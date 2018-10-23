Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 19:45 23.10.2018 - 19:45

Швейцария могла бы заморозить военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией. На фото: вход в саудовское консульство в Стамбуле. (Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.)

Информация об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашоги на территории консульства Саудовского Аравии в Стамбуле вызвало по всему миру волну возмущения, в том числе и в Швейцарии. Возник вопрос, как должна на этот возмутительный случай отреагировать нейтральная Швейцария? Некоторые парламентарии требуют ввести эмбарго на поставки в богатое нефтяное королевство вооружений.

Признание правительства Саудовской Аравии в том, что спецслужбы королевства причастны к ликвидации диссидента и журналиста Джамаля Кашоги, поставило западные страны перед необходимостью предпринять какие-то шаги. Такая же задача встала и перед политическим руководством Швейцарии. Какие-то адекватные ответные шаги предпринять надо, но какие конкретно? Немедленно возник вариант полного прекращения всякого военно-технического сотрудничества с Эр-Риадом.

Такую возможность на прошлой неделе озвучил председатель партии швейцарских социалистов Кристиан Левра (Christian Levrat). После того, как глава германского правительства Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в понедельник 22 октября 2018 года о немедленном прекращении любых поставок военной техники и материалов саудовцам, эта идея завоевала определённую популярность и среди членов швейцарского депутатского корпуса, в основном находящихся в центре и правее его.

Военный экспорт Швейцарское оружие пользуется в мире спросом Швейцарский экспорт вооружений, военных материалов и товаров двойного назначения переживает период заметного роста. Другие языки 1 английский (en) Demand rebounds for Swiss made weapons

«Было бы логичным пока заморозить все ходатайства, поданные в связи с оформлением поставок (военных материалов и товаров двойного назначения) в Саудовскую Аравию, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не прояснится», — заявила в интервью швейцарскому национальному радио SRF депутат парламента от партии швейцарских либералов Корина Айхенбергер (Corina Eichenberger), член парламентского комитета по вопросам безопасности.

Ограниченное влияние

Есть, при этом и другое на этот счет мнение. «Такие меры будут иметь более чем ограниченную степень влияния на Саудовскую Аравию, которая и так не принадлежит к основным партнёрам Швейцарии (в области торговли вооружениями), — подчеркнул, например, Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — Seco).

Он уточнил, что, начиная с 2009 года, Федеральный совет, правительство Швейцарии, даёт «зелёный свет» только на поставку в Саудовскую Аравию боеприпасов и запасных частей к уже ранее поставленным системам вооружений (речь идет, прежде всего, о системах ПВО), а также лёгкого стрелкового оружия (ЛСО) для частного применения и владения. За весь прошлый 2017 год Швейцария поставила в Саудовскую Аравию военных материалов и вооружений на сумму в 4,8 млн франков, что соответствует 1,0% от общего военного экспорта Швейцарии за обозначенный период.

В прошлом, однако, как показывает нижеприведённый график, военно-техническое сотрудничество двух стран было куда более активным. В период с 2009 по 2010 годы Швейцария поставила Эр-Риаду вооружений и товаров двойного назначения на сумму в 130 млн франков, причем большая часть этой суммы, как подтверждает Seco, была выручена за счет продажи средств ПВО и прицельных систем.

Внешний контент grafik Waffenexporte total und Waffenexprte an Saudi Arabein

За последние годы в Швейцарии довольно часто вопрос поставок вооружений королевству в пустыне оказывался в центре общественных и политических дебатов. Особенно противоречиво было воспринято в стране решение, принятое правительством в 2016 годуВнешняя ссылка, относительно поставок саудовцам запасных частей к системам ПВО, это несмотря на вмешательство Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.

Как видно, прекращение поставок вооружений королевству будет иметь не более, чем символическое значение, особенно если учесть, что такого рода шаги поддерживаются депутатами правее центра, теми самыми, что несколько месяцев назад во время дебатов в парламентском комитете по вопросам безопасности выступали за смягчение условий экспорта военных материалов.

Другие меры

А пока Швейцария рассматривает возможность и других мер в ответ на убийство журналиста. Швейцарское внешнеполитическое ведомство (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten — EDA) в понедельник 22 октября 2018 года в третий раз вызвало к себе «на ковёр» посла Саудовской Аравии, передав ему требование «быстро и прозрачно прояснить все обстоятельства событий в Стамбуле». Это в интервью швейцарскому общественному негосударственному телевидению SRF подтвердила статс-секретарь МИД Швейцарии Паскаль Бэрисвиль (Pascale Baeriswyl).

В Берне так же рассматривают возможность ведения санкций в отношении Эр-Риада, но пока Швейцария ожидает завершения расследования этого дела и того, какие шаги в целом будут предприняты международным сообществом. В случае, если Совет Безопасности ООН выскажется в пользу санкций, то тогда, как подчеркивает МИД Конфедерации, «Швейцария будет готова реализовать эти санкции в полном объёме». Если же решение о санкциях примет Евросоюз, то тогда «Федеральный совет, правительство Швейцарии, проанализирует возможность присоединения к ним на основании положений швейцарского ФЗ «О специальных экономических мерах по реализации режима санкций и эмбарго» (EmbargogesetzВнешняя ссылка).

Эта тема, не исключено, может стать в среду 24 октября, предметом для обсуждения на традиционном заседании правительства Конфедерации. Как сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger Берн мог бы также отложить консультации по финансовым вопросам, которые он планировал начать с саудовской стороной в следующем 2019 году. Цель консультаций: прояснить условия облечения порядка допуска швейцарских банков на рынок финансовых услуг Саудовской Аравии. Швейцария могла бы отменить и запланированный также на следующий год визит в Эр-Риад своего министра финансов Ули Маурера (Ueli Maurer).



Перевод на русский язык: Игорь Петров

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