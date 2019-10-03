На первый взгляд конец конфликта на востоке Украины кажется как никогда близким. Однако самые сложные вопросы так и остались без ответа. (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved)

«На первый взгляд конец конфликта на востоке Украины кажется как никогда близким. Украинское правительство под руководством президента Владимира Зеленского официально объявило, что поддерживает так называемую „Формулу Штайнмайера“. Она предусматривает, в частности, временное предоставление регионам Луганска и Донецка особого статуса, а также проведение локальных выборов по стандартам ОБСЕ. Однако самые сложные вопросы так и остались без ответа», — указывает швейцарское национальное общественное (негосударственное) радио SRF.Внешняя ссылка

«Потому что за кулисами поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина так и не пришли к единому мнению насчет того, как эта самая „Формула Штайнмайера“ должна быть реализована на практике. Соответственно и высказывания президента Зеленского, сделанные им на спешно созванной по этому случаю пресс-конференции, содержали мало чего конкретного, кроме, разве что заявления о том, что в ходе имплементации этой формулы „не должны пересекаться красные линии“, а также указания на то, что выборы на Донбассе должны быть проведены только после вывода из региона всех войск и после передачи границы с Россией под контроль Киева».

Посредничество «Люди с востока Украины хотят мира и спокойствия» Александр Хуг занимал должность заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. И вот теперь он покидает свой пост. Автор: Кристоф Францен (Christof Franzen), телеканал SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die Menschen in der Ostukraine wollen nur Ruhe und Frieden"

По мнению радио SRF «вопрос вывода войск, как показалось позавчера, вполне может быть решен, а вот решающий вопрос, а именно, вопрос порядка контроля над границей может стать предметом жестких переговоров. Напомним, что ведь еще в документах, подписанных в 2015 году Украиной, Россией и поддерживаемыми Москвой сепаратистами, передача контроля над границей Киеву до проведения выборов собственно говоря полностью исключалось.

Однако отсутствие единства наблюдается не только в сфере технических процедур реализации „формулы“, но и в сфере украинской внутренней политики, где по отношению к ней существуют самые разные подходы и мнения. Не удивительно, что уже состоялись демонстрации против „формулы“, причем как на Майдане в Киеве, так и в других городах Украины.

Среди демонстрантов находились как представители националистических кругов, так и те, кто всё еще продолжает поддерживать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако его преемник Владимир Зеленский за свое еще недолгое пребывание на президентской должности уже несколько раз сумел доказать, что он готов идти на самые тяжелые компромиссы с Россией даже вопреки внутриполитическому сопротивлению».

Никакой капитуляции

«Как сообщается, глава МИД России Лавров вроде бы сказал Зеленскому на „полях“ ГА ООН на прошлой неделе, что Россия заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе», — сообщает далее радио SRF. «Так что теперь совокупная степень внешне- и внутриполитического давления на В. Зеленского выросла во много раз, тогда как пространство для манёвров, находящееся у него в распоряжении, выглядит довольно скромно. Россия осознает, в каком положении находится украинский президент.

В то время как последний заявил, что „Украина ни в коем случае не собирается капитулировать“, самопровозглашенные правители Донецка и Луганска уже заявили, что окажут сопротивление процессу реализации условий, поставленных правительством в Киеве. Так что завершение конфликта на востоке Украины окажется в непосредственной близости только после нахождения общего знаменателя по всем без исключения вопросам решающего значения. И велика вероятность того, что Украине придется пойти не на большие, но на очень большие уступки», — резюмирует швейцарское радио SRF.

«Формула Штайнмайера» Предложена бывшим главой МИД Германии и Администрации Канцлера ФРГ (курировал спецслужбы), а ныне занимающим должность президента страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Предусматривает вступление в Украине в силу Закона об особом статусе территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР после проведения там выборов по стандартам ОБСЕ. Эта организация должна признать местные выборы честными и свободными. Неподконтрольные Киеву регионы Донбасса получали бы временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством. Если ОБСЕ признает выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Мотивы Германии: такое решение должно ускорить выполнение «Минских договоренностей» и привести к запуску процесса поэтапного снятия международных санкций с России. Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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