Этот контент был опубликован 20 февраля 2014 г. 15:47 20.02.2014 - 15:47

Кристоф Мёргели: Интерес Швейцарии состоит в том, чтобы снова получить возможность самостоятельно и независимо регулировать миграцию. (Keystone)

Решение швейцарцев ограничить иммиграцию из ЕС было негативно воспринято в Брюсселе. Кристоф Мёргели из выдвинувшей эту идею Швейцарской народной партии сохраняет спокойствие. Он уверен, что членство Конфедерации в ЕС отодвинулось в еще более далёкое будущее.

В интервью порталу swissinfo.ch известный швейцарский политик Кристоф Мёргели выразил уверенность в том, что в Брюсселе к его стране относятся как к колонии, и что впервые за последние годы швейцарский народ вспомнил о своих правах суверенитета и независимости. Он не видит никаких негативных последствий для швейцарского рынка труда в результате введения квот на миграцию и считает, что Кристоф Блохер вполне мог бы вернуться в правительство Конфедерации.

swissinfo.ch: Реакция Брюсселя на итоги референдума оказалась куда более быстрой и четкой, чем многими ожидалось. Переговоры Швейцарии и ЕС по вопросам общего рынка электроэнергии и финансовых услуг, а также по «институциональным вопросам» (рамочное соглашение о сотрудничестве, общая судебная инстанция, вопрос адаптации в Швейцарии права ЕС – прим. ред) заморожены. Прерваны и консультации относительно участия Швейцарии в научных программах «Horizon 2020» и «Erasmus+». Вас это не беспокоит?

Кристоф Мёргели (Christoph Mörgeli): Нет, потому что тем самым Евросоюз показывает свое истинное лицо. Это огромный шанс для Швейцарии. Вступление нашей страны в ЕС становится теперь делом еще более отдаленной перспективы, просто потому, что такое поведение Евросоюза изначально не может быть одобрено нашими гражданами. Швейцария ни в коем случае не была и не может быть колонией ЕС, но почему-то в Брюсселе к нам относятся так, словно мы таковой являемся.

Сатира «Давай, Евросоюз, до свидания...» Решение швейцарского народа ввести ограничительные квоты на иммиграцию из стран ЕС вызвало целый поток карикатур.

swissinfo.ch: По словам Вашей партии и Кристофа Блохера, ее главного стратега, Швейцария должна теперь «поиграть в Брюсселе мускулами». В качестве инструмента шантажа следует использовать соглашение о взимании налогов с доходов европейцев в швейцарских банках. Но даже отвечающий за международные финансовые вопросы статс-секретарь швейцарского МИД Жак де Ваттвиль отвергает такой курс, хотя бы потому, что уже через год для Швейцарии начнут действовать новые стандарты ОЭСР в сфере обмена банковскими данными, предусматривающие автоматический формат такого обмена.

К.М.: Швейцария — суверенное государство. Такое впечатление, что ЕС как-то подзабыл об этом, более того, об этом подзабыло даже наше собственное федеральное правительство. Господин посол де Ваттвиль, по всей видимости, как и большинство наших федеральных чиновников, выступает за вступление Швейцарии в Евросоюз.

Что-то похожее мы видим и в Федеральном совете, один из членов которого, в частности, министр финансов госпожа Эвелинн Видмер-Шлумпф, выступает за автоматический обмен банковскими данными между Швейцарией и Европейским союзом.

Таким планам мы окажем решительное сопротивление при помощи народной законодательной инициативы о защите частной сферы и личных данных граждан Швейцарии. Мы намерены сохранить банковскую тайну хотя бы внутри страны, и мы намерены сформировать народное большинство, которое бы выступило в поддержку данного плана.

swissinfo.ch: Можно ли сказать, что Швейцарии грозит серьезный внутриполитический кризис, ведь партии бюргерского центра выступают сейчас с настойчивыми с требованиями деэскалации отношений Швейцарии с ЕС?

