Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 8:06

Главная цель Кодекса состоит в повышении уровня прозрачности между подписавшими его Государствами и укреплении атмосферы доверия.

(Keystone)

В среду 3 июня 2020 года Швейцария приняла на себя функции председателя Гаагского кодекса поведенияВнешняя ссылка, международного механизма, созданного в 2002 году для контроля за распространением оружия массового уничтожения. Не имеющее обязательной юридической силы соглашение официально известно как Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, подписали 143 государства.

В период своего председательства Швейцария будет стремиться убедить как можно больше стран присоединиться к нему и обеспечить выполнение обязательств, содержащихся в Кодексе. Об этом заявило Министерство иностранных дел Швейцарии. Страны, подписавшие Кодекс, обязаны ежегодно представлять информацию о своих национальных программах по баллистическим ракетам и своей космической деятельности. Они также должны заблаговременно уведомлять о любых пусках ракет.

Механизм ГКП нацелен на предотвращение и сокращение распространения баллистических ракет, способных обеспечивать доставку оружия массового уничтожения. Несмотря на отсутствие в нем юридически обязывающей составляющей, на сегодняшний день этот Кодекс является единственным универсальным инструментом в сфере нераспространение.

Максимально возможная сдержанность



Будучи многосторонним инструментом политического характера, он предлагает целый комплекс мер (PDFВнешняя ссылка) укрепления доверия и транспарентности. Подписавшие Кодекс Государства обязуются проявлять максимально возможную сдержанность при разработке, испытании и развертывании баллистических ракет, способных обеспечивать доставку оружия массового уничтожения.

Главная цель Кодекса состоит в повышении уровня прозрачности между подписавшими его Государствами и укреплении атмосферы доверия благодаря ежегодной публикации деклараций с изложением основных направлений их политики в отношении баллистических ракет, а также уведомлениям о планируемых пусках и испытаниях баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Кодекс не запрещает разработку программ, направленных на мирное освоение космоса. В последние годы президенты СШАВнешняя ссылка и РоссииВнешняя ссылка постоянно заявляли о «создании супер-пупер» ракетного оружия. Одновременно Соединенные Штаты впервые доставили космонавтов на борт МКС при помощи собственной, а не российской, ракеты, разработанной частным предпринимателем Илоном Маском.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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