Владимир Путин идет на большой риск. Его конституционная реформа грозит серьёзно ослабить и его, и всю Россию.

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«Радикальная конституционная реформа, предложенная президентом Владимиром Путиным, служит вовсе не либерализации политической жизни. Скорее, это уловка, с помощью которой кремлевское руководство хочет придать своей власти новый облик, не будучи вынужденной отказываться от неё».

Таково мнение либеральной швейцарской газеты «Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка». Окончание дискуссии по базовым конституционным вопросам в стране еще далеко не просматривается, однако стартовый выстрел уже прозвучал.

«Операция на открытом сердце»

«Для авторитарных политических режимов, подобных российскому, характерна тенденция не прикасаться к механике власти без особых на то оснований. Однако одно, но веское основание существует и оно уже значительное время сильно тяготит московскую политическую элиту. Речь идет о 2024 годе, то есть о дате, когда Путину, согласно действующей Конституции, пришлось бы выпустить из рук бразды правления государством. Перспектива «битвы преемников» с неопределенным исходом пугает правящую элиту, которая отнюдь не хочет ставить свою судьбу в зависимость от мнения народа.

Дипломатия Президенты Швейцарии и России решили углубить сотрудничество Президенты Швейцарии и России Ули Маурер и Владимир Путин обсудили вопросы взаимных политических отношений и актуальные темы экономического досье. Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 21:11

Однако, как и при любой операции «на открытом сердце механизма государственной власти», такие реформы чреваты рисками, здесь неизбежны как победители, так и проигравшие. Одним из последних является премьер-министр Дмитрий Медведев, почётно отправленный на второстепенную должность в Совете Безопасности. Таким образом Путин избавляется от фигуры, которая у большинства населения, даже постоянно находящегося под огнём правительственной медиа-пропаганды, все равно вызывала активную неприязнь. Будь это демократическое общество, он давно уже должен был бы уйти.

В любом случае этот шаг показывает, что кремлевское руководство, встревоженное в связи с протестами прошлого лета, не может совсем уж полностью игнорировать общественное мнение. Это относится и к самому Путину. Он по-прежнему твердо сидит в седле, однако сегодня он уже не способен набирать очки при помощи своей агрессивной внешней политики, как это было в период всеобщей эйфории по поводу «возвращения на родину» Крыма.

Многие граждане до сих пор видят в Путине воплощение сильной России. Но если выяснится, что проводимая сейчас конституционная реформа — это действительно только лишь операция, направленная исключительно на сохранение власти, то на фоне экономических лишений, в ситуации отсутствия у власти свежих идей, в условиях нарастающих политический репрессий и в ситуации международной изоляции, Путин рискует стать совершенно другим символом, а именно, стареющим символом стагнации и политического окостенения».

«Российское право выше международного»

«С точки зрения Владимира Путина отставка правительства произошла в очень выгодный момент. Она дает ему шанс избавиться от давно уже ставшим непопулярным премьера Медведева, на которого всегда „вешали всех собак“ за неудачи во внутренней политике», — пишет выходящая в Люцерне региональная газета «Luzerner Zeitung»Внешняя ссылка. Многие эксперты в России полагают, что «новая позиция Медведева в Совете Безопасности может стать попыткой сделать его все-таки более популярным в народе, чтобы обеспечить ему позже политическую поддержку в качестве преемника Путина после истечения срока полномочий последнего.

Встречи в верхах Президент Ули Маурер: «Владимир Путин — друг Швейцарии» После консультаций в Москве президент Швейцарии Ули Маурер дал краткое интервью нашим коллегам из швейцарского радио SRF. Автор: SRF News, Луция Чирки (Luzia Tschirky) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Herr Putin ist ein Freund der Schweiz"

Срок полномочий Путина заканчивается в 2024 году, и в стране давно уже все ломают голову над тем, что будет дальше и готовится ли в России новый трюк по примеру 2011 года, когда Медведев (в кресле президента) и Путин (в кресле премьера) вдруг опять поменялись ролями, и тем самым весьма обозлили народ. Объявленное сейчас намерение укрепить парламент — это не единственное предложение, которое Путин озвучил в своей „Речи о положении нации“. Например, президент не должен оставаться у власти более двух сроков подряд.

