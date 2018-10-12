Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:12 12.10.2018 - 11:12

Министр обороны Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin): «Актуальная ситуация со шпионажем является причиной моего беспокойства, но в этом мире все шпионят против всех».

(Keystone)

В интервьюВнешняя ссылка авторитетным швейцарским газетам Tages-Anzeiger и Der Bund министр обороны Швейцарии Ги Пармелен (Швейцарская народная партия/ SVP) прояснил, уже из первых рук, позицию швейцарского руководства по «русской шпионской афере».

По мнению газет, правительства Нидерландов, США и Великобритании еще на прошлой неделе скоординированно проинформировали общественность относительно российской разведывательной деятельности, однако правительство Швейцарии, Федеральный совет, так до сих пор и молчит. Министр не согласен.

Интервью SRF Глава МИД Швейцарии о российском шпионаже Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и теле- и радиоканал SRF Глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис: мы не потерпим этого, но до дипломатического кризиса дело доводить нельзя.

По его словам, мы, то есть политическое руководство страны в лице правительства, «еще несколько месяцев назад сообщили, что в плотном сотрудничестве с нашими иностранными партнёрами нам удалось предотвратить нападение на критически важный инфраструктурный объект в Швейцарии. Тем самым мы сказали ровно столько, сколько было что сказать. Актуальная ситуация со шпионажем является причиной моего беспокойства, но в этом мире все шпионят против всех»



Значит ли это, что российские разведывательные акции есть нечто совершенно обычное? «Швейцария всегда была особенно интересна для зарубежных разведывательных служб. Задача нашей разведывательной службы состоит в том, чтобы ставить заслон на пути такого шпионажа».

Что касается двух агентов, которые, как предполагается, совершили покушение на Скрипалей и которые, якобы, находились накануне в Женеве, то в отношении их министр отказался от каких-либо комментариев. Но не значит ли этот случай, что в швейцарском антишпионском щите были прорехи?

«По меньшей мере 20 дополнительных сотрудников»

По словам министра обороны Швейцарии «в январе 2016 года, успев проработать на своём новом посту только три недели, я был проинформирован о том, что произошло хакерское нападение на (швейцарский государственный военно-промышленный холдинг) RUAG.



После этого мы провели анализ создавшегося положения и выявили наличие лакун. Федеральный совет, правительство, дал разрешение нанять дополнительный персонал. Кроме того, в сентябре 2017 года вступила в силу новая редакция федерального закона о разведывательной службе. Этот закон в плане организации контрразведывательной деятельности оказывает нам сейчас огромную помощь».



Бывший министр обороны Швейцарии Самуэль Шмид в газете NZZ от 12.10.2018: Каждый четвертый русский дипломат — шпион? Реалистично дли это? Скажем так: их удивительно много! Конец инфобокса

Как конкретно? «На этот счет я также не могут давать комментариев. Скажу только одно: закон работает превосходно. Однако одновременно он стал источником дополнительной административной нагрузки. Например, очень много усилий уходит на обработку ходатайств со стороны Федерального административного суда (Bundesverwaltungsgericht) относительно предоставления права на организацию скрытого наблюдения за подозреваемыми.

Еще один вызов связан с необходимостью увеличить оперативный персонал NDB. Причем речь идет не только о собственно противодействии шпионажу и хакерским атакам, речь идет еще и о работе с угрозой со стороны джихадистов и возможных терактов. Сейчас новое руководство спецслужбы формулирует модернизированный каталог приоритетов. Всего же нам требуется на данный момент по меньшей мере 20 новых сотрудников».

Шпионаж «Русские агенты для Швейцарии опаснее американских» Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и портал Watson Бывший глава швейцарской разведывательной службы Петер Регли рассказал порталу Watson о том, почему для Швейцарии русские шпионы опаснее агентов США.



Подготовил: Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер