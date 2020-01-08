Этот колодец был введен в строй спустя год после землетрясения в городе Пти-Гоаве (Petit-Goâve). Он стал источником не только воды, но и знаний о том, что такое гигиена, гражданская ответственность и надлежащее государственное управление.

(Helvetas/Flurina Rothenberger)

Ровно 10 лет назад 12 января 2010 года государство Гаити было фактически полностью разрушено катастрофическим землетрясением. Реальное число погибших до сих пор неизвестно. Швейцария немедленно организовала общенациональный сбор помощи жертвам сейсмического катаклизма, фокусируясь в дальнейшем на обеспечении водоснабжения и помощи в восстановлении жилого фонда. По оценкам швейцарской благотворительной общественной организации «Glückskette» в большинстве случаев эта работа завершилась с положительными результатами, но есть и провалы, например, в области профтехобразования.

«Когда я приехал в Порт-о-Пренс я просто лишился дара речи при взгляде на масштабы ущерба, нанесенного сейсмическим ударом», — вспоминает Эрик Шевалье (Eric Chevallier). С 2010 года он является сотрудником швейцарской благотворительной организации «ГельветасВнешняя ссылка», курирующим программы для регионов Центральной Америки и Гаити. Разрушительное землетрясение уничтожило тогда в городе до 80% домов, унеся, по разным оценкам, от 200 до 500 тыс. жизней.

Еще одна швейцарская благотворительная общественная организация «GlücksketteВнешняя ссылка» («Швейцарская солидарность») сразу же после катастрофы запустила общенациональную акцию по сбору средств в помощь пострадавшим. Всего было собрано 66 млн. швейцарских франков. По имеющимся данным по состоянию на 2018 год из этих средств на разные проекты было потрачено чуть менее 63 млн. швейцарских франков. Общее число гуманитарных проектов, профинансированных из Швейцарии, достигает девяти десятков.

Они были совместно реализованы 21 организацией-партнером, в том числе и организацией «Гельветас». Например, в регионе Пти-ГоавеВнешняя ссылка эта организация приложила значительные усилия для восстановления водоснабжения, с тем «чтобы обеспечить людям доступ к качественной питьевой воде», — говорит Э. Шевалье. Участие в этом проекте принимали и местные жители: они восстанавливали ограждения и сажали деревья, для того чтобы «обеспечить долгосрочное качественное и количественное наличие водных ресурсов».

«Рыба и удочки»: проекты в области профессионального обучения и повышения квалификации, которые должны были помочь людям встать на ноги и начать самим зарабатывать себе средства к существованию, не принесли желаемого успеха. В этом стране царит слишком, как мягко выражаются эксперты, «сложная экономическая ситуация». (ZVG)

В следующее воскресенье исполняется десятая годовщина землетрясения в этой беднейшей стране американского континента. По случаю и в связи с этой датой в этот понедельник «Швейцарская солидарность» представила в Женеве независимый доклад с анализом результатов, которых добились за прошедшее время в этой стране швейцарские гуманитарные организации. Среди прочего, предметом исследования в докладе стала степень долгосрочного влияния оказанной помощи на жизнь людей в Гаити.

В частности, в итоговом докладе указано, что благодаря проектам, поддерживаемым организацией «Швейцарская солидарность», удовлетворить свои основные потребности и восстановить в общем и целом основу для своего существования смогли 90% из 525 обследованных домашних хозяйств. При этом 95% опрошенных лиц все еще живут во временных помещениях, предоставленных им десять лет назад непосредственно после катастрофы. Что касается водоснабжения, то 75% опрошенных домохозяйств заявили, что они по-прежнему пользуются источниками воды, которые были отремонтированы или заново построены при поддержке организации «Гельветас».

Несовпадение интересов властей и населения



К сожалению, многие колодцы и пункты водоснабжения сейчас уже не функционируют из-за широко распространённого воровства солнечных энергетических модулей, из-за технических дефектов, высохших источников и водяных цистерн, уничтоженных ураганом «Мэтью» в 2016 году. В конце своей работы организация «Гельветас» основала в Гаити ряд гражданских комитетов с целью обеспечения долгосрочного функционирования источников питьевой воды. Однако, как осторожно выражается Э. Шевалье, «преемственность работы этих комитетов не гарантируется из-за несовпадения интересов и целей властей и населения».

Позитивным является во всей этой ситуации хотя бы тот факт, что швейцарские организации по оказанию помощи — в отличие от многих других родственных международных структур — присутствовали в стране уже до землетрясения, так что им было на что опираться в своей работе после него. Это подтверждает и Эрик Шевалье в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch. «Степень действенности помощи, оказываемой нами, была напрямую увязана с нашим знанием людей и местных структур. Например, мы знали, что типичным для Гаити является помощь, которую оказывают друг-другу отдельные семьи и поэтому для нас особенно важно было не мешать этой взаимопомощи нашими действиями».

ООН прекращает миротворческую миссию В середине октября прошлого 2019 года Совет Безопасности ООН принял решение завершить миссию ООН по поддержанию мира в Гаити. ООН направила в эту страну миротворческие войска в 2004 году после свержения тогдашнего президента Жан-Бертрана Аристида. В 2017 году ооновские «синие каски» были заменены на полицейскую миссию ООН. Теперь полицейские также уходят, им на смену придет всего лишь «политическая миссия», то есть уровень присутствия ООН в этом государстве снова будет понижен. В последние месяцы в Гаити неоднократно происходили протесты, направленные против главы государства Жовенеля Мойзе (Jovenel Moïse), находящегося у власти с февраля 2017 года. Оппозиция сомневается в том, что свою победу на выборах он завоевал честным путем и требует его отставки. Тень на его правительство также бросают многочисленные коррупционные скандалы. (Источник: швейцарское новостное агентство Keystone-SDA/afp) Конец инфобокса

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