Судьи, прокуроры и члены правительства не должны иметь паспортов других стран. Владимир Путин также хочет поставить российское право выше международного права, что окажет прямое влияние на ситуацию с Европейским судом по правам человека, в который россияне обращаются очень часто, и очень часто добиваются там удовлетворения своих исков. Путин точно не сказал, пройдет ли по всем предложенным новациям общенациональный референдум или это будет просто необязательный „опрос мнения граждан“. Даты такого голосования он тоже не назвал».

«Демократическая конкуренция исключается»

«Никто в России даже не мог и предположить, что правительство России вдруг уйдет в отставку. Серьезным политическим конкурентом Владимиру Путину Дмитрий Медведев не был, да и особых разговоров в обществе на этот счет тоже не было. Но когда даже сами действующие министры узнают об отставке правительства, членами которого они сами и являются, лишь незадолго до публичного анонса этого события, то это еще раз доказывает только одно:

По сути основным вопросом российской политики последних двух десятилетий является вопрос о том, как Путин решит вопрос удержания власти. В обозримом будущем в этом смысле в стране ничего не изменится. Слова Дмитрия Медведева о том, что отставка его правительства должна расчистить путь для предложенных президентом конституционных изменений, по сути, означают, что Медведев в очередной раз доказал свою полезность в решении проблемы поиска путей и методов сохранения власти в руках Владимира Путина». Таково мнение швейцарского общественного негосударственного телевидения SRFВнешняя ссылка.

Обзор прессы Масс-медиа Швейцарии о региональных выборах в России «Правительственная партия частично понесла заметные потери, и это при том, что большинство настоящих оппозиционеров были сняты с дистанции». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo

«Какую должность получит Медведев в будущем? Это совершенно неважно, равно как ровным счетом не играла никакой роли его политическая должность в прошлом. Будет он премьер-министром, президентом или членом Совета Безопасности: то, насколько долго он будет оставаться частью политической элиты страны зависит исключительно от его лояльности В. Путину лично. Предложенный Путиным преемник Медведева на посту главы правительства М. Мишустин идеально подходит для работы на новом посту: будучи главой Федеральной налоговой службы он никому в народе не известен, а значит стать опасным для В. Путина в обозримом будущем он не в состоянии.

В качестве меры предосторожности В. Путин уже сейчас делает всё, чтобы лишить своего преемника уже на посту президента каких-то особых полномочий. Срок президентских полномочий самого В. Путина истекает в 2024 году, но и в период после этой даты в этой стране, как и раньше, всё будет зависеть только от него. Ровно 20 лет назад он сам пришел на этот пост вовсе не путем свободных выборов, будучи назначенцем своего предшественника (Ельцина). Вот и сейчас демократическая конкуренция за правопреемство, похоже, им исключается как метод с самого начала. Так что с политической точки зрения в России в ближайшие годы все останется по-прежнему».

Последнее слово не сказано

«На первый поверхностный взгляд эти конституционные изменения могли бы стать шагом на пути к большей демократии. Однако вряд ли ситуация будет развиваться именно так». Таково мнение бернской газеты «Der BundВнешняя ссылка». Демократические механизмы при Путине подвергались систематическому демонтажу. Общество, партии и политические институты вовсе не ориентированы в этой стране на политический плюрализм.

Тот факт, что кремлевский лидер сейчас принял решение распределить свою абсолютную власть по нескольким властным инстанциям, вполне может быть связан с влиянием различных силовых группировок, интересы которых он всегда умело балансировал и уравновешивал. Владимир Путин идет на большой риск. Его конституционная реформа грозит серьёзно ослабить и его, и всю Россию. Несмотря на то, что доверие к президенту в последние годы в России значительно снизилось, оно все ещё остается высоким и составляет опору всего его, Путина, государства.

Доверие к премьер-министру и правительству было гораздо ниже, а парламенту россияне не доверяют вообще. Кроме того, остается открытым вопрос о том, какую роль играет сам Путин во всей этой рокировке. Намерен ли он через четыре года занять пост могущественного премьер-министра? Однажды он уже делал такой ход. В народе это, однако, одобрения не вызвало и привело к массовым демонстрациям протеста. Путин не тот человек, который совершает одну и ту же ошибку дважды. Поэтому последнее слово в плане того, как будет проходить операция „транзит“, вероятно, еще не сказано».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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