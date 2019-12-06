На этой неделе судьи вели себя сдержанно, прошлая пятница стала «серой». Но черные дни могут настать очень скоро». (SRF-SWI)

«Четыре года тюрьмы. Именно столько прокурор требовал для Егора Жукова. Его «преступление» состояло в том, что в своих видеороликах, размещённых на платформе YouTube, он резко критиковал Кремль и призывал к ненасильственному сопротивлению. Четыре года тюрьмы только за это?». Комментарий швейцарского радио SRF.

Либеральная общественность Москвы была встревожена. Жуков стал символом жестоких репрессий российского руководства (против оппозиции). Многие ожидали, что видеоблогер реально исчезнет в тюрьме на четыре года. А потом радостная новость: Жукову все-таки не придется садиться в тюрьму. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы, но условно, отложив исполнение наказания на испытательный срок.

Обзор прессы Швейцарские масс-медиа о деле Ивана Голунова Ситуация с задержанным в России журналистом-расследователем Иваном Голуновым не прошла мимо внимания швейцарских СМИ. Наш обзор. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo

Кроме того, на этой неделе российские суды также приняли более мягкие, чем ожидалось, решения в отношении двух других обвиняемых, которые, как утверждается, применяли насилие в отношении сотрудников полиции во время демонстраций. Одного вместо тюрьмы оштрафуют, другого посадят только на год, а не на три с половиной года, как того требовала сторона обвинения.

Репрессии — не самоцель

Судебная власть в России не является по-настоящему независимой, поэтому эти — относительно мягкие — приговоры можно объяснить только наличием политических резонов. Кремль посылает сигнал своим критически настроенным согражданам: «Мы не такие злые, как вы думаете». Приговоры в рамках «московского дела» показывают, что российская репрессивная машина не просто трамбует в асфальт всех без разбора стоящих у неё на пути. Это очень гибкий инструмент.

Иногда он проявляет твердость, а потом снова сдает назад. Репрессии не являются самоцелью для российского государства, они используются дозированно, как средство укрепления власти правящей элиты и как метод, который позволяет загнать оппозицию в угол. Примечательно также, что государственная власть, по-видимому, все-таки реагирует на протесты, которые вот уже несколько месяцев подряд рядовые граждане, журналисты и деятели культуры проводят в защиту обвиняемых оппозиционеров.

То, что Егор Жуков смог уйти из суда свободным человеком, может быть, тоже связано с таким давлением со стороны общества. Тем не менее, российские критики Кремля не должны надеяться на наступление оттепели. Многочисленные оппозиционеры все еще сидят по тюрьмам, несколько человек еще только ожидают приговоров. На этой неделе судьи вели себя сдержанно, прошлая пятница стала «серой». Но черные дни могут настать очень скоро».

Кооментарий в оригинале на немецком языке: по ссылкеВнешняя ссылка. Данный материал носит информационный характер и он не является скрытым продвижением мнения журналистов редакции. Они могут быть согласны, а могут быть и не согласны с оценочными суждениями цитируемых СМИ. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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