Кристиан Левра (Christian Levrat): я ухожу, я, понимаешь, устал!

(© Keystone / Jean-christophe Bott)

После федеральных парламентских выборов в Швейцарии прошли три недели. На днях председатель швейцарских социал-демократов Кристиан Левра объявил о своей отставке. Почему он решил покинуть свой пост?

Многие эксперты указывают на «зелёную волну», то есть на победу по итогам выборов левых «Зелёных» и право-центристов «Зелёных либералов» и на поражение партии социалистов (здесь по ссылке даны подробные результаты). Но насколько весома эта причина для принятия решения об отставке?

Что происходит? Конец инфобокса

После относительного поражения социалистов на выборах (левая партия SP утратила 4 места в парламенте на фоне «Зелёных», которые приобрели сразу дополнительно 17 мест плюс 9 дополнительных мест для «Зелёных либералов») председатель партии Кристиан Левра заявил, что подает в отставку со своей должности, на которой он находился с 2008 года. Официально все свои полномочия он намерен сложить в апреле 2020 года.

В каком контексте происходит отставка председателя Соцпартии Швейцарии? Конец инфобокса

На федеральных парламентских выборах 20 октября 2019 года партия швейцарских социал-демократов получила только 16,8% голосов избирателей, что является наихудшим результатом начиная с 1919 года. Вторая по значимости после Швейцарской народной партии (SVP) политическая сила в стране утратила четыре места в малой палате парламента (Национальный совет).

По швейцарским меркам это действительно неудача, однако требования об отставке, все громче с тех пор звучавшие в адрес Кристиана Левра, упирали скорее не на низкий процент голосов, а на то, что партия социалистов должна стать моложе и что в ее рядах должно быть больше женщин. Итак, налицо позитивная гендерная дискриминация?

Так или иначе, все политические партии, кроме «народников» (SVP), показали в октябре 2019 года довольно скромные результаты. А вот «оргвыводы» делает только председатель социалистов. Напомним, что социалисты уже теряли голоса на выборах, например, это произошло на выборах 2015-го года. Но тогда Кристиан Левра сохранил свой пост, в отличие от председателей всех трёх других основных правительственных партий.

Четыре года назад со своих должностей ушли в отставку председатели Швейцарской народной партии (французский вариант названия — Демократический союз Центра), партии Либералов (FDP. Die Liberalen, франкофонный вариант — Радикально-либеральная партия) и Христианско-демократической народной партии (CVP / франкофонная аббревиатура PDC). А социалист тогда остался. Что изменилось сейчас?

Так почему же Кристиан Левра принял решение уйти? Он «устал»? Конец инфобокса

Примерно так! По крайней мере официальное объяснение звучит у него именно таким образом. «Я был председателем партии в течение двенадцати лет, я работал на этой должности с энтузиазмом и энергией. Но в итоге надо знать меру и понимать, когда надо уходить, чтобы «не засиживаться», — указал на днях Кристиан Левра в интервью влиятельной региональной швейцарской газете «La Liberté».

По его словам, его отставка не связана с неудовлетворительным результатом партии на выборах, так как «это было решено уже давно». К. Левра признает, что несет «определённую ответственность за негативные итоги выборов, хотя плохо отыграли практически все основные партии». И все равно, главное не в этом. «Похоже, пришло время провести дискуссию о перезагрузке курса партии и её будущем», — добавляет он. Значит ли это, что К. Левра просто сдаёт позиции под напором нового поколения партийного истеблишмента? Похоже, что так!

Каковы итоги пребывания Кристиана Левра во главе партии? Конец инфобокса

С электоральной точки зрения свою карьеру он завершает в минорной тональности. И в 2015 году, и в 2019 году партия социалистов стабильно теряла голоса избирателей. Тем не менее, тот, кто понимает тонкости работы швейцарских политических механизмов, понимает, что в Швейцарии итоги партийных выборов не являются каким-то окончательным приговором.

+ Как это следует понимать? Подробные разъяснения для всех желающих по этой ссылке. Но ее можно пропустить и читать дальше.

В Швейцарии куда важнее уметь налаживать ad-hoc-коалиции и союзы, а в искусстве лавирования и политического оппортунизма (в позитивном смысле) Кристиану Левра, уроженцу швейцарского кантона Фрибур, просто не было равных. Ради успеха важных для него досье он был готов идти на компромисс как с партиями центра, так иногда даже и с теми, кто стоял куда этого центра правее. Один из ярких примеров — судьба «Энергетической стратегии Швейцарии на период до 2050 года», одобренной швейцарским народом на референдуме в 2017 году.

Предусмотренный этим документом отказ Швейцарии от ядерной энергетики не был бы возможен без поддержки социалистов. Без них провалилась бы и комбинированная реформа корпоративного налогообложения компаний холдингового типа и порядка финансирования системы пенсионного страхования и страхования по старости и нетрудоспособности (AHV или по-французски AVS). Кристиан Левра был убежденным противником и оппонентом Кристофа Блохера, шеф-стратега Швейцарской народной партии. Именно его стараниями в 2007 году К. Блохер не был переизбран парламентом на должности министра федерального кабинета.

