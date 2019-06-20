Шпионский скандал забыт, Москва и Берн демонстрируют полное взаимопонимание.

(SRF-SWI)

Швейцарская пресса комментирует открытие нового комплекса зданий швейцарского посольства в Москве и результаты консультаций министров иностранных дел двух стран Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова. Шпионский скандал забыт, Москва и Берн демонстрируют полное взаимопонимание. Обзор прессы.

«Российский министр иностранных дел Сергей Лавров лично присутствовал на церемонии официального открытия нового комплекса зданий швейцарского посольства в Москве», — отмечает швейцарская телерадиокомпания SRFВнешняя ссылка. «Настроение, которое царило в тот вечер в отношениях между двумя странами, было просто превосходным. Консультации двух министров определялись вопросами из внешнеполитического досье, начиная с Украины и Сирии и заканчивая Ираном».

«Во время пресс-конференции, последовавшей после консультаций, стало видно, что доверие швейцарской стороны к России, после прошлогодних упреков Берна в шпионаже, снова восстановлено. На вопрос корреспондента швейцарского телеканала RTS, гарантирует ли Россия, что ничего подобного больше повторяться не будет, российский глава дипломатии отреагировал с непониманием, мол, странно, что такие вопросы задает гражданин Швейцарии. Обычно это американцы или британцы требуют гарантий, что мы не будем вмешиваться в их внутренние дела. Но мы тогда каждый раз просим предоставить нам доказательства таких вмешательств».

твит твит Avec mon homologue russe Sergueï Lavrov nous avons discuté de la crise ukrainienne, du Conseil de l'Europe, de la situation humanitaire, sécuritaire et diplomatique en Syrie et en Iran, ainsi que du futur de la Genève internationale.

➡️ https://t.co/Zt2O8MT0LJ pic.twitter.com/lqwyPs7Feq — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) 19. Juni 2019

«С точки зрения швейцарской стороны мелкие недопонимания в отношениях с Россией больше не играют особой роли. „Разумеется, есть темы, по которым наше мнение расходится с мнением российской стороны, но мы должны, прежде всего, смотреть на общую картинку. И эта общая картинка в целом носит скорее позитивный характер“, — заявил в Москве глава швейцарской дипломатии И. Кассис. Проблему российского шпионажа швейцарская сторона рассматривает прагматично. „Ситуация в этой области сейчас успокоилась — мы смогли достичь взаимопонимания. При этом положение в области шпионажа нельзя считать абсолютно удовлетворительным нигде, применительно к любой стране“. Тем самым внешне Россию и Швейцарию, после кризисов последних лет, связывают узы куда более крепкие, чем еще совсем недавно», — резюмирует в своем комментарии телерадиокомпания SRF.

Выходящая в Цюрихе авторитетная швейцарская газета NZZВнешняя ссылка указывает, что «на этот раз для Кассиса и Лаврова на первом месте стояла «потеха», и только потом «дело». Оба политика открывали в Москве совместно новый комплекс зданий швейцарского посольства в Москве. Можно было заметить, что оба главы внешнеполитических ведомств понимают друг друга едва ли не с полуслова, отмечая в своих речах, что в лице нового посольского комплекса мы имеем дело не просто с постройками и что новые здания являются знаком дальнейшего сотрудничества обеих стран».

«Странно, что такие вопросы задаёт гражданин Швейцарии»

С. Лавров Конец цитаты

«Настроение, которое определяло характер двусторонних консультаций, прошедших затем в среду 19 мая, так же было позитивным», — продолжает газета. «Возможные конфликтные зоны стороны старались представить как нечто несущественное. Так, например, оба министра указали, что возможные недопонимания связанные с вероятной разведывательной деятельностью Москвы в Швейцарии, объявляются завершенными. По их словам, стороны еще в декабре прошлого 2018 года обменялись мнениями на сей счет и нашли решение проблемы. Всем своим видом швейцарский министр иностранных дел стремился показать, что Москва и Берн очень заинтересованы в том, чтобы подвести под данной темой окончательную черту».

