничество».

Киргизия, Коморские острова и компания «Ганвор»

Последний случай касался Киргизии, где по линии этой фирмы, как пишет SonntagsZeitung, были уплачены взятки нескольким высокопоставленным чиновникам с тем, чтобы заказ на печатание бланков киргизских паспортов достался именно фирме Garsu Pasaulis. Что же касается «материнской компании» Semlex, главой которой является сириец, то в ее отношении бельгийские власти ведут следствие уже с начала января текущего года. Так, правоохранительные органы уже обыскали рабочий офис и квартиру главы компании Semlex, которая, как сообщают СМИ, занимается изготовлением паспортов для ряда стран Африки.

И здесь также слышны такие же обвинения: сплошная коррупция в сфере изготовления «особенно чувствительных» паспортно-визовых документов. Так, недавно агентство «Рейтер» сообщало о скандале на Коморских Островах: паспорта для этого островного государства недалеко от побережья Восточной Африки были изготовлены местной дочерней компанией фирмы Semlex, причем по итогам этой сделки более 170 иностранных граждан получили паспорта этого государства, не имея на то никаких оснований.

А августе прошлого года имя этой компании всплыло даже в решении одного из швейцарских судов, причем фигурантом этого решения был сотрудник хорошо известной женевской нефтетрейдерской компании «Ганвор» (Gunvor), приговоренный в итоге к тюремному заключению по делу о выплате значительных взяток чиновникам в таких государствах Африки как Кот-д`Ивуар и ДР Конго. Взятки выплачивались с тем, чтобы иметь доступ к нефтепоставкам из этих стран. Деньги перечислялись через компанию Semlex. Уточним, что в отношении всех упомянутых лиц и фирм действует принцип презумпции невиновности. Глава компании Garsu Pasaulis всячески отвергает обвинения, выдвинутые в ее адрес. Руководитель фирмы Semlex на запросы газеты SonntagsZeitung не отреагировал.

Экономить не там, где надо

Что касается Швейцарии, то здесь сотрудничеством с этими компаниями занимались Федеральное ведомство миграции (BfM) и Федеральное ведомство по делам капитального строительства и логистики (BBL). Именно они заключили с литовской компанией контракт на изготовление бланков швейцарских виз. В настоящее время, как подтверждают в BBL, этот контракт расторгнут. По сообщению федеральных властей у них «нет информации о том, что в результате сотрудничества с этой фирмой из Литвы швейцарские бланки паспортно-визовых документов попали в не те руки».

Как уточняет SonntagsZeitung, такого сотрудничества вообще не должно было бы быть, особенно с учетом того, что сообщения о взятках и фальсификациях, допущенных литовской фирмой, в достаточном количестве имелись в социальных сетях и в СМИ. Сотрудникам BfM и BBL достаточно было покликать мышью и натолкнуться на массу сообщений СМИ о том, какая нездоровая атмосфера складывается вокруг этих компаний.

С другой стороны, швейцарские чиновники могут сослаться на не очень в этой сфере точно сформулированное законодательство, которое с одной стороны требует обеспечения безопасности, а с другой предписывает проводить тендеры и отдавать предпочтение наиболее дешевым предложениям, если только конечно тем самым «общественная безопасность не подвергается» самым очевидным и непосредственным образом. Алоис Гмюр в этой связи указывает, что «федеральные власти экономят не там, где надо. Обойдя швейцарскую компанию Orell Füssli, которая конечно же не в состоянии конкурировать с демпинговыми восточноевропейскими ценами, чиновники сами себя поставили в сложное положение».

Бизнес и политика Швейцарской компании Orell Füssli исполнилось 500 лет Компании Orell Füssli исполнилось 500 лет. Это та самая фирма, которая печатает швейцарские деньги. Но не только! Этот контент был опубликован 21 февраля 2019 г. 7:00



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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