К.М.: Такая деэскалация - дело в целом разумное, нервничать и совершать резкие движения не следует. Однако было бы очень неумно согласиться с таким откровенно избирательным курсом ЕС, который говорит, что вот тут мы будем вести переговоры, а тут нет. При этом каждый раз ведь речь идет о пакетах соглашений. И такого мнения ранее придерживался сам Евросоюз. Поэтому мы не можем сказать, тут, мол, на кону стоят интересы Европейского союза, а потому мы сдаемся. Так переговоры не ведут.

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swissinfo.ch: Федеральный совет, правительство Швейцарии, намерен уже к концу этого года представить законопроект, закладывающий правовую базу процесса конкретной реализации народного вотума от 9-го февраля. Вы довольны тем, что федеральное руководство страны реагирует так быстро?

К.М.: Здесь мы довольны, Федеральный совет действует корректно. Интерес Швейцарии ведь состоит в том, чтобы снова получить возможность самостоятельно и независимо регулировать миграцию. Кстати, Княжество Лихтенштейн с ситуацией массовой иммиграции не сталкивается, а все потому, что даже будучи участником Европейской экономической зоны («EEA») оно сумело-таки «выбить» себе те же самые контингенты, которыми регулируется приток иммигрантов в Княжество. А на то, что позволительно члену экономической Еврозоны, уж и подавно может рассчитывать страна, которая не входит ни в ЕС, ни в «EEA».

swissinfo.ch: Швейцарская народная партия выдвинула идею ограничения иммиграции из ЕС и добилась успеха, который, однако, немыслим без конкретной политической ответственности. Готова ли Ваша партия взять на себя эту ответственность?

К.М.: Реализация законодательной инициативы «Против массовой иммиграции» не является делом нашей партии. Четкое решение народа принять ее является столь же четким поручением от имени народа в адрес правительства и парламента заняться ее конкретной реализацией. После народного «Да» ответственность ложится не только и не столько на Швейцарскую народную партию, сколько, по счастью для него, на весь народ.

ШНП и ксенофобия Консервативная «Швейцарская народная партия» («Schweizerische Volkspartei» — «SVP») решительно опровергает выдвигаемые в ее адрес упреки в «ксенофобии» и «в разжигании при помощи антимиграционной инициативы ненависти по отношению к иностранцам». «С ксенофобией Швейцарская народная партия не имеет ничего общего», — заявил главный стратег партии, предприниматель и миллионер Кристоф Блохер в интервью германскому журналу «Spiegel» (номер от 17.2.2014 г.). Это заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, чувствует ли себя господин Блохер комфортно в обществе европейских праворадикальных партий, которые все, как один, разразились «аплодисментами по итогам референдума 9 февраля». Кристоф Блохер решительно не согласился с утверждением, что Швейцария является ксенофобской страной. «У нас в Швейцарии, в отличие от других стран Европы, нет гетто с преимущественным проживанием лиц с иностранными корнями, и нет праворадикальной партии». А то, что в Швейцарии и за рубежом Швейцарская народная партия воспринимается как «праворадикальная», то это все, по словам К. Блохера, есть результат целенаправленной «кампании клеветы со стороны журналистов и политических противников партии». Другой активист партии и один из соавторов идеи ограничения иммиграции, Луци Штамм (Luzi Stamm), возглавляющий местную организацию ШНП в кантоне Ааргау, также указал, что, по его мнению, законодательная инициатива «Против массовой иммиграции» не носит ксенофобского характера. «Слишком высокие темпы иммиграции ведут к проблемам», а потому, по его словам, речь идет только об одном: поставить под контроль миграционные потоки. Об этом Луци Штамм заявил на днях в интервью газете «Schweiz am Sonntag». Конец инфобокса

swissinfo.ch: И все-таки что касается «ответственности победителя»: как Вы оцениваете высказывания Кристофа Блохера в том плане, что, мол, у западных франкоязычных швейцарцев и у жителей больших городов швейцарское национальное самосознание выражено в меньшей степени?