«Лавров также подчеркнул, что с разногласиями покончено. Разведывательные службы двух стран, по его словам, находятся в постоянном контакте. Напомним, что в прошлом году, в том числе при поддержке швейцарских спецслужб, были задержаны четверо вероятных агентов российских спецслужб. Россияне намеревались совершить разведывательные действия в отношении подчиненной швейцарскому Минобороны Лаборатории химико-бактериологического и радиологического анализа в городе Шпиц к востоку от Берна. Именно эта лаборатория проводила анализ проб, поступивших в Швейцарию по линии дела Скрипалей в Великобритании».

ДОСЬЕ Спецслужбы Швейцарии и шпионаж Досье посвящено спецслужбам Швейцарии, безопасности, в том числе в интернете, и борьбе с разведывательной деятельностью!

«На подведение окончательной черты И. Кассис надеется и в рамках хаоса, который возник вокруг российского членства в Совете Европы. В качестве реакции на присоединение пять лет назад Крыма Совет Европы ввел санкции в отношении России. Россия в ответ отозвала своих парламентариев из ПАСЕ. Вот уже два года как Москва не платит свои взносы с бюджет этой организации. Однако сейчас уже обозначилось решение. Иньяцио Кассис позитивно отреагировал на то, что в следующий понедельник 24 июня, должно быть принято решение, в долгосрочной перспективе обеспечивающее присутствие России в структурах Совета Европы».

«Кассис и Лавров подчеркнули и позитивное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. В качестве доказательства С. Лавров привел цифры торгового оборота между двумя странами, который в прошлом году вырос довольно-таки заметно. Может быть это и так, но товарный обмен между двумя партнёрами остаётся скромным. По данным швейцарского Федерального таможенного комитета (Eidgenössische Zollverwaltung) в прошлом году Москва и Берн обменялись товарами на 3 млрд франков, при этом Швейцария экспортирует в Россию куда больше товаров, чем Россия в Швейцарию.

Куда важнее, поэтому, является Швейцария для России в качестве стороны, способной оказывать нейтральные посреднические услуги. Швейцария представляет сейчас интересы России в Грузии. Новое здание посольства Швейцарии в какой-то мере действительно отражает тесное партнёрство двух стран. Располагая офисами для 80 сотрудников, швейцарское дипломатическое представительство в Москве принадлежит к числу самых крупных дипмиссий Швейцарии. Эта величина отразилась и на стоимости проекта: на реставрацию старого посольства и строительство нового комплекса федеральный бюджет Конфедерации выложил 42,8 млн франков».

Превалировать должно международное право

Франкоязычная газета Le TempsВнешняя ссылка, после детальной статьи про открытие швейцарского посольства в Москве, посвятила еще одну отношениям двух стран на современном этапе, озаглавив её «Иньяцио Кассис в Москве противостоит танку российской дипломатии». «Танком российской дипломатии» журналист назвал Сергея Лаврова, перед лицом которого швейцарский министр «вел себя, как эквилибрист». В ходе официального визита в Москву два министра встретились дважды, чтобы обсудить двусторонние вопросы, прежде всего — геополитические (Украина, Сирия, Иран, Венесуэла), а также темы многосторонние (Совет Европы и ядерное разоружение).

Что касается «инцидента со шпионажем», то Иньяцио Кассис подтвердил, что он «остался в прошлом. Все занимаются разведкой. На это можно закрывать до тех пор, пока не нарушен закон. Однако закон был нарушен, и поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении двух российских агентов, подозреваемых в совершении кибератак против Всемирного антидопингового агентства ВАДА и Лаборатории химико-бактериологического и радиологического анализа в городе Шпиц», — пишет Le Temps.

Газета ссылается также и на свой швейцарский дипломатический источник, который подтвердил, что «Россия пересекла красную линию с наступательными действиями против швейцарских целей». По ее мнению, «Украина стала центральной темой дискуссий». По словам Иньяцио Кассиса, эта страна оказалась зажата между двух огней. «Основополагающий вопрос, которым задаются европейцы — это соотношение военной силы и международного права. Именно последнее в данном случае должно превалировать».



Напоминаем, что обзор прессы является материалом с информационными целями и он не представляет собой отражения мнения журналистов редакции SWI Swissinfo, которое может совпадать, а может и не совпадать с мнением цитируемых швейцарских СМИ. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!