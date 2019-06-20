Швейцарская пресса комментирует открытие нового комплекса зданий швейцарского посольства в Москве и результаты консультаций министров иностранных дел двух стран Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова. Шпионский скандал забыт, Москва и Берн демонстрируют полное взаимопонимание. Обзор прессы.
«Российский министр иностранных дел Сергей Лавров лично присутствовал на церемонии официального открытия нового комплекса зданий швейцарского посольства в Москве», — отмечает швейцарская телерадиокомпания SRFВнешняя ссылка. «Настроение, которое царило в тот вечер в отношениях между двумя странами, было просто превосходным. Консультации двух министров определялись вопросами из внешнеполитического досье, начиная с Украины и Сирии и заканчивая Ираном».
«Во время пресс-конференции, последовавшей после консультаций, стало видно, что доверие швейцарской стороны к России, после прошлогодних упреков Берна в шпионаже, снова восстановлено. На вопрос корреспондента швейцарского телеканала RTS, гарантирует ли Россия, что ничего подобного больше повторяться не будет, российский глава дипломатии отреагировал с непониманием, мол, странно, что такие вопросы задает гражданин Швейцарии. Обычно это американцы или британцы требуют гарантий, что мы не будем вмешиваться в их внутренние дела. Но мы тогда каждый раз просим предоставить нам доказательства таких вмешательств».
«С точки зрения швейцарской стороны мелкие недопонимания в отношениях с Россией больше не играют особой роли. „Разумеется, есть темы, по которым наше мнение расходится с мнением российской стороны, но мы должны, прежде всего, смотреть на общую картинку. И эта общая картинка в целом носит скорее позитивный характер“, — заявил в Москве глава швейцарской дипломатии И. Кассис. Проблему российского шпионажа швейцарская сторона рассматривает прагматично. „Ситуация в этой области сейчас успокоилась — мы смогли достичь взаимопонимания. При этом положение в области шпионажа нельзя считать абсолютно удовлетворительным нигде, применительно к любой стране“. Тем самым внешне Россию и Швейцарию, после кризисов последних лет, связывают узы куда более крепкие, чем еще совсем недавно», — резюмирует в своем комментарии телерадиокомпания SRF.
Выходящая в Цюрихе авторитетная швейцарская газета NZZВнешняя ссылка указывает, что «на этот раз для Кассиса и Лаврова на первом месте стояла «потеха», и только потом «дело». Оба политика открывали в Москве совместно новый комплекс зданий швейцарского посольства в Москве. Можно было заметить, что оба главы внешнеполитических ведомств понимают друг друга едва ли не с полуслова, отмечая в своих речах, что в лице нового посольского комплекса мы имеем дело не просто с постройками и что новые здания являются знаком дальнейшего сотрудничества обеих стран».
«Странно, что такие вопросы задаёт гражданин Швейцарии»
С. ЛавровКонец цитаты
«Настроение, которое определяло характер двусторонних консультаций, прошедших затем в среду 19 мая, так же было позитивным», — продолжает газета. «Возможные конфликтные зоны стороны старались представить как нечто несущественное. Так, например, оба министра указали, что возможные недопонимания связанные с вероятной разведывательной деятельностью Москвы в Швейцарии, объявляются завершенными. По их словам, стороны еще в декабре прошлого 2018 года обменялись мнениями на сей счет и нашли решение проблемы. Всем своим видом швейцарский министр иностранных дел стремился показать, что Москва и Берн очень заинтересованы в том, чтобы подвести под данной темой окончательную черту».
«Лавров также подчеркнул, что с разногласиями покончено. Разведывательные службы двух стран, по его словам, находятся в постоянном контакте. Напомним, что в прошлом году, в том числе при поддержке швейцарских спецслужб, были задержаны четверо вероятных агентов российских спецслужб. Россияне намеревались совершить разведывательные действия в отношении подчиненной швейцарскому Минобороны Лаборатории химико-бактериологического и радиологического анализа в городе Шпиц к востоку от Берна. Именно эта лаборатория проводила анализ проб, поступивших в Швейцарию по линии дела Скрипалей в Великобритании».
«На подведение окончательной черты И. Кассис надеется и в рамках хаоса, который возник вокруг российского членства в Совете Европы. В качестве реакции на присоединение пять лет назад Крыма Совет Европы ввел санкции в отношении России. Россия в ответ отозвала своих парламентариев из ПАСЕ. Вот уже два года как Москва не платит свои взносы с бюджет этой организации. Однако сейчас уже обозначилось решение. Иньяцио Кассис позитивно отреагировал на то, что в следующий понедельник 24 июня, должно быть принято решение, в долгосрочной перспективе обеспечивающее присутствие России в структурах Совета Европы».
«Кассис и Лавров подчеркнули и позитивное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. В качестве доказательства С. Лавров привел цифры торгового оборота между двумя странами, который в прошлом году вырос довольно-таки заметно. Может быть это и так, но товарный обмен между двумя партнёрами остаётся скромным. По данным швейцарского Федерального таможенного комитета (Eidgenössische Zollverwaltung) в прошлом году Москва и Берн обменялись товарами на 3 млрд франков, при этом Швейцария экспортирует в Россию куда больше товаров, чем Россия в Швейцарию.
Куда важнее, поэтому, является Швейцария для России в качестве стороны, способной оказывать нейтральные посреднические услуги. Швейцария представляет сейчас интересы России в Грузии. Новое здание посольства Швейцарии в какой-то мере действительно отражает тесное партнёрство двух стран. Располагая офисами для 80 сотрудников, швейцарское дипломатическое представительство в Москве принадлежит к числу самых крупных дипмиссий Швейцарии. Эта величина отразилась и на стоимости проекта: на реставрацию старого посольства и строительство нового комплекса федеральный бюджет Конфедерации выложил 42,8 млн франков».
Превалировать должно международное право
Франкоязычная газета Le TempsВнешняя ссылка, после детальной статьи про открытие швейцарского посольства в Москве, посвятила еще одну отношениям двух стран на современном этапе, озаглавив её «Иньяцио Кассис в Москве противостоит танку российской дипломатии». «Танком российской дипломатии» журналист назвал Сергея Лаврова, перед лицом которого швейцарский министр «вел себя, как эквилибрист». В ходе официального визита в Москву два министра встретились дважды, чтобы обсудить двусторонние вопросы, прежде всего — геополитические (Украина, Сирия, Иран, Венесуэла), а также темы многосторонние (Совет Европы и ядерное разоружение).
Что касается «инцидента со шпионажем», то Иньяцио Кассис подтвердил, что он «остался в прошлом. Все занимаются разведкой. На это можно закрывать до тех пор, пока не нарушен закон. Однако закон был нарушен, и поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении двух российских агентов, подозреваемых в совершении кибератак против Всемирного антидопингового агентства ВАДА и Лаборатории химико-бактериологического и радиологического анализа в городе Шпиц», — пишет Le Temps.
Газета ссылается также и на свой швейцарский дипломатический источник, который подтвердил, что «Россия пересекла красную линию с наступательными действиями против швейцарских целей». По ее мнению, «Украина стала центральной темой дискуссий». По словам Иньяцио Кассиса, эта страна оказалась зажата между двух огней. «Основополагающий вопрос, которым задаются европейцы — это соотношение военной силы и международного права. Именно последнее в данном случае должно превалировать».
Напоминаем, что обзор прессы является материалом с информационными целями и он не представляет собой отражения мнения журналистов редакции SWI Swissinfo, которое может совпадать, а может и не совпадать с мнением цитируемых швейцарских СМИ.Конец инфобокса
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.