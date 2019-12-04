Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:39

Пенсионное и социальное обеспечение обходится Швейцарии дороже всего, в бюджете это самая большая статья расходов. (Keystone)

Новый парламент Швейцарии начал обсуждать основные цифры госбюджета (федеральный уровень) на 2020 год, исходя из того, что следующем году в его распоряжении будут вновь находиться доходы, превышающие расходы. Там, где много денег, казалось бы, не о чем и спорить. Тем не менее, спорных тем остаётся достаточно. Малая палата, например (Совет кантонов, он первый начал обсуждать бюджет) считает, что нужно больше денег выделить на образование и науку.

Первую неделю текущей зимней сессии новый парламент Швейцарии начал с обсуждения базовых цифр госбюджета (федеральный уровень) на 2020 год. Общие расходы бюджета запланированы в размере 75,2 млрд швейцарских франков при профиците бюджета в 435 млн швейцарских франков.

Откуда деньги берутся? Конец инфобокса

(swissinfo.ch)

Две трети бюджета Швейцарии в 2020 году будут формироваться за счет доходов от взимания НДС, а также прямых федеральных налогов. Эти налоги обеспечивают перечисление в доход казны 24 млрд франков, причем более половины от этой суммы поступает от компаний и только 45% от частных лиц, при этом из них большую часть всех налогов платят люди, относящиеся к богатым слоям общества и к высокооплачиваемым работникам частного сектора экономики.

Дополнительные доходы поступают в бюджет федерального центра за счет налогов на топливо (4,5 млрд. швейцарских франков), табак (2 млрд. швейцарских франков) и за счет налогообложения финансовых операций (так называемый гербовый сбор) в размере 2,2 млрд.

Оставшиеся налоговые поступления (7 млрд. франков) состоят из поступлений за счет транспортного налога и так называемых «стимулирующих» или «мотивирующих» сборов и налогов, таких, например, как налог на выброс CO2.

В разделе неналоговых доходов госбюджет федерального центра предусматривает получение прибыли от деятельности Швейцарского национального (центрального) банка. Сюда же относится, например, финансовый сбор с тех, кто хочет откупиться от воинской обязанности (Wehrpflichtersatzabgabe).

На что деньги тратятся? Конец инфобокса

(swissinfo.ch)

На социальное обеспечение в 2020 году уйдет треть всех расходов, половина из которых придётся на пенсионное страхование по старости и нетрудоспособности (AHV или AVS). Именно так и должен выглядеть социально-ориентированный бюджет.

Интересно, что вторую по величине сумму, а это более 11 млрд. швейцарских франков, Швейцария потратит тоже на финансы и налоги. О чем идет речь? Данные средства, которые составляют почти 15% от общих расходов госбюджета, включают в себя разного рода возмещения и компенсации кантонам (субъектам федерации), а также оплату процентов по кредитам.

Из общей суммы транспортных расходов (10,4 млрд. швейцарских франков) две трети пойдут на развитие общественного транспорта и одна треть — на инфраструктурные проекты в области автодорожной мобильности.

По статье «Безопасность» (6,4 млрд. швейцарских франков) проходят ассигнования на вооруженные силы, правоохранительные органы (полицию, прокуратуру), на организацию пограничного контроля и на финансирование спецслужб.

Ровно 5 процентов федерального бюджета выделяются на сельское хозяйство. Большая часть этих средств будет перечислена крестьянам и фермерам в виде прямых федеральных дотаций.

Расходы на «Внешние связи» (3,7 млрд. швейцарских франков) на три четверти состоят из средств, которые направляются бедным странам в качестве помощи в целях развития, остальное пойдет на дипломатию и организацию консульской службы.

Каковы спорные пункты? Конец инфобокса

Наибольшие споры вызывают расходы на образование. Парламентский комитет Совета кантонов по финансам, налогам и сборам хотел бы увеличить эту статью расходов примерно на 100 млн. франков, однако родственный ему Комитет второй, большой палаты парламента, Национального совета, это предложение отвергает.

Оба Комитета также расходятся во мнениях относительно расходов на предоставление убежища. Комитет Национального совета требует сократить на 27 млн. шв. франков текущее финансирование Федеральных центров приема и размещения беженцев, и на 13 млн. шв. франков урезать расходы на социальную помощь, предоставляемую кандидатам на получение убежища в Швейцарии, временно принятым лицам и лицам, статус беженца уже получившим. Такие предложения Комитет обосновывает небольшим числом поданных в Швейцарии ходатайств о предоставлении убежища.

Спорным остаётся вопрос финансирования проектов в рамках «помощи в целях развития». Есть предложения как по увеличению ассигнований на эти цели, так и по сокращению таких расходов.

Как и каждый год, на повестке дня будет стоять вопрос сокращения расходов на федеральную бюрократию.

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