Как выглядят швейцарские социалисты по сравнению с их европейскими «товарищами»? Конец инфобокса

Социалисты в Европе переживают, если коротко, исторический кризис, виноваты в котором они, прежде всего, сами. Швейцарская же партия социал-демократов (SP или по-французски PS) демонстрирует вполне крепкое здоровье. Он остается второй по величине политической силой в стране, будучи представленной в правительстве двумя министрами. В Швейцарии этот показатель имеет скорее символическое значение, но все равно — пустяк, но приятно!

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии прошли парламентские выборы. Все подробности и результаты в этом досье.

Швейцарские социалисты считаются среди левых партий одной из самых «левых» и одной из самых «экологических» партий в Европе. Еще совсем недавно они провозглашали в своей программе тезис о необходимости «преодоления капитализма».

При этом, опять-таки, тот кто хорошо знаком со швейцарскими политическими реалиями, знает, что швейцарская политическая система позволяет партиям быть куда более жесткими в идеологическом плане, чем их соратники по родственным партиям в соседних странах. Почему? Очень просто — прямая демократия! Партия в Швейцарии может требовать чего угодно, но в итоге она вынуждена выходить к народу, и уже не с идеологическими лозунгами, но с прагматическими проектами.

Именно поэтому наличие в правительстве Швейцарии правой Швейцарской народной партии (SVP) никого тут особенно не волнует, и именно из-за отсутствия в той же Германии прямой демократии региональные победы такой же правой «Альтернативы для Германии» (AfD) приводят СМИ и истеблишмент, а за ними и часть народа, в состояние истерики.

Тем не менее, и в Швейцарии социалисты тоже теряют голоса. Почему? Конец инфобокса

Во-первых, как и в других европейских странах, швейцарские социалисты находятся сейчас в состоянии жесткой конкуренции с «Зелёными». По Швейцарии накануне выборов октября 2019 года действительно прокатилась умело организованная «волна» гибридных политических акций экологической направленности. И это не могло не сказаться на наиболее неустойчивой части электората. После выборов эта волна, разумеется, спала, ни о каких «экологических школьных забастовках» уже нигде не слышно.

И если учитывать, что в течение последних тридцати лет как социалисты, так и партия «Зелёных» черпают свою электоральную поддержку из одного и того же «избирательного пула», то уравнение тут получается очень простое: победы экологических партий означают автоматически проигрыш для социал-демократов. Многое также зависит от ситуации в экономике. Позитивная промышленная конъюнктура, падение уровня безработицы, рост доходов ведут к тому, что избиратели «задвигают» социалистов и отдают свои голоса «зелёным», мол, первичные, по пирамиде Маслоу, потребности удовлетворены, поэтому можно заняться спасением лесов Амазонки.

Соответственно в обратной ситуации на первый план выходят социалисты. И сейчас как раз экономика Швейцарии находится в идеальном состоянии. Отсюда и сжатие электорального базиса социалистов. И еще один фактор: Швейцария страна стихийного либерализма, левые идеи утопического социального равенства никогда здесь не имели под собой питательной почвы. Швейцарским социалистам, в отличие от практически всех других социал-демократических партий в Европе, ни разу еще с момента своего основания в 1888 году, не удавалось преодолеть планку в 30% голосов избирателей.

Социалистам никогда не удавалось, и, видимо, никогда так и не удастся, расширить свой «электоральный пул» за счет граждан, традиционно голосующих за партии центра и правого центра. Конечно, можно было бы поменять свой курс и прекратить, например, призывать «преодолеть капитализм». Однако «в Швейцарии партия социалистов входит в состав федерального правительства более полувека, а потому у ней нет ровным счетом никакой мотивации идти на какие-то уступки в области своей политической программы», — указывает швейцарский политолог Михаэль Херманн.

Что дальше? Конец инфобокса

Уточним, что тиражируемый всеми СМИ Швейцарии образ захлестнувшей, якобы, страну «зелёной волны» нуждается в значительной корректировке. По итогам выборов все равно более 70% швейцарцев не считают климатические вопросы первостепенными, для них куда важнее проблемы с постоянным ростом расходов на медицину и более чем туманные перспективы реформирования системы пенсионного обеспечения, а это как раз и есть те самые классические вопросы из политической повестки дня социалистов.

Кристиан Левра, таким образом, мог бы спокойно продолжать работать дальше, однако — новые времена, новые нравы, новые тенденции. Пресса Швейцарии считает дело решёным: на смену мужчине К. Левра придет только женщина, которая, тем не менее, как грубовато пишет сегодня (13.11.2019 г.) бернская газета «Der Bund», должна будет иметь «Eier, Mut und Plan» («яйца, мужество и план действий»). На партийной конференции 4 и 5 апреля 2020 года именно такая преемница и должна быть избрана делегатами.

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