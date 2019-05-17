Ули Маурер отметил, что у него сложилось хорошее впечатление от президента США: тот открыт, конструктивен и заинтересован.

(Keystone / Jim Lo Scalzo)

В четверг 16 мая президент Швейцарии Ули Маурер встретился с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы обсудить двусторонние торговые отношения, роль Швейцарии в качестве посредника между США и Ираном и ситуацию в Венесуэле.

«От имени Соединенных Штатов президент Трамп выразил благодарность Швейцарии за ее роль в содействии международному посредничеству и дипломатическим отношениям», — заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир (Judd Deere). На пресс-конференции после встречи с американским президентом Ули Маурер сказал, что беседа прошла в дружественной атмосфере. «США стремятся к сотрудничеству, потому что на данный момент они довольны нашей работой в Иране», — сказал У. Маурер.

Напомним, что после разрыва дипотношений США с Ираном в 1980 году интересы Вашингтона в этой стране представляет Швейцария. В прошлом же месяце Швейцария согласилась представлять интересы Соединенных Штатов в Венесуэле в рамках соглашения о «добрых услугах». Это южноамериканское государство пока не ответило на запрос США о возможности швейцарского посредничества. При этом У. Маурер отметил, что Иран и Венесуэла не были основными темами встречи. Президент Трамп открыт для обсуждения соглашения о свободной торговле, указал швейцарский гость.

История «Братские» республики Швейцария и США Соединенные Штаты Америки имеют со Швейцарией гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Наш предвыборный исторический обзор. Автор: Игорь Петров

Обе страны решительно настроены на достижение соглашения — во всяком случае, на они рассчитывают на темп, более быстрый, нежели скорость, с которой идут переговоры о подписании рамочного соглашения Швейцарии с ЕС. Президент Швейцарии признал, что соглашение о свободной торговле было непростой темой для переговоров и что в этом смысле оно не было приоритетным вопросом для США.

«Но мы знаем, что это то, что всем выгодно и чего мы бы все бы хотели добиться. Я не думаю, что господин Трамп следит за всеми деталями. Но он настроен позитивно, и я предполагаю, что его переговорщики также заметят это», — сказал он. Швейцария является седьмым по величине иностранным инвестором в США.

Открыт и конструктивен

На вопрос швейцарского общественного телевидения SRF, каков Трамп как личность, Ули Маурер ответил, что у него сложилось хорошее впечатление о президенте США: тот открыт, конструктивен и заинтересован. «Его образ, созданный и транслируемый в СМИ, отличается от того, кем он является на самом деле. С ним можно иметь дело», — отметил У. Маурер.

Не обошелся визит и без накладок. В социальных сетях критикуют как выступление швейцарского президента на канале CNN, так и его запись к книге Почётных гостей Белого дома. Вскоре после завершения консультаций двух президентов швейцарский Минфин опубликовал твит, на котором была видна запись, сделанная У. Маурером в книге Почетных гостей. Выяснилось, что швейцарский гость имеет явные проблемы с английской грамматикой: так, он написал Withe House вместо White House, togethe вместо together и Präsident Switzerland вместо Swiss President.

Что касается выступления на канале CNN, то зрителям было слышно, как президенту Швейцарии переводили вопросы и подсказывали ответы. Многими в Швейцарии ставится вопрос о том, насколько качественно была подготовлена поездка и насколько хорошо сработали помощники и референты президента Конфедерации.

twit 2 tweet4



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!