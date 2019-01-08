Учащиеся одной из школ БАПОР (UNRWA) в секторе Газа. (Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)

В докладе израильской правозащитной неправительственной организации Impact-SEВнешняя ссылка утверждается, что издаваемые Организацией Объединённых наций, в том числе, и на швейцарские деньги учебники, восхваляют террористов и их деяния. Среди героев этих «учебных пособий» террористка, убившая 38 израильтян, организация «Чёрный сентябрь», устроившая бойню на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, а также молодые женщины, готовящиеся к «легитимной» вооружённой борьбе против Израиля.

Находящиеся в обороте с 2016 года на территории Палестинской автономии учебники полны такими «героями» и примерами их «борьбы». Об этот говорится в докладе израильской правозащитной неправительственной организации Impact-SE, информацию о котором опубликовала швейцарская газета SonntagsZeitunВнешняя ссылкаg. Причем здесь Швейцария? А при том, что, финансируя БАПОР, она поддерживает финансами и палестинские школы, которые на эти деньги и покупают такого рода сомнительные учебные пособия.

Более того, Швейцария является одним из главных спонсоров БАПОР (UNRWAВнешняя ссылка или Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Только в прошлом 2018 года она перевела 27 млн франков в доход этой организации, руководимой швейцарцем Пьером Краэнбюлем (Pierre Krähenbühl). Более половины бюджета БАПОР уходит именно на цели образования, финансируя на Ближнем Востоке более 700 школ.

Исследованные учебные пособия действительно используются в образовательном процессе в школах, финансируемых БАПОР. Это подтвердил официальный представитель организации Сами Мушаша (Sami Mshasha). Однако, по его словам, БАПОР не имеет полномочий вмешиваться в порядок формирования учебных планов и комплектования библиотек с учебниками и учебными пособиями. При этом в этих школах «используются и другие средства обучения с тем, чтобы обеспечить соответствие учебных планов ценностям и принципам ООН».

Сами Мушаша ссылается далее на аналитический доклад, подготовленный Университетами Тель-Авива и Вифлеема, в котором учебные пособия, применяемые в школах БАПОР, оцениваются не столь негативно, как в докладе неправительственной организации Impact-SE. Одно только уточнение: доклад двух вузов был выпущен в 2013 году и новых учебников он не учитывает, не говоря уже о том, что даже и в этом докладе делается вывод о необходимости пересмотреть и переработать проанализированные учебные пособия.

Систематическая радикализация палестинских детей

«Школьные материалы, которые противоречат духу решения ближневосточной проблемы в формате „двух государств“, восхваляют насилие и разжигают расизм и антисемитизм, или же принижают значение нарушений прав человека и международного права в корне противоречат политике Швейцарии на ближневосточном направлении», — указал на прошлой неделе официальный представитель МИД Швейцарии (EDA). По его словам, Берн намерен обсудить доклад организации Impact-SE с другими государствами-донорами БАПОР.

В настоящее время правительство Швейцарии готовит подробный отчет от роли Швейцарии в работе БАПОР и о ее перспективах. Отчет является ответом на депутатский запрос парламентария от партии либералов (FDP) Филиппа Нантермода (Philippe Nantermod) и должен быть опубликован уже в наступившем году. Вопрос обеспечения качества учебных пособий будет одним из центральных. По словам главы организации Impact-SE Маркуса Шеффа (Marcus Sheff), своей нынешней позицией Швейцария фактически позволяет происходить систематической радикализации палестинских детей.

Он приветствует факт намерения правительства Швейцарии «просветить насквозь» деятельность БАПОР. Это доклад должен быть опубликован «как можно скорее» с особым акцентом на том, в какой степени используемые в школах БАПОР учебные пособия соответствуют стандартам ЮНЕСКО. Напомним, что в прошлом году новый министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис непривычно жёстко раскритиковал деятельность БАПОР, что стало причиной дискуссий на повышенных тонах внутри швейцарского федерального кабинета министров. Подробности в материале ниже.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым, swissinfo.ch

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