К.М.: Я не понимаю всего этого возмущения. Однажды член Федерального совета из италоязычного кантона Тичино Джузеппе Мотта (Giuseppe Motta, с 1920 по 1940 гг. был министром иностранных дел Швейцарии — прим. ред) заявил буквально следующее: «Существует немецкая Швейцария, и именно она основала Конфедерацию. Одной из удивительных черт немецкой Швейцарии является невероятная сдержанность и стремление во всех вопросах тщательно взвешивать все за и против».

А что касается больших городов, управляемых, как правило, красно-зелеными коалиционными правительствами, практикующими массовую раздачу швейцарского гражданства, то они, разумеется, в меньшей степени разделяют идеи свободы и независимости. При этом кантоны Центральной немецкой Швейцарии могут с гордостью оглянуться на 723-летнюю историю своей независимости.

swissinfo.ch: Каковы могут быть среднесрочные последствия референдума 9 февраля? Не намерен ли Кристоф Блохер вернуться после очередных парламентских выборов 2015-го года опять в правительство?

К.М.: Успех (9-го февраля) стал для Блохера триумфальным возвращением в большую политику. Ровно через 20 лет после успешного референдума против присоединения Швейцарии к Европейской экономической зоне он смог добиться еще одного заметного успеха на европейском направлении.

Решение, принятое народом 9-го февраля, является невероятно важным решением, потому что впервые за последние десятилетия швейцарцы сказали: «Мы являемся суверенным государством, мы не входим в число членов ЕС, мы не является участниками внутреннего рынка Евросоюза и мы хотим, что бы так все продолжалось и дальше».

Нельзя подвергаться дискриминации, и потому Швейцария не имеет право вступать в структуру, которая так дискриминирует других. Жить в этом мире стоит только в том случае, если никто в этом мире не душит малые страны. Кристоф Блохер, в составе Федерального совета объясняющий это остальным, находился бы в правильном месте в правильное время.

swissinfo.ch: Что касается доступа Швейцарии на внутренний рынок ЕС. Если вдруг Брюссель все-таки пойдет на денонсацию всего первого пакета двусторонних соглашений между Конфедерацией и Евросоюзом, то тогда каждая швейцарская фирма будет вынуждена согласовывать условия своего доступа на рынок ЕС с каждым государством Европейского союза отдельно. Но ведь при этом очевидно, что бюрократические преграды, которые Ваша партия критикует постоянно, станут еще выше, чем сегодня!

К.М.: Швейцарские промышленные объединения просто еще не заметили, что в результате голосования 9 февраля они оказались на стороне очевидных победителей. Ведь реализация нашей инициативы приведет к отмене так называемых «фланкирующих мер», которые на деле стали инструментом шантажа левых партий и профсоюзов, используемым ими в борьбе с промышленностью, которая вынуждена была постоянно соглашаться со все новыми и новыми требованиями с их стороны.

Теперь всему этому настанет конец. Вот это были, кстати, настоящие «бюрократические препоны», с лишними расходами и громоздкими контрольными процедурами. Другие проблемы по сравнению со всем этим выглядят совершенно незначительно.

swissinfo.ch: Но ведь в случае отмены «фланкирующих мер», призванных в свое время поставить заслон на пути притока дешевой рабочей силы, приезжающей в Швейцарию и работающей за гроши, может случиться так, что Ваши же избиратели окажутся в очень невыгодной ситуации. Ведь дешевые кадры все равно будут приезжать на основе контингентов в Конфедерацию, но теперь они будут работать за минимальную оплату вообще ничего не опасаясь.

К.М.: Такого не произойдет, потому что мы просто не позволим организовать такие контингенты для дешевой неквалифицированной рабочей силы. Цель миграционных квот состоит в том, чтобы обеспечить приток качественных кадров. Берлинский Филармонический оркестр тоже ведь не принимает в свои ряды каких-нибудь шарманщиков с вокзальной площади. Напротив, там очень внимательно смотрят на то, что бы новые музыканты, члены коллектива, вносили свой ценный вклад в общее дело. Именно так и должна выглядеть разумная государственная политика в области защиты свои легитимных интересов.



Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров., swissinfo.ch

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